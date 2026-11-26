December 12-én Aréna-koncert, mondhatni, ünnepi koncert, hiszen a szeptember végén megjelent karácsonyi lemez dalai adják majd a gerincét. Évről évre decemberben Ákos évzáró koncertjének a helyszíne a Papp László Aréna. Azt mondtad egy interjúban, hogy jobban várod ezt a mostani Aréna-koncertet, mint a korábbiakat bármikor. Ebben az is ott van, hogy a legutóbbi Ákos-koncert éppen egy évvel ezelőtt, ugyanezen a helyszínen, a Papp László Arénában volt, vagyis nagyjából egy év kimaradt?

Ez mindenképpen benne van. A hallgatóink egy része talán tudja, hogy egy egészségügyi szükséghelyzet miatt idén nyáron le kellett mondani nagyszabású előadásokat, ez kényszerszünet volt valóban. A puszta tény, hogy most a saját hangomon beszélhetek, és ha minden jól megy és Isten megsegít, akkor az Arénában december 12-én a saját hangomon énekelhetek, épp elég ahhoz, hogy az ember ezt a várakozást átélje.

A hangod is veszélyben lehetett, hiszen ez egy pajzsmirigyet érintő műtét volt, ott pedig vannak kockázatok.

Igen, ennek valóban vannak olyan kockázatai, amelyek a hangot érinthetik, és a kilátások nem tűntek rózsásnak akkor, amikor a műtétre vártam. Nem akarnám egyébként a hallgatókat egy ilyen abszolút magánjellegű dologgal terhelni, amilyen például egy betegség. Kizárólag azért kerül erre szó egy ilyen beszélgetésben, mert ez érinti az embernek az úgynevezett szakmai életét, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, a művész életét. A kimaradt egy évet. Ezt meg kell valahogyan magyarázni, és azt gondolom, hogy lehet hallgatni is az okokról, és az is egy megoldás természetesen, és egy legitim dolog. Mi amellett döntöttünk, hogy nagyon egyszerűen és tisztán kommunikálunk erről, hogy ez a helyzet.

Talán ez muszáj is, mert amikor a már meghirdetett nyári koncerteket le kellett mondani, szükséges volt, hogy ne induljon el az úgymond suttogó propaganda, az emberek elkezdik nyomozni, hogy na most akkor mi is történt.

Pontosan ezen a logikán mentünk mi is végig: vagy titkolózunk, vagy egyszerűen tisztán közöljük, hogy mi a helyzet. Utóbbi mellett döntöttünk. Nagyszabású előadások kerültek lemondásra valóban. Köszönöm a jókívánságokat azoknak, akik jót kívántak nekem, köszönöm az imákat és nagyon köszönöm a közönségnek a türelmet is. Ez a várakozás bennem, és ennek a tükörképe a közönségben is látszódik, érződik, emiatt is van, hogy egy éve nem állhattam színpadra. Ilyen nyár, azt hiszem, nem is volt, talán csak az Arany János-évben nem koncerteztem nyáron. A nyár nagyon fontos koncertszezon a mi műfajunkban, és nem csupán emiatt várom. Nyilván az, hogy egy év kimaradt, és nem koncertezhettünk, ez fontos ok, de nagyon fontos ünnepi előadásnak a küszöbén vagyunk. Ez a koncertünk, amely december 12-én lesz az Arénában, a legfontosabb jubileumi előadásainknak a hangulatát idézi. Amilyen 2003-ban például az Andante volt, 2008-ban az Ákos 40, vagy az 50 című koncertünk, vagy a 30 év, ami a szólópálya indulásának a 30. évfordulóját jelölte három évvel ezelőtt, ugyanazzal a Győri Filharmonikus Zenekarral, ugyanazzal a pécsi VoiSingers kórussal lépünk fel, ráadásul veterán zenésztársaim, Dorozsmai Péter dobos és Fekete Samu Tibor is velem tartanak.

Minthogyha az első Ákos-felállás formálódna.

Így van, az ős Ákos-zenekar állt össze erre az estére, kiegészülve Anna lányommal, aki most végig a színpadon lesz velünk, illetve Balásy Szabolcs zongoristával, vonós hangszerelővel és dirigenssel, aki egyébként a VoiSingers kórusnak az alapító dirigense is. Nagyon nagy energiákat mozdít meg ez az előadás. Sokan leszünk a színpadon, fantasztikus látvány készül. Egyértelmű számomra a sok-sok jelből, hogy a közönség velem együtt várakozik, ez az ünnepi várakozás átragadt a közönségre is. Tulajdonképpen azt is érdemes és fontos hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy leszúrunk egy karácsonyfát a Papp László Budapest Sportaréna közepére, körbeálljuk, mintha szenteste lenne, és karácsonyi dalokat énekelünk. Ennél sokkal bonyolultabb a dolog. Csaknem 30 tételt játszunk, ennek a csaknem két és fél órás műsornak a túlnyomó részét, kétharmadát olyan repertoárdarabok adják, amelyekkel bennünket a közönség azonosít, amilyen az Ikon, A fénybe nézz és mondjuk A Megváltó.

Gondolom, ezeket a dalokat úgymond közös nevezőre kellene hozni. Ez nyilván hangszerelésben, megszólalásban valami mást jelent majd.

Ez a legizgalmasabb feladat. Nagyon nagy felfedezés számunkra is, akik játszó személyekként ott ülünk a próbateremben, hogy én 38 esztendeje vehetek részt ebben a szép műfajban kreatív emberként, de tulajdonképpen most derül ki számomra is, hogy itt mindig ugyanarról volt szó. Így az én dalaimnak a jelentős részét nem esik nehezünkre összeegyeztetni azzal a karácsonyi dalkinccsel, ami egyrészt a bevezetőben is említett ünnepi lemezen szerepel, meg amit a magyar családok jelentős része énekel az ünnepkörhöz tartozó dalként. A Mennyből az angyal, a Dicsőség, a Betlehem, ezeket majdnem minden magyar család, különösen azok, akik ünneplik a karácsonyt, énekeli az ünnepkörben, ezek azért jelentősen nem különböznek A fénybe nézztől, vagy A Megváltótól. A Megváltó talán a legrégebbi szerzeményem azok közül, amiket játszunk ebben a műsorban, az 36 éve műsoron van, és időnként újra meg újra elővesszük. Azzal is érdekes szembesülni, hogy 36 évvel ezelőtt sokkal kevesebbet tudtam arról, amiről ez a dal szól, mint ma. Ma sem tudok róla mindent. De nagyon érdekes újra találkozni egy ilyen korai szerzeménnyel, és arra rádöbbenni, hogy milyen fantasztikusan szerencsésnek mondhatom magamat, hogy akkor is olyan dolgok érdekeltek, vagy olyan dolgokról próbáltam megnyilvánulni, amelyek most is a lelkem mélyét foglalkoztatják. És azt hiszem, hogy sokan vagyunk így. Akkor is, ha ez most nem tűnik divatosnak, vagy nem trendi, sok-sok ember rezonál ezekre a dalrészletekre, elindítottunk a közösségi platformjainkon egy kis sorozatot, pont azért, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, aki esetleg érdeklődik a koncert iránt, hogy nagyjából milyen repertoár várható.

