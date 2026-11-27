Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, de a Nyugat-Dunántúlon hosszabb időszakra is csökkenhet a felhőzet. A nap első felében inkább keleten várható eső, északkeleten a magasabb részeken havas eső, hó is. A csapadéktömb kora délutánra elhagyja az országot, de délnyugat felől újra elered az eső, havas eső. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak, északkelet felől lassan szakadozik, helyenként csökken a felhőzet. Az ország egyes részein időszakosan várható változó halmazállapotban gyenge csapadék, szitálás, ónos szitálás, hószállingózás, havas eső, eső egyaránt előfordulhat. A csapadéktevékenység egyre inkább dél felé tolódik a nap során. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Reggelre mínusz 4 és plusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet, kora délután 0 és plusz 7 fok közöti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap az ország északkeleti részein több órára kisüthet a nap, másutt inkább felhős marad az idő. Napközben a csapadéknak már kicsi az esélye. Az északkeleti, keleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet reggel általában mínusz 5 és plusz 1, délután 0 és plusz 5 fok között alakul.