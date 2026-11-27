A híres szamár ezúttal testhezálló feladatot kap: ajándékokat szállít gyermekotthonokba.

Foki gazdái közösségi oldalukon azt írják: úgy gondoljuk, hogy az ünnepek közeledtével különösen fontos odafigyelnünk azokra a gyermekekre, akik nem családban nőnek fel. Szeretnénk, ha ők is éreznék, hogy nincsenek elfelejtve, hogy vannak emberek, akik gondolnak rájuk, és szeretnének egy kis örömet vinni az életükbe.

Hiszünk abban, hogy Fokival való találkozás nem csupán egy rövid, vidám pillanat lesz. Egy ilyen élmény emlékként megmaradhat a gyermekek szívében, és talán egész életükön át elkíséri őket. Ki tudja, lehet, hogy egy apró szamár simogatása lesz az a pillanat, amikor valakiben megszületik az állatok iránti szeretet, az együttérzés és a gondoskodás.

Foki karácsonyi küldetésére ezért nem csupán ajándékokkal indulunk. Szeretnénk szeretetet, figyelmet, mosolyt és egy kis csodát vinni azokhoz a gyermekekhez, akiknek talán ezekből jut a legkevesebb.