Ezt már megszokhattuk, mert a karácsonyi lemez kapcsán is volt egy ilyen előzetes, meg a két évvel ezelőtti Metropolis lemezhez kapcsolódóan is voltak ilyenek a lemezről.

Úgy van, pontosan. Ilyet viszont koncert kapcsán még soha nem csináltunk, lényegében majdnem a koncertrepertoár teljessége megismerhető ezekből a naponta jelentkező kis rövid részletekből. Itt azzal is érdemes szembesülni, hogy például az Ikon című számot hány módon, hányfajta hangszerelésben játszottunk eddig, és amiről van képfelvételünk, azt mind belevágtuk ezekbe a kis rövid videókba. Érdemes követni annak, aki érdeklődik a koncertünk iránt, mert bár annak vagyok a híve, hogy a repertoár legyen mindig titok, előre ne fedjük fel, most úgy éreztem, hogy annyi tévképzet él az emberekben, akár az érdeklődőkben is arról, hogy egy ilyen koncerten mi történhet, hogy fontosnak tartottam, hogy bőséges információt adjunk arról, hogy mi várható.

Nehéz egyébként egy ilyen válogatás? Össze kell állítani egy koncertnek a programját, gondolom, hogy már jó néhány hónappal előtte, mert nyilván vannak olyan ikonikus dalok, amiket a közönség vár, és ha azok nem hangzanak el, akkor az emberek csalódottan távoznak az Arénából. Ahogy, gondolom, Rolling Stones-koncert sincs nagyon Satisfaction nélkül, vagy Deep Purple-koncert sincs Smoke on the Water nélkül, azért vannak olyan dalok, amiket a közönség vár.

Tulajdonképpen egyrészt jogos igénye a közönségnek, hogy azok a dalok, amelyekkel egy előadót vagy szerzőt azonosítok, legyenek ott mint fogódzók. És jogos igénye az előadó szerzőnek is az, hogy megmutasson valami újat magából, és ne egy utánjátszó rádióként működjön az ember a színpadon. Ezt valahogyan össze kell egyeztetni, ezt nagyon jól látod, nagyon érzékenyen látod. Ez nem egy könnyű munka, és mindig csak a koncert után derül ki, a reakciókból, hogy az ember ezt jól végezte-e el. Ezt 38 éve csinálom, bizonyos fokú rutinom van benne, de még csak tanulom ezt a műfajt.

Lehet talán bátornak lenni e tekintetben.

Én próbálok. Kockáztassunk!

Emlékszem a jó sok évvel ezelőtti budapesti Rolling Stones-koncertre, ugye a koncertnek a nyitószáma az mindig valami nagyon ismert szám. Ez még az 1995-ös vagy 1996-os koncert, ahol viszont a Not Fade Away volt a nyitó, ami nem egy ismert, ráadásul nem is saját szerzemény, hanem ők is csak feldolgozásként játszották. Mindenki meglepődött, kockáztattak és mertek bátrak lenni.

Nekik egy fokkal nagyobb szabadságfókuszuk lehet, akármit megcsinálhatnak tulajdonképpen. Én is szeretnék szabad emberként színpadra lépni, itt azért lesznek olyan izgalmas, az én munkámat közelebbről figyelők számára ismert dalok, ilyenek is vannak, amilyen például – most direkt olyan dalokat mondok, amit esetleg az átlagos hallgató nem ismerhet – amilyen például A kezdet előtt. Vagy azok a karácsonyi dalok, amelyek a lemezen szerepelnek, de nem kifejezetten a belső körnek a dalai, amit mindenki ismer, van román pásztorének benne, meg minden egyéb. Iszonyúan izgalmas dolog számunkra – az, hogy a közönség számára izgalmas lesz-e, majd elmondják ők a koncert után –, ahogy átfűzzük, mondjuk így, az életmű számunkra fontosabb darabjait ezekbe a karácsonyi zenei konstrukciókba. Hogyha az ember közelebbről nézi vagy szívvel nézi ezeket a dalokat, akkor kiderül, hogy ezek egyneműek. Nem kell erőszakot tenni rajtuk, hogy egymás után eljátszhatók legyenek. Tulajdonképpen, ha az ember tisztességgel éli az életét, és ráadásul azt is érti, hogy valami teremtő erőnek a kegyelméből lehet ezen a Földön és dolgozhat egy ilyen szép műfajban, ami nekem megadatott, akkor tulajdonképpen az a dal is istendicséret, bár nem direkten így íródott. Én amúgy is tartózkodom a direkt közlésektől. De azért, hogy ennek az ünnepnek mi a központi üzenete, témája, azt mintegy ismétlésszerűn újra meg újra az ünnepkörben el kell mondjuk magunknak, egymásnak, mert a világ valahogy úgy működik, hogy erről feledkezzünk el.

Kicsit talán vissza is kell adni az ünnepet, akár mondjuk a karácsonyt, vagy az ünnephez kapcsolódó dalokat, hogy el tudjuk jobban választani az ünnepnapokat a hétköznapoktól?

