Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról a Facebookra feltöltött videóüzenetében Magyar Péter közölte: „most kezdődik a legfontosabb rész, az igazi haddelhadd” az unió következő hétéves költségvetésének tárgyalása során.

Kijelentette: Magyarország már korábban jelezte, hogy nem tud elfogadni olyan költségvetési javaslatot, amelyben több befizetést kellene eszközölnie. Ezzel szemben olyan hosszú távú uniós költségvetést szeretne, amellyel az olyan, hagyományos politikák, mint a kohéziós politika vagy a közös agrárpolitika (KAP) a korábbiakhoz hasonló támogatásban részesülnek.

Magyarország azt is világossá tette több más tagállammal együtt, hogy nem tudja elfogadni azt a javaslatot sem, hogy Ukrajna finanszírozásának kérdését bármilyen módon összekössék az Európai Unió következő hétéves költségvetésével – szögezte le a kormányfő.

Beszámolt arról is, hogy a nap folyamán egyeztetést folytatott a kohézió barátainak nevezett, 17 uniós országot tömörítő csoport tagjaival, valamint folyamatosan kapcsolatban állnak a visegrádi négyek, hogy – mint kiemelte – megerősítsék egymás pozícióját.

Közösen, együtt kiállunk mind a kohéziós politika mellett, mind a közép-európai érdekek mellett – fogalmazott.

A magyar érdek, a magyar emberek és a magyar vállalkozások érdeke az első – tette hozzá videóüzenetében Magyar Péter.

Magyar Péter miniszterelnök amúgy nem tartja valószínűnek sem a csütörtökön kezdődött rendkívüli uniós csúcstalálkozó alkalmával, sem pedig a decemberben tervezett EU-csúcson, hogy az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfői megegyezésre jutnak a következő hétéves uniós költségvetésről.

Az X közösségi oldalra feltöltött üzenetében Magyar Péter úgy fogalmazott: „vázoltam a többi 26 állam-, illetve kormányfőnek Magyarország prioritásait, valamint azokat a vörös vonalakat, amelyeket nem lépünk át”.

Kiemelte: látva a tárgyalóasztal körül kirajzolódó, egymással teljesen ellentétes álláspontokat, „a mai megállapodás esélyét gyakorlatilag nullának tartom. Karácsony környékén sem tűnik valószínűnek a megegyezés” – tette hozzá.

Az Európai Tanács csütörtökön kezdődött ülésének napirendjén a következő, 2027 utáni hétéves európai uniós pénzügyi keret (MFF) véglegesítése, valamint Ukrajna 2027-es finanszírozásának biztosítása áll a középpontban.