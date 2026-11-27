Az Autobest – az Európa legnagyobb autós közönségszavazása mögött álló nemzetközi szakmai zsűri – Ecobest Challenge nevű tesztsorozatával évről évre hiteles, de főleg egymással összevethető értékeket ad a villanyautó-vásárlók kezébe. Olyanokat, amelyek alapján a vevők valódi képet kapnak a fogyasztási, töltési és hatótávadatokról. 2026 októberében is összegyűlt a csapat a Milánó közeli Vairano tesztpályáján, hogy hitelesített körülmények között vezessen, töltsön és mérjen 15 villanyautót. Ez már a hetedik ilyen alkalom volt, a tesztflotta a megszokott módon tisztán elektromos hajtású (akkus-elektromos) modellekből állt.

Minden autó helyi, azaz olasz kivitelben és teljesen feltöltve állt ki a próbára. Az elmúlt hét év alatt kikristályosodott, és a francia székhelyű Bureau Veritas által is minden lépésében hitelesített, tanúsított tesztfolyamat minden szempontból ugyanolyan volt, mint 2024 óta minden évben: előre meghatározott tesztköröket futottunk felvezető autók mögött zárt konvojban, rendszeres hely- és vezetőcserékkel, hogy az egyéni vezetési stílus hatásait a lehető legjobban kiszűrjük.

A tesztköröket 55 százalékban autópályán, 25 százalékban autóúton és 20 százalékban városi forgalomban teljesítettük, alap (Normal) üzemmódban. Mindegyik autóban 21-23 fokon működött a légkondi és szólt a rádió is. Amint 30 kilométer alá esett a kijelzett hatótáv, zárt pályán (az olasz Quattroruote magazin vairanói teszpályáján) folytattuk a körözést addig, amíg a tesztautók tényleg teljesen meg nem álltak.

Idén nem volt olyan versenyző, amelyik WLTP szerinti hivatalos hatótávjánál többet teljesített (tavaly a Leapmotor T03-asának ez sikerült), de ketten is 90 százalék feletti eredménnyel végeztek – csak négyen teljesítettek 80 százalék alatt.

A valós és a WLTP szerinti hatótávolság viszonya

MÁRKA MODELL EcoC 1 VALÓS HATÓTÁV WLTP SZERINTI HATÓTÁV (%) km km Kia EV2 94,98 397 418 Audi Q4 e-tron 92,56 473 511 Tesla Model Y 88,76 466 525 Renault Twingo 87,74 229 261 Citroën ë-C5 Aircross 87,55 436 498 BMW iX3 86,84 640 737 Peugeot e-5008 86,65 422 487 Zeekr 7GT 85,48 477 558 BYD Atto 2 83,97 262 312 Leapmotor B10 82,26 357 434 Opel Grandland 81,57 425 521 Volvo EX60 79,48 488 614 Mercedes-Benz CLA 79,40 613 772 Mazda 6e 79,33 380 479 Xpeng P7+ 79,06 419 530

A 0 km-es kijelzett hatótáv után még megtehető távolságok 2024-ben 0 és 24 km között szóródtak, tavaly 3 km volt a minimum (BYD Dolphin Surf) és 36 a csúcs (Kia EV3). Idén a Leapmotor B10 végzett az élen ebben a számban 32 km-rel, az utolsó, az Xpeng P7+ azonban csak 1 km-t bírt. A Subaru Solterra 2023-ban felállított 45 km-es rekordja így megdöntetlen maradt, a jellemző átlagos érték 16,1 km, ami kifejezetten megnyugtató és jelentős növekedés a tavalyi 12 km-es átlaghoz képest.

A 0 km-es hatótávjelzés után megtett km-ek a teljes megállásig

MÁRKA MODELL EcoC 5 (km) Leapmotor B10 32 Tesla Model Y 31 BMW iX3 26 Volvo EX60 21 Mazda 6e 19 Kia EV2 18 Peugeot e-5008 16 Renault Twingo 15 Zeekr 7GT 14 Opel Grandland 13 Mercedes-Benz CLA 12 Citroën ë-C5 Aircross 12 Audi Q4 e-tron 7 BYD Atto 2 5 Xpeng P7+ 1

Az Autobest 2021-ben bevezetett mutatóit használtuk idén is; az EcoC1 a WLTP szerinti hivatalos hatótáv és a teszten elért valós eredmény hányadosaként áll elő úgy, hogy az összevetés bázisául a gyári alsó és felső határértékek közül (ha vannak ilyenek), minden esetben az alacsonyabbat választjuk.

Az EcoC2 a fajlagos fogyasztás mutatószáma, mértékegysége km/kWh, azaz az egy kWh-nyi akkukapacitással megtehető távolságot mutatja meg. Ebben a számban 2023-ban a Hyundai Ioniq 6, 7,8-at teljesített, 2024-ben pedig az Opel Corsa volt a legjobb, 6,84 km/kWh-val. A 2025-ös értékek komoly átlagos javulást mutattak: a 15 tesztautóból három is 7 km/kWh felett végzett, és csak öten maradtak 6 alatt. Idén az élen még jobb a helyzet, a Renault Twingo magasan a mezőny felett 8,33 km-t futott egy kWh-val, ellenben 9-en is 6 alatt teljesítettek.