Vissza kell vennünk az ünnepeinket. Az a gép, ami nyom minket arra, hogy nem kell ezzel foglalkozni, az nem akarja, hogy mi elválasszuk a hétköznapot és az ünnepet. Kaptam olyan visszajelzést ilyen, nem tudom, dacos vagy ellenérdekelt embertől, hogy majd megint jön az ünnep, amikor ilyen nyálas dalokat kell hallgatni, és ő csak azért is, punkot fog hallgatni. Magamban feltettem a kérdést, hogy és az majd nekem lesz rossz? Nem neked rossz, hogyha a hétköznapod és az ünneped nem válik el egymástól. Nem neked rossz az, hogy küzdesz a munkahelyen, vagy az érvényesülésért, vagy az álmaid megvalósításáért, soha nincs benne egy szemernyi pihenő sem, vagy amikor pihensz, akkor is, számítógépes játékkal játszol, ahelyett, hogy a szűkebb családi köröddel vagy a tágabbal foglalkoznál? Az ünnep valami olyasmire irányítja rá a figyelmünket, hogy a napi küzdelmeken túl is van élet. Van olyan dimenzió, amiben érdemes fölemelkedni, legalább lelkileg időnként, amikor erre az évközi sok-sok teendő lehetőséget ad. Ezt nagyon szelíden kell megfogalmazni, mert sok ember azt is bántásnak érzi, hogyha arra hívjuk föl a figyelmet, hogy érdemes megállni és egy kicsit lenyugodni, mert akkor azt mondja, miért akkor én nyugtalan vagyok? Az én ünnepteremtési képességem éppúgy korlátozott, mint másé. Én csak szerettem volna ezzel a lemezzel, és azt hiszem, ez jobbára sikerült is, összegyűjteni azokat a dalokat, amelyek mondjuk a szűkebb családi körben vagy a tágabb, nem akarok nemzeti méreteket emlegetni, a mienk, amelyek nagyon magyarok, nagyon sajátok, már csak azért is, mert magyar nyelven énekeljük ezeket. És egyébként ezeket összefoglalni és tulajdonképpen egy szerény pántlikával átkötni és egy kis virtuális karácsonyi ajándékként odaadni annak, aki elfogadja, és hát sokan elfogadják.

Maradva még ennél a kiadványnál, Az ünnep dalainál, nagyon sokan gondolhatták azt, hogy ennek valamilyen módon köze van ahhoz a betegséghez, amin átestél. Pedig, ha jól tudom, akkor ezek a dalok pár évvel korábbi készülődés vagy rákészülés eredményei, sőt, maga a lemez is, ha minden igaz, akkor már kész volt a betegséged előtt. De a betegséged, a műtéted után jelent ez meg, és az egész valami sajátos fénytörésbe került ezáltal.

Így van, de ez nem feltétlenül baj. Ha én jobb reklámszakember lennék, akkor azt mondanám, hogy ez ezért van, ez az én hálaadásom, vagy nem tudom, de nem így van.

Mondtad, hogy gyakorlatilag húsz éve készültél erre a lemezre.

Hálát bármikor lehet adni. Az életért is, ahogy valamiért Ő az életbe hívott. Négy gyermekem van, és ezek a drága gyerekek nagyon szeretik a családi karácsonyokat, mert nagyon intenzív érzelmi élményként élik meg, és annyira szeretik ezt a hangulatot, hogy néha már nyáron karácsonyi dalokat hallgatnak. És akkor nem csak azokat a karácsonyi dalokat, amit a szülők jó szívvel vesznek. A szórakoztató zenei karácsonnyal érintőlegesen kapcsolódó produktumokat, amelyek szintén maguk jók, a maguk módján jók, de mégsem arról szólnak, amiről mondjuk én szívem szerint, nem tudom, apaként vagy embertársukként szeretném, hogyha szólna. Nagyon régen elhatároztam a gyerekeimen tapasztalt dolog nyomán, hogy szeretnék egy ilyen dalgyűjteményt csinálni. Arról nem beszélve, hogy nagy mestereim is, akik előttem jártak ebben a műfajban, elsősorban külföldi példákra utalok itt, csináltak ilyen tematikus lemezeket, Stingnek is van egy karácsonyi, vagy mondjuk így, inkább téli lemeze.

Aretha Franklintől Frank Sinatráig nagyon sokan énekeltek ilyeneket.

Természetesen, vagy hogy egy kevésbé ismert nevet is mondjunk, Sarah McLachlan is készített úgynevezett téli lemezt, ami az ünnepkörhöz is kapcsolódik. Vannak bátrabb lemezek, mondjuk a hitéleti kérdéseket jobban felvállaló és a szórakoztatás felé tendáló másfajta muzsikák is. Én azt gondoltam, hogy nem ördögtől való dolog, hogy egyszer az ember egy ilyen dalgyűjteményt összehozzon. Van sok magyar előadó, aki ezzel foglalkozik, de az biztos, hogy én nem az önmagáért való szórakoztatás igényével készítettem ezeket az átiratokat, rengeteg munka van bennük, az égvilágon semmi köze az egészségügyi szituációhoz ennek a lemeznek. Nekiláttam a munkának több mint két évvel ezelőtt, hosszú időnyi tervezés után. Rengeteg kutatómunka van egy ilyen lemezben. Ennek a lemeznek és részben a koncert anyagának is olyan karácsonyi dalok is a részei, amelyek jobbára a nép ajkán születtek, vagy azon adódtak tovább. Akár népdalok vagy akár liturgikus egyházi énekek vannak köztük. Ezeket úgy jelöltük a borítón, hogy népi gyűjtés. Ami azt jelenti, hogy rengeteg dallamváltozata, és borzasztó sok szövegváltozata van. Kaptam már olyan visszajelzést, hogy ennek nem ez az igazi szövege, mert nyilván mindenki azt gondolja igaznak, amit ő hallott először, vagy megismert. Nagyon-nagyon izgalmas volt a kutatómunka, ezeket a szövegváltozatokat összehasonlítani, kivenni belőle azokat a strófákat, amelyeket én is jó szívvel tudok elénekelni, és nem folyton a kritikai énem duruzsol közben a fülembe, hogy ez egy kicsit furcsa szöveg. Így is vannak benne, amit ma már ritkán mondunk, például a Betlehem hercegecske, de a dalunkban benne van, és a dal közegében talán ez jobban elfogadható szófordulat, mint a hétköznapi megszólalásban. Nagyon izgalmas összegyúrni azt, hogy mi lesz az a 15 dal, ami helyet kap egy ilyen lemezen, arról nem beszélve, hogy ebből csak 13 a feldolgozás és két saját szerzemény van, egy az elején és egy a végén, a Születésnap, ami lényegében a világ teremtésétől próbálja zeneileg, meg szövegileg is néhány sorban összekapni a történetet. A Hidd el címűre klip is készült, a lemez is azzal zárul, nagyon fontos darabja lesz a koncertnek is, arra az aspektusra próbál rávilágítani, hogy az ünnepet bárki bármikor megélheti, ha van rá igénye, ehhez lehet az ember magányos, családi feladatoktól terhelt, vagy sok minden más. És azt hiszem, hogy majd a közönség mondja meg, hogy sikerült-e elkapni ezt a hangulatot. Újra meg újra hallgatva ezeket a felvételeket arra jutottam, hogy a munka kész van, ezt most hagyni kell hatni arra, aki engedi, hogy hasson rá. Őket várjuk az Arénába is, akik magától az ünnep jelenségétől, az ünnep jelenségén belül a karácsonytól nem idegenkednek, tehát nem idegesek lesznek tőle, hanem azt mondják, hogy te jó ég, lehet, hogy most lesz egy percünk megállni és egy picit reflektálni, hogy mi történt az elmúlt esztendőben velünk. Én azt is aláírom, hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek igénye. De nagyon sok embernek, megkockáztatom, hogy a legtöbb embernek, igénye ez. És ha én ehhez hozzátehetek valamit, akkor nagyon szeretnék hozzátenni.

