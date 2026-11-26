„Kisebb szünetekkel 12 órája tart az európai vezetők csúcstalálkozója. Eddig nulla eredménnyel. Mondjuk az olasz miniszterelnök asszonytól legalább megtudtam, hogy javítanom kellene a röplabda fogadó mozdulatomat” – írta Magyar Péter miniszterelnök, nyilván eheti kárpátaljai látogatására utalva, ahol Zelenszkij ukrán elnökkel és magyar gyerekekkel is röplabdázott a hivatalos események után.

A kormányfő korábban azt közölte: Magyarország nem tud elfogadni olyan javaslatot a következő hétéves európai uniós költségvetésről, amely csökkentené a neki járó forrásokat. Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról a Facebookra feltöltött videóüzenetében Magyar Péter közölte: „most kezdődik a legfontosabb rész, az igazi haddelhadd” az unió következő hétéves költségvetésének tárgyalása során. Délután azt is közölte: nem lát rá esélyt, hogy a csütörtök-pénteki csúcson sikerülne megállapodni.