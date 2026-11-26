Csőszi Attila (Tisza Párt), a vizsgálóbizottság elnöke elmondta, hogy megkeresésére válaszolva Nagy József alezredes, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka arról tájékoztatta a bizottságot: a technikai feltételek biztosítottak mind Matolcsy György távmeghallgatásához, mind a bv-intézetben történő meghallgatásához.

Nagy József közölte azt is, hogy meghallgatás céljából történő előállításra, ha a fogvatartott nem kérelmezi, egyik esetben sem kerül sor. Matolcsy György ugyanis a jogszabály szerint a vizsgálóbizottság idézésére köteles megjelenni, ez azonban a bv-intézetet nem kötelezi az előállításra. Amennyiben a fogvatartott nem kíván a meghallgatáson részt venni, távolmaradása következményeit neki kell viselnie.

A parancsnok tájékoztatása szerint a bv-intézetben történő meghallgatás élő közvetítésére a technikai feltételek hiányában nincs lehetőség.

Csőszi Attila elmondta: Matocsy György ügyvédje, Bátki Pál szerdán előbb a sajtóban, majd hivatalos úton is bejelentette, hogy védence hajlandó a vizsgálóbizottság idézésére megjelenni, de csak azzal a feltétellel, ha biztosítják, hogy a meghallgatással összefüggésben nem sérül az emberi méltósága, azaz vezetőszáron vagy bilincsben nem készül róla felvétel.

„Ez egy vizsgálóbizottság, nem cirkusz és nem a Három kívánság” – reagált Matolcsy György bejelentésére Csőszi Attila, hozzátéve: a bizottságnak nem dolga a meghallgatásra kötelezettek kívánságaival foglalkozni.

Csőszi Attila javaslatára a vizsgálóbizottság úgy döntött, hogy Matolcsy Györgyöt a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben kívánja meghallgatni.

Az idézés megküldését követően a bv-intézet nyilatkoztatja Matolcsy Györgyöt, hogy meg kíván-e jelenni a meghallgatáson, amelynek időpontját ezt követően lehet megállapítani – közölte Csőszi Attila.

A vizsgálóbizottság elnöke elmondta, hogy a testület december 10-i ülésén Windisch László és Balogh Ádám, az MNB korábbi alelnökei, valamint Gyura Gábor, a korábbi Nemzetgazdasági Minisztérium volt főosztályvezetője meghallgatására kerül sor.