Említetted a beszélgetés elején, hogy nagyon sokan lesztek az aréna színpadán, csaknem százan is a december 12-i koncerten. Viszont a karácsonyi lemezt, Az ünnep dalait magad készítetted. A vokális részek csakúgy, mint a hangszeres sáv, a te egyedüli munkád. Ez azt is jelenti, hogy a dalszerzés, a zenékkel való foglalkozás olykor óhatatlanul nagyon magányos dolog. Talán mi is beszélgettünk arról, de egy interjúban is olvastam tőled, úgy fogalmaztál, hogy gyakorta a zenész élete remeteélet.

Ha valamiben, akkor ebben nagy a kontraszt. Van a magányos műhelymunka, amit én nagyon szeretek, talán a legjobban minden munkanem közül, ezért én ezt nem élem meg szomorú magánynak. Aztán majdnem száz ember van egy Aréna-színpadon, ahol mindenki egy célért, egy akarat mentén dolgozik, és olyan jó – szó szerint, nemcsak zenei értelemben – harmóniában lenni sok emberrel, hogy legalább arra a kis időre, amíg a próbák tartanak, amíg az előadásunk zajlik, koncentráltan egyfelé figyelünk. Arról nem beszélve, hogy milyen jó ezeknek a daloknak a környezetében lenni. Olyan, minthogyha évszázadok ülnének mellénk. Azok az emberek, akik ezt valaha énekelték, az, hogy Betlehem, Betlehem, a te határidba, hogy mi is történt ott, érkezett Mária rongyos istállóba. És ezek az emberek ugyanarról beszéltek, gondolkodtak, amiről ma gondolkodunk mi. Teljesen más fizikai, anyagi és lelki körülmények között. És most a mi figyelmünk ugyanarra összpontosul. Valahol az ember a maga úgynevezett, most romantikusan nevezzük így, alkotói magányában is ebben a közösségben van. Mélyen hiszek abban, hogy akik előttünk éltek, mi, akik most élünk, s akik utánunk jönnek, és ráadásul még egy nyelvet is beszélünk a szó átvitt és szoros értelmében is, hogy mi egy közösséghez tartozunk. Ezt éli meg az ember, amikor ezekkel a dalokkal babrál. Ezeknek a daloknak a környezetében venni a levegőt alkotó emberként, az egy csoda. Az egy pillanatig nem panasz, hogy az ember magában alkot. Ez egy misszió is volt, hogy így mondjam. Vagy egy terápia is. Arról nem beszélve, hogy milyen rengeteget tanul az ember a stúdióban önmagáról, meg az alkotói folyamatról, hogyha meg kell szenvednie bizonyos dolgokért, vagy át kell égjen rajta egy csomó dolog. Aztán jön a másik szakasz, amikor benépesül a stúdió, meg jönnek a muzsikusok, és a basszusgitáros részt a basszusgitárosnak kell adni, a dobosnak át kell magában érlelni azt, hogy mit játszanak ott a dobok azon a kész felvételen, hol vannak plusz ütemek. Most pont ebben a mozgalmas időszakban vagyunk, amikor már lassan a szülőcsatornába fordul ez az előadás, és akkor érezzük, hogy most már néha sikerül zeneként eljátszani valamit, nem szolgai módon menve a már hallott dolgok után, mindenki hozzá tudja adni a saját egyéniségét a megszólaláshoz. Bocsánat, lehet, hogy én pater familias komplexussal is küszködöm, embereket egy asztalhoz, egy feladathoz odaültetni, ez nekem óriási örömet okoz. Noha tök különböző irányból érkező embereket egy feladat mellé odaszervezni néha rettenetesen nehéz. Nagyon nehéz őket összefogni, kicsit úgy érzem magam, mint az abroncs, amelyik a hordó dongáit próbálja összetartani úgy, hogy a belülről benne levő energia szinte szétfeszíti. Olyan vagyok, mint egy pásztorkutya, próbálom összetartani a munkatársakat, és amikor ez sikerül, vagy percekre vagy néha órákra, az fantasztikus sikerélmény. Együtt valamit létrehozni. Utána, ha már sikerült, akkor mindenki a magáénak érzi, akkor olyan egységet tudunk megélni, nyilván ideig-óráig tart ez is, amiért érdemes csinálni ezt a műfajt.

Akkor december 12. nagy nap lesz.

Számomra mindenképp, és nagyon várom a közönséget oda.

Még maradva egy kicsit a karácsonyi CD-nél, ahogyan a korábbi Ákos-kiadványoknál is megszokhattuk, ez is nagyon igényes kivitelben készült, booklettel, képanyaggal, grafikákkal, sőt extrákat tartalmazó DVD-vel. Ha a zenész ember ilyet ad ki ebben a streamelős, letöltős világban, akkor úgy gondolhatja, hogy ezt csak így érdemes, fizikai hanghordozóként, megjelentetni? Nincs nagyon másképpen értelme?

