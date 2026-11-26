Kenézi Diána tájékoztatása szerint a vádirat alapján a baleset áldozata mezőgazdasági gépkezelőként, traktorral vontatott talajmaróval dolgozott egy hevesi gyümölcsösben, 2024 őszén. A soraljművelési munka közben kiszállt, hogy megigazítsa a talajmarót, ám amikor közel hajolt a traktorral való összeköttetést és meghajtást biztosító kardántengelyhez, a gyorsan forgó alkatrész a ruhájának egy darabját felcsavarta, majd a férfit is magával rántotta és többször átfordította a szerkezet körül.

A dolgozó a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy életét veszítette – tette hozzá.

Jelezte: a baleset körülményeinek kivizsgálása során kiderült: a talajmaró műszaki adattáblája olvashatatlan volt, azon veszélyre figyelmeztető felirat nem volt látható, és a géphez köthető használati utasítás sem állt a vezető rendelkezésére. A kardántengely burkolata egy korábbi tűzesetben megsérült, ezért az alkatrésszel együtt forgott, védelmi funkcióját nem volt képes ellátni. A szóvivő kiemelte:

utóbbi problémát a dolgozó többször jelezte a céget irányító munkáltatójának, aki ennek ellenére nem gondoskodott a javításról.

Kenézi Diána rámutatott: az ügyvezető volt felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Mivel ezt elmulasztotta, vele szemben a Hevesi Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását kérte az ügyben eljáró bíróságtól.