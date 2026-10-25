Forrnak az indulatok Szerbiában, óriási az érdeklődés a választás iránt

A CRTA választásfigyelő szervezet 16 óráig a szavazóhelyiségek 29 százalékában észlelt a választókra, a választási bizottságok tagjaira vagy a megfigyelőkre gyakorolt nyomással kapcsolatos szabálytalanságokat.
Eljárási mulasztásokat a szavazóhelyiségek 18 százalékában, a szavazás tisztaságát érintő szabálytalanságokat pedig 17 százalékában jegyeztek fel.
A Szerb Haladó Párt (SNS) közölte, hogy Belgrádban, a Kalenics piac közelében
verbálisan és tettlegesen is bántalmazták Angelina Vucsicsot,
Alekszandar Vucsics édesanyját − írja a horvát Index.
Az SNS szerint fiatal férfiak csoportja lökdöste a nőt, kiabáltak vele, valamint széttépték a bevásárlószatyrait. A párt elítélte a támadást.
Az index.hu további esetekről is beszámolt. Nis mellett egy helyi aktivista szerint három szavazókörben is rendzavarás zajlott le, ahol az egyikben egy bizottsági tagot megütöttek. A másikban harminc maszkos férfi rontott be, és megfenyegették a bizottság tagjait, ezért a voksolást fel kellett függeszteni. Ugyanakkor ezt az értesülést a nisi ügyészség cáfolta.
A Vranje melletti Pavlovacban két újságírót bántalmaztak, akik a szavazókört akarták filmezni. A faluközpontban összegyűlt csoport kövekkel dobálta őket, és megpróbálta elvenni a telefonjaikat. Mindkét újságíró megsérült.
Pancsován a Mezőgazdasági Iskola szavazóköre előtt maszkos támadók botokkal és fáklyákkal estek neki egy csoport fiatalnak.
... ? WATCH THIS, EUROPE! Look at what is happening in Serbia on election day! This is terror! Organized groups of masked men are attacking election observers! https://t.co/xIcmDzuHnc— Molitva Duse (@MolitvaDuse) October 25, 2026
Az Újvidékhez tartozó Veterniken a CRTA szavazatvásárlás gyanúja miatt tett rendőrségi feljelentést. A szervezet szerint a láncszavazás módszerét is alkalmazhatták, amelynek során a választó előre kitöltött szavazólapot dob az urnába, az üresen kapott szavazólapot pedig kiviszi a szavazóhelyiségből, és átadja másnak, aki utána ugyanígy jár el. Zsablyán és Sjenicában több szavazólap egyidejű bedobását is észlelték.
A CeSID választásfigyelő szervezet a nap folyamán több mint kétszáz bejelentést kapott feltételezett szabálytalanságokról.
A megfigyelők egyebek mellett családi és csoportos szavazást, a választók azonosítására szolgáló eszközök szabálytalan használatát, valamint a szavazás titkosságának megsértését észlelték.