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi értelme van ennek, Ákoskám? És ezt úgy válaszolhatjuk meg, hogy én azt hiszem, hogy nekem nagyon kijutott a jóból, és kijut ma is, siker tekintetében is, figyelem tekintetében is, nem panaszkodhatom. Megváltoztak a zenehallgatási szokások. Lényegében a közösségünk számossága nem változott vagy legalábbis nem lényegesen változott. Viszont nekem van a stúdióm falán 150 ezer eladott lemez után járó aranylemezem is, ma meg, hogyha néhány ezer példányig eljut egy fizikai kiadvány, akkor pezsgőt bontanak a kiadók, mert ez a valóság, hogy a zenefogyasztás, hogy ezt a rossz szót használjam, amit nem is szeretek, teljesen áttevődött a digitális térbe, és az embernek úgy kellene gondolkodnia, hogy nem éri meg.

A digitális térbe meg a mobiltelefonra.

Igen, lényegében 128 kilobit per szekundumos mp3-akat hallgatnak az emberek egy telefon fülhallgatóján, miközben tömegközlekednek. Ezt a tényt érdemes tudomásul venni, a világ ilyen. De ez nem szabad, hogy befolyásolja az embert abban, vagy legalábbis én magamra nézve is úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy engem befolyásoljon abban, ahogyan egy kiadványt elkészítek. A nekem tetsző megszólalásig el kell jutnom, és az önmagától nincsen, abban nagyon sok munka van. Nem gondolhatok arra, hogy tulajdonképpen nem ideális hallgatási körülmények között fogja hallgatni a hallgatók 86,4 százaléka a lemezemet, mert akkor nem azzal az igénnyel csinálnám meg. És ugyanígy van a külalak tekintetében is. Ha arra gondolok, hogy úgysem fizikai kiadványt hallgat az emberek jelentős többsége, akkor egyáltalán lehet, hogy nem is csinálnék fizikai kiadványt, másrészt pedig, ha megcsinálnám, akkor egy egyszerű papírtasakba tenném.

De ez nem egy jó vállalkozás.

Igen, tulajdonképpen az egy szem menedzserem, Fiák Kriszta is talán lebeszélne róla, de tudja jól, hogy nekem mennyire fontos ez a formátum, és azt gondolom, hogy néhány embernek, egyre fogyó népességnek, de még mindig sokaknak nagyon fontos.

Hogy kézbe vehető legyen?

Persze, először is minőségi kiadvány legyen, nagyon gazdag tartalom legyen benne, jó legyen kézbe venni. Szép legyen, ma már nem biztos, hogy gondolkodunk ezen, de egy szép tárgy, egy szép tárgyi környezet, egy szép épület, egy szép bútor környezetében lenni, egyszerűen más. Én mélyen hiszem ezt, lehet, hogy naiv gondolat, hogy más gondolatokra visz minket rá, másképp gondolkodunk, másképp vesszük a levegőt, ha ilyen környezetben vagyunk. Én azt mondanám, hogy ha én egy picikét hozzátehetek ehhez a magam munkájával, akkor én nagyon igyekszem, hogy ez szép legyen. Arról nem beszélve, hogy Antoniazzo Romano egyik festményének a reprodukciója van a borítón. Egy kicsit hadd büszkélkedjek, azt hiszem, nagyjából két hónapja van a piacon ez a kiadvány, és jelen pillanatban nem tudom, mi az állás, de a múlt héten vezette a fizikai eladások listáját. Van három lista, fizikai eladások, album sikerlista, aztán a vinil eladások, illetve a letöltések. Volt olyan három különböző alkalommal is már, hogy mind a hármat vezettük. Na, ez akkor azt jelenti, hogy mégiscsak van igény az emberekben az ilyen kiadványra, és nem csupán a nagyon divatos, nagyon trendi, nagyon felkapott dolgokra, amelyeket szinte csak online lehet hallgatni. Én azt gondolom, hogy azoknak is megvan a maguk létjogosultsága, meg úgy látszik, hogy még ennek is van. Arról nem beszélve, hogy külön jutalomnak élem meg. Az én nevem nem véletlenül van apró betűkkel írva ezen a kiadványon. Az ünnep középpontjában levő személy és az ő édesanyja uralja ezt a borítót, nagyon helyesen. Jó látni, hogy az, akiről szól az ünnep, az vezeti a listát. Lehet, hogy csak időlegesen, röviden mégis sikerül. Bevallom, lehet, hogy ez egy kis büszkeséggel tölt el, hogy valamit sikerült elérni, mert azt gondolom amúgy, hogy ha már nem ünneplünk, meg az ünnepeinket nem üljük meg, akkor sokkal szürkébb lesz az életünk. De ha meg akarunk ünnepelni, akkor az sem mindegy, hogy tudjuk-e, hogy miről szól ez az ünnep. Egyébként a lemez hangzásában is az köszön vissza, amit a szentírók mondanak erre, hogy ez egy nagyon sötét ünnep egyébként. Sötét. Karácsonykor sötét van, a leghosszabbak az éjszakák, és van egy emberpár, egy férfi és egy szülő nő, aki ráadásul 16-17 évesen vajúdik, és elküldik mindenhonnan azzal, hogy itt bent a kandallónál nincs hely nektek. És van egy jótét lélek, aki azt mondja, hogy oda tessék, ott az állatok között, ott megszülheti a gyermekét. Ugye, a jászol, ez a szavunk, szinte csak a karácsonyi énekekből köszön már vissza. Lassan nem tudjuk, hogy mit jelent. Ha az ember utánanéz, akkor megtudhatja, hogy az az állatok etetésére szolgáló vályú. Tehát a világ teremtője ilyen nyomorult körülmények közé születik. Valahol ebben a mély, reménytelen emberi sötétségben, az elutasítottságban mégis föl tud szikrázni a fény. Ha megértjük egyszer, hogy ez az ünnep ennek az ünnepe, akkor másképp fogunk gondolkodni önmagunkról, az üdvtörténetből unalomig ismert, vagy a karácsonyi dalokból unalomig ismert szituációról. Most remélem, hogy kihallja a hallgató, hogy ez nem valamifajta vallási fanatizmus részemről, hanem én nagy szeretettel csináltam ezt a munkát. Ezt nem lehet másképp csinálni, ezt nem lehet pénzért csinálni, vagy csak ambíciók kielégüléséért csinálni. Kell, hogy az embert vezesse valami más is, hogy valami másról is próbáljon beszélni. Igen, elmondom, hogy az én hiú célom az, hogy visszaszerezzük az ünnepet, ezt a specifikus ünnepet, általában az ünnep fogalmát, szeretném, ha én is segíthetnék abban azoknak az embereknek, akiknek az igénye, hogy valahogy visszahozzuk az ünnepet az életünkbe, hogy meg tudjuk ülni az ünnepeinket. Van olyan, hogy hétköznapi ruha, meg ünneplő ruha, van olyan, hogy hétköznapi fecsegés, meg szónoki emelkedettség, és hogyha ezt meg tudjuk élni, akkor szerintem szebb, jobb, tartalmasabb, minőségibb életet tudunk élni, mint enélkül.

