November 24-én 17 órakor a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság fonyódi járőrei a keszthelyi kikötő előtti vízterületen figyeltek fel egy elektromos csónakra, amelyből fényjelzéssel kértek segítséget.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol két budapesti férfit találtak a vízi járműben. A csónak vezetője elmondta, hogy a motor meghibásodott, ezért önerőből már nem tudnak biztonságosan a partra jutni – írja a police.hu.

A vízirendőrök az elektromos csónakot a két utasával együtt vontára vették, és biztonságban a keszthelyi kikötőbe kísérték őket.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek is jól mutatják, mennyire fontos az elővigyázatosság a vízen: a balatoni vízirendészeknek az idén már 152 esetben kellett beavatkozniuk, amelyek során összesen 257 embert mentettek ki a tóból. A kapitányság ezért ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki csak kifogástalan műszaki állapotú vízi járművel induljon útnak, valamint a hűvösebb, korán sötétedő őszi időszakban különösen fontos a megfelelő fényjelző eszközök és a feltöltött mobiltelefon megléte.