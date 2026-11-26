A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 7 (hét)
- 18 (tizennyolc)
- 22 (huszonkettő)
- 27 (huszonhét)
- 33 (harminchárom)
- 39 (harminckilenc)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény 1 volt, nyereménye 815 349 060 forint;
- 5 találatos szelvény 27 darab, nyereményük egyenként 431 950 forint;
- 4 találatos szelvény 1205 darab, nyereményük egyenként 9680 forint;
- 3 találatos szelvény 16 641 darab, nyereményük egyenként 3230 forint.
A következő héten a főnyeremény 85 millió forint lesz.