Azzal kezdtük, hogy milyen különleges kivitelben és minőségben készült a CD, a DVD és a bakelit változat, az LP is, de különlegesek szoktak lenni látványban, technikában, hangzásban maguk az Aréna-koncertek is. Nyilván így lesz ez a december 12-i koncert esetében. Ez az előkészületekben azt jelenti, hogy valahogy mindig rá kell tenni még egy lapáttal? Mindig magasra, ha lehet, akkor még magasabbra tenni azt a bizonyos lécet?

Nem lehet örökké fokozni sem a hangerőt, sem a műszaki tartalmat. Annyit kell a színpadra vinni, amennyi szolgálja azt a valódi tartalmat, amiről szó van. Azt el kell mondanom, hogy tudom, sokan egyszerű reklámszlogennek tartják azt, ami megjelenik ezekben a kisfilmekben, hogy ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert. Én ezt szó szerint így gondolom. Nem véletlen, hogy a saját hangomon hangzik el ebben a kis promócióban a szókapcsolat. Ilyen volumenű, ilyen kiállítású koncertet a magamfajta előadó, aki egyébként is mindig komoly műszakkal és nagy felkészüléssel igyekszik koncertezni, ilyen koncertet tíz évenként tarthat, maximum. Azt nem tudom, hogy ebből a koncertből lehet-e valaha még egy az én életemben. Őszintén megmondom, nem tudom, mert most az erőm végén járok, pedig a próbaidőszak közepén vagyunk, és az előadás maga, illetve a nyilvános főpróba a 12-ei koncerthez még előttünk van. Az ember soha nem tudhatja, hogy mire lesz még elég az ereje. Remélem, hogy az én erőmből még futja, és jövő nyáron is fogunk tudni koncertezni, a hagyományos, vagy tőlünk jobban elfogadott, vagy velünk jobban asszociált rockkoncerteket adhatjuk. Az biztos, hogy ilyen ünnepi koncertet nagyon ritkán tud az ember összehozni. Egyszerűen embertelenül sok energia kell ebben a kis hazában ahhoz, hogy ilyen sok embert összecsődítsünk, hogy ilyen össznépi összefogás legyen. Az egyik zenekar Győrből jön, a kórus Pécsről, a „Szerjózsa” minden irányából jönnek a kísérőzenészek. Kérdés, hogy kell-e mindig még nagyobbat csinálni? Én nem tudom, hogy szabad-e állandóan a hangerő vagy a látványelemek fokozásával felhívni a figyelmet. Mi erre mindig adtunk, ebben nincs kétség, aki volt már koncertünkön, az tudja. Én azt gondolom, hogy most is elég grandiózus látvánnyal készülünk, és remélem, hogy a hang is fölnő a feladathoz, mert nagyon sok zenésznek a munkáját kell valahogy egy keverőasztalra összecsocsózni, és aztán azt megjeleníteni. Szóval a hangmérnökeinket meg fogja izzasztani ez a feladat. Külön hangmérnök keveri ilyenkor a szimfonikus zenekart, külön hangmérnök törődik a kórus megszólalásával, és ezek mind egy központi keverőasztalra érkeznek meg szegény régi hangmérnökünkhöz, aki aztán vakarhatja a fejét, hogy ebből hogyan lesz valami emberileg értelmezhető hangzás. De bizonyos fokú gyakorlatot azért már szereztek a korábbi, már korábban említett, nagy volumenű ilyen típusú megszólalásokból.

Azért is említettem a hangzásbeli minőséget, meg a látvány minőségét, mert emlékszem, hogy egy korábbi interjúban beszéltél arról, hogy az első, még BS-beli Bonanza Banzai koncertre egy kanadai fénytechnikust szerződtettetek, aki már akkor, az 1990-es évek elején robotlámpákkal dolgozott. Aztán az ő gázsija egymillió forint körüli összeg volt, miközben a Bonanza-tagoké nagyjából 80 ezer.

Igen, és akkor megint visszatérünk oda, hogy mi éri meg és hogy miben van üzlet. Egyfajta feszültség is volt a zenekaron belül abból, hogy sokszorosát kereste a műszaki férfiú annak, amit mi hazavittünk, de aztán utólag már könnyű okosnak lenni és belátni azt, hogy ez egy befektetés volt a későbbi pályánkba. Amikor a haknizást elhagytuk, és akkor is volt vita a zenekaron belül, hogy azt a jó pénzkeresetet érdemes-e elhagyni. Egyébként az előzménye ennek az esetnek, amikor először játszhattunk a sportcsarnokban, hogy én néhány évvel korábban ott egy Dire Straits koncertet néztem meg, és fölnéztem a színpadra, és azt mondtam, amikor négy napon át játszottak itt, csütörtöktől vasárnapig, te jó Isten, én nem tudom, hogy valaha színpadra mehetek-e. De ha igen, én ezt szeretném. És az a fickó, akit te is említettél, ez a kanadai fickó, ez úgy került a Bonanza koncertre, hogy én azt mondtam a koncertünk szervezőjének, Hegedűs Lászlónak, a nagy koncertes veteránnak, hogy azt kérem tőle, hogy kerítse elő nekem azt az ipsét, aki a Dire Straits-bulit világította négy vagy kicsit több, talán hat évvel korábban. Én gimnazista diákként néztem meg. Előkerítette. Ez arra is illusztráció egyébként, hogy a gondolatnak van-e teremtő ereje, vagy, hogy az ambíciók csak rosszak lehetnek-e. Számomra ez egy nagyon klassz történet, ez tényleg így történt, nézőként valamit nagyhatásúnak tartottam, és én is szerettem volna, színpadra vágyakoztam, és aztán sorsom, a Jóisten, a közönség megengedte, hogy színpadra lépjek, és utána egy ilyen jó starttal indulhattam el. Enélkül talán itt sem ülnék, nem is beszélgetnénk, és nem esne szó az újonnan megjelent albumról, annak a szép kiviteléről, vagy a nagyszabású decemberi koncertünkről. Nagyon hálás vagyok ezért a sorsért a közönségnek is, mert nélküle nincs értelme semminek. Az ember a fióknak nem irkál ilyen volumenű dolgokat. Ha nem volna közönség, nem készülnénk ilyen szeretettel, odaadással, és tényleg energiát, időt nem kímélve az erőnket jelentősen meghaladó koncertre. Ennek csak akkor van értelme, ha ez visszhangot tud kelteni másokban. Aki azt mondja, hogy enélkül is érdemes ennyi energiát befektetni, azzal szemben élek a gyanúperrel, hogy talán nem tökéletesen őszinte.

