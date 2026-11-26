A kormány októberben, a 2027-es költségvetés bejelentésekor ismertette az új lakástakarék-konstrukció alapvető feltételeit. A tervek szerint 2027. január 1-jétől, több mint nyolc év szünet után ismét elérhetővé válik az államilag támogatott lakástakarék.

Az első öt évben az éves befizetések 10 százalékát, legfeljebb 120 ezer forintot, a hatodik évtől pedig 20 százalékát, maximum évi 240 ezer forintot biztosít az állam támogatásként. Így tíz év alatt összesen akár 1,8 millió forint állami támogatás is elérhető. A maximális támogatás kihasználásához havi 100 ezer forintot kell félretenni. A lakás-takarékpénztáraknak emellett legalább 3 százalékos betéti kamatot kell biztosítaniuk.

A parlament honlapján közzétett törvényjavaslat megerősíti a korábban bejelentett támogatási összegeket, ugyanakkor számos olyan részletszabályt is tartalmaz, amely eddig nem volt ismert – hívta fel a figyelmet a money.hu elemzése.

Öt évnél előbb az állami támogatás és a garantált kamat is elveszne

A korábbi államilag támogatott lakástakarékoknál négy év volt a minimális megtakarítási idő, a Wekerle Plusz esetében azonban legalább öt évig kellene takarékoskodni. Ha valaki ennél korábban veszi fel a pénzét, a lakástakarékpénztár az addig jóváírt állami támogatást annak kamataival együtt visszautalja az államnak. Ebben az esetben a megtakarító a garantált 3 százalékos betéti kamatra sem lenne jogosult.

A törvényjavaslat a betéti kamat kapcsán is fontos korlátozást tartalmaz. A legalább 3 százalékos kamat csak az első tíz évben, évente legfeljebb 1,2 millió forintnyi befizetésre vonatkozna. Az ezen felüli, illetve a tizedik év után befizetett összegekre a lakástakarékpénztár saját hirdetményében meghatározott, változtatható mértékű kamatot fizetne.

További szigorítás a korábbi konstrukcióhoz képest, hogy a Wekerle Plusz lakástakarékhoz nem kapcsolódhatna áthidaló kölcsön, lakáskölcsönt pedig csak legalább ötéves megtakarítási idő után nyújthatna a pénztár.

Meglévő lakáshitel törlesztésére és általános lakásfelújításra sem lehetne fordítani

A money.hu szakértője szerint az egyik legfontosabb változás, hogy az új lakástakarék esetében jelentősen szűkülne az elfogadható lakáscélok köre. A megtakarítás magyarországi lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlására, építésére, energetikai korszerűsítésére, illetve akadálymentesítésére lenne felhasználható. Energetikai korszerűsítésnek minősülne például a hőszigetelés, a nyílászárócsere, a fűtési rendszer korszerűsítése, a napelemek telepítése és az energiafogyasztás csökkentését szolgáló okosotthon-rendszerek kialakítása is.

A korábbi lakástakarékokkal ellentétben ugyanakkor meglévő lakáshitel előtörlesztésére nem lehetne felhasználni az összegyűjtött pénzt, holott ez korábban az egyik legnépszerűbb felhasználási mód volt. Telekvásárlásra, üdülőre, valamint energetikai vagy akadálymentesítési célt nem szolgáló lakásfelújításra sem lehetne fordítani a megtakarítást.

Társasházak nem köthetnének Wekerle Plusz lakástakarékot

A törvényjavaslat azt is tisztázza, hogy ki köthet szerződést az új konstrukcióra. Magánszemélyek saját maguk vagy közeli hozzátartozójuk javára is indíthatnának megtakarítást. Külön rendelkezések vonatkoznának az állami gondoskodásban élő gyermekek életkezdését segítő szerződésekre. A társasházak és a lakásszövetkezetek ugyanakkor nem vehetnék igénybe az új államilag támogatott konstrukciót, más típusú lakástakarék-szerződést azonban továbbra is köthetnének.

A Wekerle Plusz lakástakarék szabályait tartalmazó törvényjavaslat általános vitája november 25-én szerepelt az Országgyűlés napirendjén. A program a tervek szerint 2027. január 1-jén indul, a feltételek azonban a törvénymódosítás elfogadásáig még változhatnak. A lakástakarékpénztárak várhatóan a végleges szabályok elfogadása után teszik közzé a konkrét szerződéskötési feltételeket és díjakat.