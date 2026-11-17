A 250 tagú parlamentben az Egyetemista Lista 140 mandátummal rendelkezik, míg a korábban kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) vezette politikai tömb 103 képviselővel került ellenzékbe. Az új parlamentben hét mandátum jutott a nemzeti kisebbségi pártoknak, köztük kettő a Vajdasági Magyar Szövetségnek.

Az eskütételt követően szünetet rendeltek el a képviselőcsoportok megalakítása érdekében. Az alakuló ülés hat napirendi pontja között szerepel a házelnök és az alelnökök megválasztása, a parlament főtitkárának kinevezése, valamint a parlamenti bizottságok és a nemzetközi intézményekben működő állandó parlamenti küldöttségek tagjainak megválasztása.

A képviselők esküjükben vállalták, hogy feladataikat odaadóan, becsületesen, lelkiismeretesen és az alkotmányhoz hűen látják el, védelmezik az emberi és kisebbségi jogokat, valamint a polgári szabadságjogokat, és legjobb tudásuk szerint szolgálják Szerbia polgárait, az igazságot és az igazságosságot.

Az ülés kezdete előtt történt egy incidens: Lidija Vukicevicet, az SNS képviselőjét joghurttal öntötték le a parlament épülete előtt. Aleksandar Vucic volt szerb elnök az Egyetemista Lista támogatóit tette felelőssé a történtekért, noha az elkövetőt egyelőre nem azonosították.

Az új parlament megalakulásával megkezdődött a 90 napos határidő az új kormány megválasztására. Az új házelnök megválasztásának különös jelentősége van, mert a szeptember végén lemondott Aleksandar Vucic helyett jelenleg Ana Brnabic, az előző parlament elnöke látja el ideiglenesen az államfői feladatokat. A parlament új elnöke automatikusan átveszi ezt a tisztséget, és feladata lesz az év végéig esedékes elnökválasztás kiírása is.