Ez a látványtechnikai, hangzásbeli, meg az egyéb technikai kérdések, azok óhatatlanul elérnek hozzád?

Természetesen.

Mert én azt gondolom, hogy mondjuk Paul McCartney egy koncertturné előtt nem nagyon foglalkozik ezekkel a technikai kérdésekkel.

Szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban ez másképp van. Én kapok olyan levelet is tisztelt követőimtől, a közönségtől, hogy mondjuk gyűrötten érkezett meg a házhoz rendelt LP, és hát tulajdonképpen ezért is engem tesz felelőssé, noha lényegében semmi közöm a dologhoz. Mi egy ilyen személyes országban élünk, a magamfajta ember, aki csaknem négy évtizede jelen van egy viszonylag népszerű vagy plebejus műfajban, ezzel kell, hogy együtt éljen. Ennek vannak nagyon humoros, viccesen is felfogható, meg néha tragikus elemei is, hogy a fél országgal tegező viszonyban van. És ugyan ez nem szorosan kapcsolódik a kérdéshez, de ide az is tartozik, hogy egy nagy stábot tartunk nálam a hangstúdióban azokkal az emberekkel, akik a műszaki körülményeket teremtik meg az előadásunkhoz. És igen, ott a látvány, úgy gondolom, ez nem véletlenül van így. Én is szerettem volna, hogy így legyen, nyilván akkor még nem tudtam, hogy ez mivel jár. Ez nem valami megalománia, hogy az ember ott ül a videoklip készítésének minden folyamatánál, a borítókészítésnél. Nyilván van egy vízióm arról, hogy mi lesz ezen a borítón, hogy mondjam, ez nem panasz, és nem is dicsekvés, az is fontos. De miért van ez? Azért, mert az, hogy a dal hogyan hat, mi a percepciója, hogyan jut el az emberek füléhez, szeméhez egy produkció, az a dal befogadásában eminensen fontos. Akkor pedig ezek is fölzárkóznak a dal mellé fontosságban, hogy minden, ami a dal befogadását segíti, ahhoz valamilyen közöm kell legyen, ott szeretnék állni, nem akarom, hogy bérmunkát végezzenek azok az emberek, akik velem dolgoznak, és azok az emberek maradtak meg sok évtized alatt mellettem, akik megértették ennek a fontosságát, hogy az a részfeladat, amin ők dolgoznak, az egy nagy egészet segít. A koncert önmagában az, hogy nagy hang, meg nagy fény van, az csak egy dolog, de hogy mi szól a hang, és hogy mi az a képi tartalom, amit a színpadra viszünk, az nagyon fontos, és minden a dalt segíti. Én a dal megszállottja vagyok, ha szabad így fogalmazni, talán túlzó ez a megfogalmazás, mert azt gondolom, hogy énrám a dal hatott, mint befogadóra. Ma is befogadó vagyok, de amikor még csak az voltam, akkor azt mondtam, hogy ez így hat rám, ilyen katartikus érzéseket tudok átélni egy dal nyomán, akkor én is szeretnék dalszerző lenni, ha a dal ilyen fontos tud lenni. És azt érzékelem, hogy részben vagy a maga teljességében, a zenésztársakra is sikerült ezt a lelkesedést átragasztani, és bizony néha úgy érzi az ember, ha nem is mindig, és nem is teljesen, hogy a közönségre is sikerül ezt a várakozást, ezt a felfokozott hangulatot átragasztani. Csak így jó élni, én másképp nem szeretek.

Az arénabeli tér, az, hogy ott ki kell lépni 12 ezer ember elé, az a sokadik ottani koncert után valamilyen módon megszokható, vagy még mindig van ilyenkor valamiféle szorító érzés ott, gyomortájt?

Először is: azt, hogy hány ember elé lép ki az ember, nem tudni. Sokszor volt már telt házban részünk, de erre nincs bérlete senkinek. Szeretettel hívjuk a hallgatókat, jöjjenek el és nézzék meg, hogy miről hablatyolt ez az ipse itt, az InfoRádióban. Ez megszokhatatlan. Aki ezt rutinná tudja tenni, azt egyrészt megsüvegelem, üdvözlöm, tisztelem, meg kicsit viszolygok is tőle. Szerintem, ez nem egy normális helyzet, hogy ilyen sok emberhez beszélhetünk egy viszonylagos magaslatról, hiszen a színpad már vizuális és egyéb okokból is egy picit magasabban van, hogy jól lássák az embert, de nem csak azért, hanem azért is, hogy az ember fölemelkedjen a feladathoz. És hogy ez megadatik az embernek, ez szerintem megszokhatatlan. Ezt nagy jutalomnak élem meg, azt sem tudom, hogy meddig tart, tudom jól, hogy nem tarthat örökké, és én egy kisebb helyen is nagyon szeretek játszani, félreértés ne legyen. Ha majd a sors úgy hozza, vagy már hozta párszor úgy, hogy kisebb helyeken is játszottunk, ez nagyon jó. Én csinálhattam Arany János-esteket a nemzet színházában, a Kaszás Attiláról, a fiatalon meghalt színészbarátomról elnevezett teremben. A legkisebb terem. És az is elég tágas lett attól, hogy Arany János oda bejött és mellénk ült. Szóval nem esik le az aranygyűrű az ujjamról, ha kisebb helyen kell játszani. De ilyen nagy helyen játszhat az ember, és ez rengeteg feszültséggel, nagy készüléssel jár, nagy felelősséggel is jár, fantasztikus öröm, de néha nyomasztó is tud lenni. Én ebben a tekintetben, remélem, a szónak van jó értelme, amatőr maradtam, izgulós vagyok, készülős vagyok, nagyon megtanultam az elmúlt 38 év során, hogy készülni kell, egyrészt azért, hogy az ember tisztességes munkát adhasson ki a kezéből, és bizony kérni kell mellé az égi segítséget is, mert nem minden rajtunk múlik.

