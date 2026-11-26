Kármán András elmondta, a megállapodás értelmében 2027. január 1-től

a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra,

a bruttó garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra

emelkedik. Kiemelte, hogy az Országgyűlés a héten fogadta el a kormány adójóváírásról szóló javaslatát, amely a minimálbér adóterheit 9 százalékra mérsékli és szja-visszatérítést biztosít mindazoknak, akiknek havi bevételei nem érik el a minimálbér kétszeresét, 694 ezer forintot.

Ennek az intézkedésnek a hatására

a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, 37 ezer forinttal, a garantált bérminimum nettó összege 13,3 százalékkal, 33 ezer forinttal nő

– mondta a pénzügyminiszter, aki egyúttal kijelentette: „ez Magyarország eddigi legnagyobb minimálbéremelése”.

Mindezeknek köszönhetően az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknél minden hónapban több tízezer forinttal nagyobb összeg maradhat, ami valódi, érzékelhető javulást jelent az anyagi helyzetükben.

Kármán András rámutatott, az adócsökkentéstől a kormány azt várja, hogy több pénz marad az embereknél, ez élénkíti a belső keresletet, előnyösebb gazdasági helyzetet teremtve a a magyar kkv-nak.

Közölte, az adójóváírással a minimálbért keresők nettó bevételei úgy tudnak jelentősen növekedni, hogy közben a bruttó bérek kisebb emelkedése nem terheli meg a munkaadókat sem, ezzel pedig egyszerre előzhetőek meg a potenciális áremelkedések és a foglalkoztatás csökkentése.

A pénzügyminiszter egyúttal jelezte: a VKF-ben a felek

abban is megállapodtak, hogy kidolgoznak egy olyan középtávú, képleten alapuló megegyezést,

ami kiszámítható módon biztosítja, hogy a bérek méltányosan alakuljanak a gazdasági lehetőségek figyelembevételével.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy

mivel a kormány felhatalmazása 2030-ig tart, így a középtáv egy hároméves megállapodás lehet.

Kátai-Németh Vilmos kiemelte, hogy konszenzussal jött létre a bérmegállapodás, hiszen azt mind a hat szociális partner aláírta. A szociális és családügyi miniszter elmondta: a bérmegállapodásnál figyelembe vették, hogy javítsák a munkavállalók életkörülményeit, erősítsék a bérek vásárlóértékét és megőrizzék a vállalkozások versenyképeségét.

Arra is kitért, hogy az adójóváírással a kormány jelentős szerepet vállalt az alacsony jövedelmű munkavállalók nettó bérének növekedésében.

A jövőben is úgy kívánnak a munka világának szereplőivel együtt dolgozni, hogy partnerként kezelik őket – jelentette ki Kátai-Németh Vilmos.

A VKF munkavállalói oldaláról Zlati Róbert a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke értékes megállapodásnak nevezte a mostanit.

Emlékeztetett, hogy sokan – köztük a szakszervezetek is – a 2025-2027 közti hároméves megállapodásból indult ki. A munkavállalói oldalnak azonban tudomásul kellett vennie, hogy a gazdaságban nincs meg az a teljesítmény, amellyel az eredeti céljukat szerették volna elérni. Így most sem sikerült teljesíteni azt, hogy a minimálbér a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát elérje, de felzárkóztatási terveiket nem adják fel. Ugyanis továbbra is van szakadék a minimálbér és a méltányos megélhetési költségek között.

A szakszervezeti vezető szerint ezt a szakadékot kívánta csökkenteni az szja-jóváírás bevezetése, amit a VKF munkavállalói oldala is üdvözöl, szükségesnek, de még nem elégséges feltételnek tart.

Most a vállalati bértárgyalások következnek, ezt a megállapodásban szerepelő bérajánlás is segíteni fogja

– mondta.

A VKF munkáltatói oldaláról Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára közölte, most egy olyan 3 éves bérmegállapodást kellett lezárniuk, ami az előző gazdaságpolitikai rendszerben született, az előzőtől pedig teljesen eltér az új gazdaságpolitika. Ez ugyanis egy kiegyensúlyozott, valódi konvergencia programot vetít előre, aminek a vége az eurózónához való csatlakozás lehet Magyarország számára – mondta.

A megállapodást a sajtótájékoztatón a kormányzati szereplők mellett

a VKF munkaadói oldaláról

Perlusz László,

Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke,

Kalmár Ákos, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnökségi tagja

a munkavállalói oldalról pedig

Zlati Róbert,

Hatvani Jácint, a LIGA Szakszervezetek elnöke

és Kozma Zsolt, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke

írta alá.

A Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-nek eljutatott közleménye szerint a mostani megállapodás mintegy 700 ezer munkavállalót érint.

Felidézték, hogy többfordulós tárgyalássorozat eredményeként a VKF legutóbbi ülésén jutott megállapodásra a munkáltatói és munkavállalói oldal, valamint a kormány a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről.

Az egyeztetések során kiemelt szempont volt, hogy a munkavállalók jövedelme érdemben növekedjen, ugyanakkor a megállapodás a vállalkozások teherbíró képességét és gazdasági lehetőségeit is figyelembe vegye.