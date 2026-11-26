Azt írták, a hajózási zárlat elrendelését a paksi fenékküszöb építése tette szükségessé, de hajózási akadályt jelentett ebben az időszakban a Duna rendkívül alacsony vízhozama is. Hozzátették: az elmúlt hónapokban a folyón érkező vízhozam tartósan alacsonyabb volt, mint a legkisebb hajózási vízhozam, ami másodpercenként 1150 köbméter.

A bejegyzés szerint az építés során a vízügyi szakemberek a fenékküszöb profilját úgy alakították ki, hogy afölött, alacsonyabb hajózási vízhozamok esetén is át lehessen bocsátani a hajóforgalmat.

Folyamatosan elemezték és modellezték a vízmélységek, a sebességek alakulását és az eredményeket nemcsak a magyar hatóságokkal, hanem a dunai hajóutat felügyelő nemzetközi Duna Bizottsággal is egyeztették – írták. Hozzátették: a számítási eredmények ellenőrzése érdekében az ideiglenes hajóút megnyitása előtt két napig próbajáratokat üzemeltettek a fenékküszöb fölött, hegy- és völgymenetben egyaránt.

Az OVF tájékoztatása szerint a sikeres eredmények ismeretében a hajózási hatóság kiadta az engedélyt a küszöbön keresztül a hajóforgalom elindítására.

Hozzátették: több, mint 80 hajó várta ezt a lehetőséget. Közülük november 25-én lefelé, völgymenetben haladhattak át a 60 méter széles ideiglenes hajóúton a fenékküszöb fölött, csütörtöktől pedig a hatóság a hegy- és völgymenetet is engedélyezte, egészen december 5-éiig – írták.

Közölték azt is, a fenékküszöb építési munkáinak befejezése után, várhatóan december 20-án az Országos Vízügyi Főigazgatóság kezdeményezi a hajóút teljes szélességben történő megnyitását Paks térségében a Dunán.