Már van arról gondolkodás, hogy mi lesz a következő évben? Óhatatlan, hogy egy ilyen betegség után más fénytörésbe is kerülnek a dolgok, és hát az ember óhatatlanul egy kicsit tempót vált, vagy arra törekszik, hogy tempót váltson.

Tempót kellett volna váltani, Ákos bácsi.

Már korábban is kellett volna? Mondtad azt többször, hogy ötvenen túl is úgy éltél, mintha huszonéves lennél.

Igen, valószínűleg ezt fel kell adni, de nem most, mert ha nem ezzel a lelkesedéssel készülnék a december 12-i koncertre, akkor minden másképp menne. Ez a helyzet követel tőlem is, és most pontosan úgy csinálok, mintha semmi nem történt volna. Nem akarom az alapján meghatározni magam, hogy történt ez az eset, túllendülni látszom ezen. Nyilván egyszer majd tempót kell csökkenteni, de ez nem mostanában lesz, különösen nem a karácsonyi koncert előtt. Vannak terveink a jövő esztendőre. Először is kell, hogy legyen világ a világban, kell, hogy legyen béke. Nem véletlenül, a szláv nyelvekben ez ugyanaz a szó. A világ is, meg a béke is. Tehát hogy ha lesz világ, ha lesz béke, hogyha tudunk szólni emberekhez, a fesztiválok egy része mondjuk szívesen lát bennünket, vagy a saját szervezésű bulinkat meg tudjuk szervezni, akkor mi már gondolkodunk jövő évi, nyári előadásokon, Először is bepótolandónk van. Az idén nyáron elmaradt dolgokat be kell pótolni. Ahova várnak, vagy visszavárnak, vagy ahova szeretettel hívnak bennünket, oda nagyon szívesen fogunk menni. Ha minden az elmondottak szerint alakul, és a feltételek teljesülnek, akkor szeretnénk turnézni. Vannak új dalaim, formálódnak új dalok is. Idén nagyon sok szép feladatot tudtam elvégezni a stúdióban, annak ellenére, hogy volt ez a szituáció, két filmhez is írhattam zenét, a karácsonyi lemezt befejezhettem, rengeteg dolgot rögzítettünk, például a novelláskötetemnek az anyagát hangoskönyvként. Jövőre is sok-sok terv van, aminek hogyha csak 50-70 százaléka valósul meg, az sem lesz kevés. Azon túl nem látok, de azt tudom, hogy 2028-ban, ha megérem, 60 esztendős leszek, és ilyenkor, egy ilyen jubileumi évben illik valamilyen, a jubileumhoz kapcsolódó produkciót letenni az asztalra. Ezzel kapcsolatban is gondolkodom, meg vannak úgynevezett kreatív terveim, hogy ebből mi valósul meg, azt majd kiderül.

A következő dal vagy a következő lemez mindig ott van valahol fejben, és ennek kapcsán az jut eszembe, hogy Makk Károly röviddel a halála előtt vendégünk volt ugyanebben a műsorban, ugyanebben a székben ült.

Nagy hősöm volt, rendezőként.

Azt mondta, hogy őt egész életében a következő filmje és a következő házassága foglalkoztatta. Tehát, hogy ez a következőség, hogy mi jön, vagy mit kell majd csinálni, ez mindig ott van azért.

Igen, én is úgy mutatom be mindig a feleségemet, hogy engedje meg, hogy bemutassam az első feleségemet, aki mindmáig utolsó is, és ha minden jól megy, akkor ez most már így marad. Valószínűleg a kreatív emberek hasonló dologra jutnak. Most nem akarom magam Makk Károlyhoz hasonlítani, de abban biztos, hogy hasonlítunk, hogy a következő dalom érdekel, amit még nem írtam meg, vagy amin éppen most dolgozom. Egy következő lemeznek a vázlata, alapanyaga már gyűlik rendesen, hosszú évek óta. Ha élünk, és vannak emberek, és van világ, akkor lesz következő lemez, nem mintha a lemeznek, mint albumnak, mint formátumnak még létjogosultsága lenne, de én vállalom azt, hogy amíg élek, megpróbálom ezt a formátumot is vinni, mert azt gondolom, hogy az azonos időszakban született daloknak mégis valami közük van egymáshoz, és a különböző dolgokról szólnak. Szóval a nagy öregektől azt tanultam meg, hogy az a munka élteti őket, amit nem önmagukért csinálnak, vagy nem a gázsiért csinálják. Benkő Laci bácsit említhetem, aki az Omegának volt a billentyűse, és nagyon jó személyes viszonyban voltam vele, nagyon tiszteltem, nagyon szerettem őt. Azt mondtam neki, nyilván ez a halála előtt történt, hogy Laci bácsi, látom a plakátokat, hogy Omega 55. Hát mondom, ha én annyi idős lennék, mint te, lehet, hogy az ágyból sem lenne kedvem kikelni. És akkor azt mondta: Ákoskám, ha ez nem lenne, lehet, hogy másnap meghalnék. És ezt érdemes nagyon komolyan venni, mástól is hallottam már ilyet. Az életünknek az a része éltet bennünket igazán, amikor nem önmagunkért csináljuk, amit csinálunk, hanem a dolgunk tulajdonképpen másokat talán jobban érint, mint minket, és így visszahat ránk is. Attól fontos valami, hogy nem önmagáért csináljuk. Nyilván ő is arra gondolt, hogy kimehetett közönség elé, lehet, hogy már nagyon idős volt a közönség is, de mégis kíváncsiak voltak rá, és ő adni akart. Nyilván a hiúságunk is kielégül, meg lehet, hogy gázsit is kap érte a fellépő, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy van miért felkelni reggel, valakikért csinálni ezt a műfajt. Természetesen vannak anyagi és egyéb vonatkozásai is, de az a legfontosabb, hogy el kell indulnom, mert várnak rám. Kelj fel, ember, tudod, hogy várnak rád. Hát a Fénybe nézznek a sorai fel fognak hangzani december 12-én az Arénában, és akkor sok minden ki fog derülni, hogy én tulajdonképpen ugyanarról az egy dologról énekeltem az elmúlt 38 évben, és amennyi időm még hátra van, abban is ugyanarról fogok beszélni.