Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) csütörtökön a honlapján tudatta: az év 47. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten nem mutat jelentős változást az előző hetekhez képest.
Az örökítőanyag Veszprém kivételével minden helyszínen kimutatható volt.
Emelkedést tapasztaltak
- Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában,
- Békéscsaba,
- Eger,
- Kaposvár,
- Szolnok,
- Szombathely és
- Tatabánya
szennyvíztisztítójának mintáiban.
Az örökítőanyag koncentrációja Tatabányán és Veszprémben alacsony, Békéscsabán és a budapesti agglomeráció mintájában emelkedett, máshol a mérsékelt tartományban volt.
A tájékoztatás szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő időszakban.