Egy kWh kapacitással megtehető távolság (a nettó akkukapacitás alapján)

MÁRKA MODELL EcoC 2 VALÓS HATÓTÁV NETTÓ AKKUKAPACITÁS (km/kWh) km kWh Renault Twingo 8,33 229 27,5 Tesla Model Y 7,77 466 60 Mercedes-Benz CLA 7,21 613 85 Kia EV2 6,84 397 58 Audi Q4 e-tron 6,14 473 77 BMW iX3 6,14 640 108,7 Citroën ë-C5 Aircross 5,92 436 73,7 BYD Atto 2 5,81 262 45,1 Peugeot e-5008 5,78 422 73 Opel Grandland 5,77 425 73,7 Xpeng P7+ 5,74 419 73 Mazda 6e 5,59 380 68 Leapmotor B10 5,49 357 65 Volvo EX60 5,30 488 92 Zeekr 7GT 4,92 477 97

Az EcoC3 a felvett teljes töltés és az akku valós (ténylegesen kiautózható) kapacitásának eltérését mutatja meg százalékban, vagyis azt, hogy a veszteségek miatt mennyivel kell a tényleges kapacitásnál többet beletölteni egy-egy autóba ahhoz, hogy valóban tele legyen. Ebben a kategóriában 2024-ben a Honda e:Ny1 szerepelt a legjobban mindössze 2,52%-os töltési veszteséggel, 2023-ban pedig a kínai Aiways U6 5,9%-kal. 2025-ben az Audi A6 Sportback e-tron a korábbiakhoz képest rossz, de összességében még mindig elfogadható 5,9%-kal győzött. Idén a Volvo EX60-as volt a legjobb 4,7%-os eredménnyel, a Kia EV2 pedig a sereghajtó, 18,2-vel.

Töltési veszteségek

MÁRKA MODELL EcoC 3 TÉNYLEGESEN BETÖLTÖTT ENERGIAMENNYISÉG NETTÓ AKKUKAPACITÁS (%) (kWh) NET (kWh) Kia EV2 18,2 68,53 58 Xpeng P7+ 17,3 85,65 73 Peugeot e-5008 16,7 85,21 73 Opel Grandland 16,7 86,01 73,7 Citroën ë-C5 Aircross 16,0 85,46 73,7 Mercedes-Benz CLA 15,0 97,71 85 Leapmotor B10 14,3 74,32 65 BYD Atto 2 12,9 50,91 45,1 Tesla Model Y 12,5 67,47 60 Renault Twingo 12,3 30,89 27,5 Mazda 6e 10,6 75,24 68 Audi Q4 e-tron 10,3 84,91 77 BMW iX3 10,0 119,59 108,7 Zeekr 7GT 7,5 104,23 97 Volvo EX60 4,7 96,32 92

A három mutató kiszámításához szükséges mérésekben idén is – mint eddig mindig - az olasz a Power Cruise Control szakemberei segítettek, az általuk kifejezetten erre kifejlesztett telefonos applikációt, és az autók OBD csatlakozójába dugott mérőeszközöket használtuk. Az EcoC3 mérési eredményeinek értelmezésekor a cég vezető mérnöke is kiemelte, hogy a töltés energiavesztesége a külső hőmérséklettől és a töltőoszlopok szerkezetétől is erősen függ. Mivel azonban a teszten minden autót ugyanúgy töltöttünk, az összehasonlíthatóság sértetlen.

Az EcoC4 mutató éppen a veszteségeket veszi figyelembe a fajlagos fogyasztás kiszámításánál, ugyanis az EcoC2-vel ellentétben nem az akku tényleges kapacitása, hanem a teljes betöltött energiamennyiség alapján (vagyis a veszteségeket is beszámítva) adja meg a fajlagos fogyasztást (km/kWh). Ez azért is fontos, mert autótöltéskor a teljes felvett energiamennyiség alapján fizetünk, azaz a veszteség is mindig pénzbe kerül!

Egy kWh kapacitással megtehető távolság (a teljes betöltött energiamennyiség alapján)

MÁRKA MODELL EcoC 4 VALÓS HATÓTÁV VALÓS BETÖLTÖTT ENERGIAMENNYISÉG (km/kWh) km kWh Renault Twingo 7,41 229 30,89 Tesla Model Y 6,91 466 67,47 Mercedes-Benz CLA 6,27 613 97,71 Kia EV2 5,79 397 68,53 Audi Q4 e-tron 5,57 473 84,91 BMW iX3 5,35 640 119,59 BYD Atto 2 5,15 262 50,91 Citroën ë-C5 Aircross 5,10 436 85,46 Volvo EX60 5,07 488 96,32 Mazda 6e 5,05 380 75,24 Peugeot e-5008 4,95 422 85,21 Opel Grandland 4,94 425 86,01 Xpeng P7+ 4,89 419 85,65 Leapmotor B10 4,80 357 74,32 Zeekr 7GT 4,58 477 104,23

A töltési jellemzőket külön is vizsgáltuk: 22 kW-os váltóáramú és 400 kW-os (!) egyenáramú oszlopról is feltöltöttük az összes tesztautót. Az egyenáramú esetben 20-tól 80%-ig töltöttünk; ekkora teljesítményt persze egyik tesztautó sem tudott felvenni, de meglepetésre az Audi és a BYD is többre volt képes a gyár által megadottnál. Az élen a Volvo végzett, 347 kW-tal, igaz gyártója szerint 370-re lehetne képes.

