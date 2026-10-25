ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 25. vasárnap Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Szerb állampolgárok a szavazatuk leadásáért állnak sorban a szerbiai elõrehozott parlamenti választás napján, 2026. október 25-én a szerb konzulátusnál Zürichben.
Nyitókép: Michael Buholzer

Sokan mentek el szavazni Szerbiában, lehet, hogy az ellenzék nyert

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Befejeződött az előrehozott parlamenti választás Szerbiában, vasárnap 20 órakor bezártak a szavazóhelyiségek. A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) adatai szerint 18 óráig a választásra jogosultak 64,89 százaléka adta le voksát, míg az Ipsos közvélemény-kutató és a CeSID választásmegfigyelő szervezet becslése szerint 19 óráig 67,6 százalékos volt a részvétel.

A részvétel jelentősen meghaladta a legutóbbi, 2023 decemberében tartott parlamenti választáson mért adatokat. Akkor 18 óráig a választópolgárok 51,93 százaléka járult az urnákhoz.

Vladimir Dimitrijevic, a Köztársasági Választási Bizottság elnöke szerint a szavazás a legtöbb helyen rendben zajlott, a kisebb szabálytalanságokat a helyi választási bizottságok megoldották. A szavazóhelyiségeken kívül történt incidensek ügyében a rendőrség és az ügyészség illetékes - közölte.

A választásmegfigyelő szervezetek ugyanakkor számos szabálytalanságról számoltak be, köztük a szavazólapok lefényképezéséről, a választókra gyakorolt nyomásról, valamint arról, hogy egyes helyeken akadályozták a megfigyelők munkáját.

A szavazóhelyiségek bezárását követően fokozott rendőri jelenlétről számoltak be Belgrád központjában. A Köztársasági Választási Bizottság épületének környékére a csendőrség több járművét is riasztották, a környező utcák egy részét lezárták. A helyszíni beszámolók szerint fekete ruhát és kapucnit viselő férfiak csoportja vonult végig a belvárosi Terazije téren a parlament előtti, a kormány támogatói által elfoglalt terület irányába. A rendőri készültség okáról egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást.

A kormányellenes egyetemista mozgalom eközben arra szólította fel a belgrádiakat, hogy ne gyülekezzenek azokon a helyeken, ahol jelentős rendőri erőket vagy egyenruhát nem viselő embereket látnak.

Az egyetemisták arra kérték a lakosságot, hogy a választási nap végén is őrizzék meg a nyugalmat, és kerüljék az esetleges összetűzéseket. A figyelmeztetésben konkrét helyszíneket nem neveztek meg.

A választáson 6 451 292 állampolgár rendelkezett szavazati joggal, aki országszerte 8392 szavazóhelyiségben adhatta le voksát.

Közben Aleksandar Vucic, az Egyesült Szerbia lista vezetője belgrádi értékelésében arról beszélt, hogy várakozásai szerint a Diáklista lesz az új parlament legnagyobb politikai ereje.

A szerb politikus szerint a lista akár a kormányalakításhoz szükséges 126 mandátumot is jóval meghaladó többséget szerezhet, miközben az általa vezetett Szerb Haladó Párt (SNS) mindössze 105 képviselői helyhez juthat

Választási rendszer

A 250 tagú törvényhozás mandátumaiért 18 lista összesen 2418 jelöltje indult, közülük kilenc nemzeti kisebbségi lista volt. A pártoknak és választási szövetségeknek a szavazatok legalább három százalékát kell megszerezniük a parlamentbe jutáshoz, a nemzeti kisebbségi listákra azonban kedvezményes szabályok vonatkoznak. Esetükben az úgynevezett természetes választási küszöb érvényesül, a mandátumok elosztásakor pedig a rájuk leadott szavazatokat 1,35-ös szorzóval veszik figyelembe.

A választás legfőbb tétje az volt, hogy folytatódik-e a Szerb Haladó Párt (SNS) vezette politikai erők kormányzása, vagy az egyetemista tiltakozások nyomán létrejött választási lista és az ellenzéki erők képesek lesznek változást elérni a szerbiai politikában.

A szavazás előzetes eredményei a késő esti órákban várhatók.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Sokan mentek el szavazni Szerbiában, lehet, hogy az ellenzék nyert

szavazás

szerbia

választás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, a volt elnök elismerte a vereségét

12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, a volt elnök elismerte a vereségét
Gyűlik az ünneplő tömeg Belgrád utcáin, miután Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előrehozott parlamenti választáson vasárnap este. Az április magyar választásokhoz hasonló „politikai földcsuszamlás”, a diákok mozgalma elsöpörte az országot ilyen-olyan formában 12 éve uraló politikus rendszerét.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Vitézy Dávid közlekedési miniszter szombat este jelentette be, hogy dolgoznak a ferencvárosi Diákváros megépítéséhez szükséges források elkülönítésén, Matolcsy Ádám hollétéről pedig továbbra sincs információ. Herczku György miniszteri biztosként segíti az MFB, az Exim és a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó további pénzügyi intézmények működésének összehangolását. A Tisza-kormány módosítaná a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét: bizonyos élethelyzetekben mentességet lehetne kérni, és az ügyeleti óradíj emelését is tervezik. Társadalmi vitára került egy 36 oldalas törvénytervezet is, amely felső korlátot szabna az egyedi méltányossági gyógyszertámogatásoknak: egy beteg kezelésére évente legfeljebb az egy főre jutó GDP tízszeresét, a teljes terápia alatt pedig annak ötvenszeresét lehetne kifizetni. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre javulhat a sokat kritizált magyar kórházi koszt: így változhat, mi kerül a betegek tányérjára

Végre javulhat a sokat kritizált magyar kórházi koszt: így változhat, mi kerül a betegek tányérjára

A 2027-es költségvetésben legalább 10 milliárd forint pluszforrást tervez a kormány a kórházi étkeztetés fejlesztésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Polls remain open in Brazil presidential election after last-minute extension

Polls remain open in Brazil presidential election after last-minute extension

Both candidates had asked for polls to remain open longer in some areas - Lula claiming disruption to public transport, and Bolsonaro citing bad weather elsewhere.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 25. 21:50
12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, Vucic elismerte a vereségét
2026. október 25. 21:15
Bulgáriában második forduló lesz
×
×