Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülése utáni sajtótájékoztatón kapott kérdést a KRESZ tervezett módosítására vonatkozóan, és ennek kapcsán azt is elmondta: a szakértők egyetértettek abban, hogy ez a sebességkorlátozás jelent akkora kockázatcsökkentést, amely ellensúlyozza a bukósisak hiányát.

Karácsony Gergely elmondta: egyetért a kormány javaslatával, hogy csak kivételes esetekben lehessen járdán rollerezni. Hozzátette: azon dolgoznak, hogy több kerékpárút legyen és biztonságosabb legyen a közlekedés mindenki számára, ezért nevezte fontosnak a parkolás egységesítését, mert abból évi 10-15 milliárd forinttal tudnák bővíteni az útfelújítási keretet.

Vitézy Dávid szerint az uniós forrásokból jelentős kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztés valósulhat meg Budapesten is, ezek előkészítése már tart.

Felhívta a figyelmet arra, hogy vidéken is vannak olyan helyek, ahol biztonságosabb a járdán rollerezni, mint az országos főúton.