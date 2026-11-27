A feltárt vízkészleteket a jövőben akár rakéta-üzemanyag előállítására is felhasználhatják.

A Lupex (Lunar Polar Exploration) elnevezésű küldetés Japán és India együttműködésében valósul meg. A tervek szerint India készíti az űreszköz leszállóegységét, Japán pedig a holdjárót biztosítja. Újdelhi tavaly sikeresen juttatott le egy űreszközt a Hold déli pólusának közelében.

A JAXA Tokióban egy négylábú tesztmodellt mutatott be, amely a holdjáró egyik alkotóeleme lesz. A szakemberek többféle körülmény között vizsgálják a szerkezet mozgását: tesztelik például, hogyan képes egyetlen lábával emelkedőn haladni, két láb használatával folyamatos mozgást végezni, illetve vákuumkörnyezetben közlekedni.

Leszállása után a rover (mobil kutatójármű) feladata lesz a lehetséges vízlelőhelyek azonosítása, majd a kiválasztott területeken mintákat vesz a felszín alól. A kutatás eredményei segíthetnek annak megállapításában, hogy a Holdon található víz milyen mértékben hasznosítható a későbbi űrmissziók során.

A Hold sarkvidéki területein találhatók olyan kráterek és térségek, amelyeket soha nem ér napfény. A tudósok szerint ezekben a felszín közelében nagy valószínűséggel vízjég található. A Lupex küldetés célja, hogy adatokat gyűjtsön a víz mennyiségéről és minőségéről, valamint felmérje, milyen lehetőségeket kínálhat a helyben rendelkezésre álló víz a fenntarthatóbb űrkutatás számára.

Végső célunk, hogy a Holdon található vizet rakéta-üzemanyagként hasznosítsuk – mondta újságíróknak Takesi Hosino, a projekt vezetője.

Hozzátette: a Nemzetközi Űrállomáson felhasznált víz több mint 90 százalékát újrahasznosítják, a rakéták hajtásakor keletkező víz azonban nem nyerhető vissza ilyen módon. Ezért a jövőbeli küldetések, köztük a Földre való visszatérés és a Mars-utazások szempontjából is fontos lehet az üzemanyag helyszíni előállítása.

Japán 2024-ben ötödik országként hajtott végre sikeres, irányított leszállást a Holdon, miután a JAXA által fejlesztett, személyzet nélküli szonda elérte az égitest felszínét. A tokiói székhelyű űripari magánvállalat, az ispace ugyanakkor tavaly nem járt sikerrel, amikor megpróbált irányított holdraszállást végrehajtani.

A JAXA múlt hónapban sikeresen indított űreszközt a Mars egyik holdja felé is. A küldetés vizsgálatai hozzájárulhatnak a Naprendszer és a földi élet eredetének jobb megértéséhez.