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Drónfelvétel szavazatuk leadására várakozókról a szerbiai elõrehozott parlamenti választáson Belgrádban 2026. október 25-én. Mintegy 6,5 millió választópolgár jogosult a szavazáson való részvételre.
Nyitókép: Armin Durgut

Forrnak az indulatok Szerbiában, óriási az érdeklődés a választás iránt

Infostart / MTI

A választásra jogosultak 56,38 százaléka adta le voksát vasárnap 16 óráig a szerbiai előrehozott parlamenti választáson, míg a legutóbbi, 2023-as választáson ugyaneddig az időpontig 42,36 százalékos volt a részvétel. A választásfigyelő szervezetek számos szabálytalanságról, a választók és megfigyelők megfélemlítéséről, valamint szavazatvásárlás gyanújáról számoltak be.

A CRTA választásfigyelő szervezet 16 óráig a szavazóhelyiségek 29 százalékában észlelt a választókra, a választási bizottságok tagjaira vagy a megfigyelőkre gyakorolt nyomással kapcsolatos szabálytalanságokat.

Eljárási mulasztásokat a szavazóhelyiségek 18 százalékában, a szavazás tisztaságát érintő szabálytalanságokat pedig 17 százalékában jegyeztek fel.

A Szerb Haladó Párt (SNS) közölte, hogy Belgrádban, a Kalenics piac közelében

verbálisan és tettlegesen is bántalmazták Angelina Vucsicsot,

Alekszandar Vucsics édesanyját − írja a horvát Index.

Az SNS szerint fiatal férfiak csoportja lökdöste a nőt, kiabáltak vele, valamint széttépték a bevásárlószatyrait. A párt elítélte a támadást.

Az index.hu további esetekről is beszámolt. Nis mellett egy helyi aktivista szerint három szavazókörben is rendzavarás zajlott le, ahol az egyikben egy bizottsági tagot megütöttek. A másikban harminc maszkos férfi rontott be, és megfenyegették a bizottság tagjait, ezért a voksolást fel kellett függeszteni. Ugyanakkor ezt az értesülést a nisi ügyészség cáfolta.

A Vranje melletti Pavlovacban két újságírót bántalmaztak, akik a szavazókört akarták filmezni. A faluközpontban összegyűlt csoport kövekkel dobálta őket, és megpróbálta elvenni a telefonjaikat. Mindkét újságíró megsérült.

Pancsován a Mezőgazdasági Iskola szavazóköre előtt maszkos támadók botokkal és fáklyákkal estek neki egy csoport fiatalnak.

Az Újvidékhez tartozó Veterniken a CRTA szavazatvásárlás gyanúja miatt tett rendőrségi feljelentést. A szervezet szerint a láncszavazás módszerét is alkalmazhatták, amelynek során a választó előre kitöltött szavazólapot dob az urnába, az üresen kapott szavazólapot pedig kiviszi a szavazóhelyiségből, és átadja másnak, aki utána ugyanígy jár el. Zsablyán és Sjenicában több szavazólap egyidejű bedobását is észlelték.

A CeSID választásfigyelő szervezet a nap folyamán több mint kétszáz bejelentést kapott feltételezett szabálytalanságokról.

Zürich, 2026. október 25. Szerb állampolgárok a szavazatuk leadásáért állnak sorban a szerbiai elõrehozott parlamenti választás napján, 2026. október 25-én a szerb konzulátusnál Zürichben. MTI/EPA/Keystone/Michael Buholzer
Zürich, 2026. október 25. Szerb állampolgárok a szavazatuk leadásáért állnak sorban a szerbiai elõrehozott parlamenti választás napján, 2026. október 25-én a szerb konzulátusnál Zürichben. MTI/EPA/Keystone/Michael Buholzer

A megfigyelők egyebek mellett családi és csoportos szavazást, a választók azonosítására szolgáló eszközök szabálytalan használatát, valamint a szavazás titkosságának megsértését észlelték.

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