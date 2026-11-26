A hálaadásnapi amerikai kereskedési szünet előtt megtorpant a dollár erősödése, de a forint így is féléves csúcsa közelében mozog az euró és a dollár ellenében. Az ING elemzői szerint ugyanakkor a 374-es szint az euró-forint árfolyam plafonja lehet, a hét utolsó napjaiban pedig az amerikai piacok zárva tartása miatt enyhülhet a forintra nehezedő nyomás. Az elemzők szerint Varga Mihály és Kurali Zoltán nyilatkozatai szintén támogatják a forintot, de indokolt esetben a jegybank akár konkrétabb lépéseket is tehet az árfolyam védelmében.