A politikus Facebook-oldalán azt írta: Hankó Balázs egy olyan eljárás miatt ül börtönben, amelyben a pályázati felhívás nyilvános volt, az interneten bárki megismerhette, a kérelmezők hivatalos kérelmet adtak be, az odaítélésről a kulturális életben jártas tagokból álló, előzetesen szabályosan megalakított testület döntött.

Nagy Ervin esetében nem volt pályázat, semmi nem volt előzetesen nyilvános, nem volt leírt felhívás, nem volt semmilyen tájékoztató az interneten, nem volt bírálóbizottság – mutatott rá. Mint fogalmazott: ehelyett a kulturális államtitkár a tetszése szerint kiválasztott kulturális szervezeteket és számára megfelelő vezetőket, akikkel „egy füstös szoba" mélyén felosztottak három milliárd forintot, amihez aztán utólag „egy gugli" táblázatban beírtak célokat is az összeg mögé.

Rétvári Bence azzal vádolta a kulturális államtitkárt, hogy kettős mércével mérnek a Tisza háza táján. „Ezek után még ők kritizálják Hankó Balázst? Ezek után még börtönben tartják Varga-Bajusz Veronikát pszichikai bűnsegédlet miatt, aki semmilyen döntési folyamatnak nem volt része?" – tette fel a kérdést. Ne titkolózzanak tovább, hozzanak nyilvánosságra minden dokumentumot és aztán vállalják a döntésükért a politikai és jogi felelősséget – szólított fel.