Egyenáramú töltés

MÁRKA MODELL EcoC 7 A FELVETT TÖLTŐTELJESÍTMÉNY MAXIMUMA A GYÁRI CSÚCSÉRTÉK (óra:perc) (kW) (kW) Volvo EX60 0:04 347 370 BMW iX3 0:04 343 400 Xpeng P7+ 0:04 341 446 Zeekr 7GT 0:04 326 420 Mercedes-Benz CLA 0:05 310 320 Audi Q4 e-tron 0:10 183 165 Tesla Model Y 0:06 171 175 Mazda 6e 0:09 162 165 Peugeot e-5008 0:15 157 160 Citroën ë-C5 Aircross 0:14 155 160 Opel Grandland 0:15 154 160 Leapmotor B10 0:12 147 168 Kia EV2 0:12 111 112 BYD Atto 2 0:20 67 65 Renault Twingo 0:22 37 50

A váltóáramú töltéssel 0%-ról indultunk, itt a tesztautók többsége (a 15-ből 12) csak 11 kW-tal dolgozott, mindössze hárman vették fel a néveleges 22-t. Azt is megmértük, hogy milyen gyorsan tudunk 100 km-nyi hatótávot az akkukba „gyömöszölni”. Az időeredmények a teljes töltési idő és a teljes hatótáv „átlagolásával” születtek, azaz nem vettük figyelembe, hogy az első 100 km „betankolása” általában gyorsabb, mint az utolsó 100-é.

Váltóáramú töltés

MÁRKA MODELL EcoC 6 VÁLTÓÁRAMÚ TÖLTŐTELJESÍTMÉNY (óra:perc) (kW) Kia EV2 0:50 22,0 Volvo EX60 0:57 22,0 Zeekr 7GT 1:04 22,0 Tesla Model Y 1:20 11,0 Renault Twingo 1:22 11,0 Mercedes-Benz CLA 1:30 11,0 Audi Q4 e-tron 1:38 11,0 BMW iX3 1:44 11,0 BYD Atto 2 1:49 11,0 Citroën ë-C5 Aircross 1:57 11,0 Leapmotor B10 1:58 11,0 Mazda 6e 2:00 11,0 Peugeot e-5008 2:00 11,0 Xpeng P7+ 2:02 11,0 Opel Grandland 2:02 11,0

Végezetül álljanak itt a tesztelt 15 autó részletes, hivatalos adatai, ezekhez viszonyították a teszteken mért adatokat. Jó böngészést!

Márka Modell Teljesítmény Akkumulátorkapacitás WLTP hatótáv WLTP Fogyasztás Töltőteljesítmény (kW) Bruttó (kWh) Nettó (kWh) Min. (km) Max. (km) Min. (kWh/100 km) Max. (kWh/100 km) Váltóáram (kW) Egyenáram (kW) Audi Q4 e-tron 210 82 77 511 562 15,8 17,5 (16,6) 11,0 165 BMW iX3 345 113,4 108,7 737 737 17,5 17,5 11,0 400 BYD Atto 2 130 46,5 45,1 312 312 17,4 17,4 11,0 65 Citroën ë-C5 Aircross 157 80 73,7 498 520 17,0 17,6 11,0 160 Kia EV2 99,5 61 58 418 418 16,3 16,3 22,0 112 Leapmotor B10 160 67,1 65 434 434 17,3 17,3 11,0 168 Mazda 6e 190 68,8 68 479 479 16,6 16,6 11,0 165 Mercedes-Benz CLA 200 90 85 772 791 12,3 12,7 11,0 320 Opel Grandland 157 80 73,7 521 521 17,3 18,2 11,0 160 Peugeot e-5008 157 80 73 487 504 17,1 18,4 11,0 160 Renault Twingo 60 29 27,5 261 261 13,0 13,1 11,0 50 Tesla Model Y 220 64 60 525 525 14,0 14,0 11,0 175 Volvo EX60 375 95 92 614 660 16,2 17,4 22,0 370 Xpeng P7+ 230 74,9 73 530 530 16,4 16,4 11,0 446 Zeekr 7GT 475 100 97 558 558 19,8 19,8 22,0 420 Átlag 211 75 72 510 521 16 17 13 222

A cikk szerzője Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője, az Autobest zsűri magyar tagja