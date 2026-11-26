Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) csütörtökön a honlapján tudatta: az év 47. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten nem mutat jelentős változást az előző hetekhez képest.

Az örökítőanyag Veszprém kivételével minden helyszínen kimutatható volt.

Emelkedést tapasztaltak

Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában,

Békéscsaba,

Eger,

Kaposvár,

Szolnok,

Szombathely és

Tatabánya

szennyvíztisztítójának mintáiban.

Az örökítőanyag koncentrációja Tatabányán és Veszprémben alacsony, Békéscsabán és a budapesti agglomeráció mintájában emelkedett, máshol a mérsékelt tartományban volt.

A tájékoztatás szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő időszakban.