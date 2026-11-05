Ezúttal tíz rendőr csuklóján kattant a bilincs Szerbiában, durva túlkapások miatt

A szerb belügyminisztérium közölte: tíz rendőrt – köztük kilenc jelenleg is szolgálatban lévő és egy már leszerelt tisztet – vettek őrizetbe szerdán. Azzal vádolják őket, hogy a tavalyi belgrádi korrupcióellenes tüntetések idején túlkapásokat követtek el, és bántalmazták az előállított demonstrálókat. Ez az első komolyabb felelősségre vonás a szerbiai tiltakozások során alkalmazott rendőri erőszak ügyében – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A tárca szerint az elit rendőri egységekben szolgáló tisztek 2025. augusztus 14-én és 15-én, a belgrádi kormányzati negyed garázsában kínoztak és félemlítettek meg több őrizetbe vett személyt. A közlemény szerint a gyanúsítottak fizikai erőszakkal és fenyegetésekkel súlyos fájdalmat okoztak az előállítottaknak. A bántalmazások célja információk kicsikarása, a megfélemlítés, valamint a tüntetők törvénytelen megbüntetése volt.

Az országos tiltakozási hullám még a 2024. november 1-jei újvidéki tragédia után robbant ki, amikor a felújított vasútállomás előtetőjének leomlása tizenhat ember életét követelte. A 2025-ben és 2026-ban is zajló megmozdulások során a hatóságok rendszeresen könnygázt, villanógránátokat, tömegoszlató járműveket, sőt hangágyút vetettek be a demonstrálókkal szemben. A tüntetők közül sokan számoltak be a rendőri brutalitás okozta fizikai és lelki sérülésekről.