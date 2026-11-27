Az Autobest – az Európa legnagyobb autós közönségszavazása mögött álló nemzetközi szakmai zsűri – Ecobest Challenge nevű tesztsorozatával évről évre hiteles, de főleg egymással összevethető értékeket ad a villanyautó-vásárlók kezébe. Olyanokat, amelyek alapján a vevők valódi képet kapnak a fogyasztási, töltési és hatótávadatokról. 2026 októberében is összegyűlt a csapat a Milánó közeli Vairano tesztpályáján, hogy hitelesített körülmények között vezessen, töltsön és mérjen 15 villanyautót. Ez már a hetedik ilyen alkalom volt, a tesztflotta a megszokott módon tisztán elektromos hajtású (akkus-elektromos) modellekből állt.
Minden autó helyi, azaz olasz kivitelben és teljesen feltöltve állt ki a próbára. Az elmúlt hét év alatt kikristályosodott, és a francia székhelyű Bureau Veritas által is minden lépésében hitelesített, tanúsított tesztfolyamat minden szempontból ugyanolyan volt, mint 2024 óta minden évben: előre meghatározott tesztköröket futottunk felvezető autók mögött zárt konvojban, rendszeres hely- és vezetőcserékkel, hogy az egyéni vezetési stílus hatásait a lehető legjobban kiszűrjük.
A tesztköröket 55 százalékban autópályán, 25 százalékban autóúton és 20 százalékban városi forgalomban teljesítettük, alap (Normal) üzemmódban. Mindegyik autóban 21-23 fokon működött a légkondi és szólt a rádió is. Amint 30 kilométer alá esett a kijelzett hatótáv, zárt pályán (az olasz Quattroruote magazin vairanói teszpályáján) folytattuk a körözést addig, amíg a tesztautók tényleg teljesen meg nem álltak.
Idén nem volt olyan versenyző, amelyik WLTP szerinti hivatalos hatótávjánál többet teljesített (tavaly a Leapmotor T03-asának ez sikerült), de ketten is 90 százalék feletti eredménnyel végeztek – csak négyen teljesítettek 80 százalék alatt.
A valós és a WLTP szerinti hatótávolság viszonya
|MÁRKA
|MODELL
|EcoC 1
|VALÓS HATÓTÁV
|WLTP SZERINTI HATÓTÁV
|(%)
|km
|km
|Kia
|EV2
|94,98
|397
|418
|Audi
|Q4 e-tron
|92,56
|473
|511
|Tesla
|Model Y
|88,76
|466
|525
|Renault
|Twingo
|87,74
|229
|261
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|87,55
|436
|498
|BMW
|iX3
|86,84
|640
|737
|Peugeot
|e-5008
|86,65
|422
|487
|Zeekr
|7GT
|85,48
|477
|558
|BYD
|Atto 2
|83,97
|262
|312
|Leapmotor
|B10
|82,26
|357
|434
|Opel
|Grandland
|81,57
|425
|521
|Volvo
|EX60
|79,48
|488
|614
|Mercedes-Benz
|CLA
|79,40
|613
|772
|Mazda
|6e
|79,33
|380
|479
|Xpeng
|P7+
|79,06
|419
|530
A 0 km-es kijelzett hatótáv után még megtehető távolságok 2024-ben 0 és 24 km között szóródtak, tavaly 3 km volt a minimum (BYD Dolphin Surf) és 36 a csúcs (Kia EV3). Idén a Leapmotor B10 végzett az élen ebben a számban 32 km-rel, az utolsó, az Xpeng P7+ azonban csak 1 km-t bírt. A Subaru Solterra 2023-ban felállított 45 km-es rekordja így megdöntetlen maradt, a jellemző átlagos érték 16,1 km, ami kifejezetten megnyugtató és jelentős növekedés a tavalyi 12 km-es átlaghoz képest.
A 0 km-es hatótávjelzés után megtett km-ek a teljes megállásig
|MÁRKA
|MODELL
|EcoC 5
|(km)
|Leapmotor
|B10
|32
|Tesla
|Model Y
|31
|BMW
|iX3
|26
|Volvo
|EX60
|21
|Mazda
|6e
|19
|Kia
|EV2
|18
|Peugeot
|e-5008
|16
|Renault
|Twingo
|15
|Zeekr
|7GT
|14
|Opel
|Grandland
|13
|Mercedes-Benz
|CLA
|12
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|12
|Audi
|Q4 e-tron
|7
|BYD
|Atto 2
|5
|Xpeng
|P7+
|1
Az Autobest 2021-ben bevezetett mutatóit használtuk idén is; az EcoC1 a WLTP szerinti hivatalos hatótáv és a teszten elért valós eredmény hányadosaként áll elő úgy, hogy az összevetés bázisául a gyári alsó és felső határértékek közül (ha vannak ilyenek), minden esetben az alacsonyabbat választjuk.
Az EcoC2 a fajlagos fogyasztás mutatószáma, mértékegysége km/kWh, azaz az egy kWh-nyi akkukapacitással megtehető távolságot mutatja meg. Ebben a számban 2023-ban a Hyundai Ioniq 6, 7,8-at teljesített, 2024-ben pedig az Opel Corsa volt a legjobb, 6,84 km/kWh-val. A 2025-ös értékek komoly átlagos javulást mutattak: a 15 tesztautóból három is 7 km/kWh felett végzett, és csak öten maradtak 6 alatt. Idén az élen még jobb a helyzet, a Renault Twingo magasan a mezőny felett 8,33 km-t futott egy kWh-val, ellenben 9-en is 6 alatt teljesítettek.
Egy kWh kapacitással megtehető távolság (a nettó akkukapacitás alapján)
|MÁRKA
|MODELL
|EcoC 2
|VALÓS HATÓTÁV
|NETTÓ AKKUKAPACITÁS
|(km/kWh)
|km
|kWh
|Renault
|Twingo
|8,33
|229
|27,5
|Tesla
|Model Y
|7,77
|466
|60
|Mercedes-Benz
|CLA
|7,21
|613
|85
|Kia
|EV2
|6,84
|397
|58
|Audi
|Q4 e-tron
|6,14
|473
|77
|BMW
|iX3
|6,14
|640
|108,7
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|5,92
|436
|73,7
|BYD
|Atto 2
|5,81
|262
|45,1
|Peugeot
|e-5008
|5,78
|422
|73
|Opel
|Grandland
|5,77
|425
|73,7
|Xpeng
|P7+
|5,74
|419
|73
|Mazda
|6e
|5,59
|380
|68
|Leapmotor
|B10
|5,49
|357
|65
|Volvo
|EX60
|5,30
|488
|92
|Zeekr
|7GT
|4,92
|477
|97
Az EcoC3 a felvett teljes töltés és az akku valós (ténylegesen kiautózható) kapacitásának eltérését mutatja meg százalékban, vagyis azt, hogy a veszteségek miatt mennyivel kell a tényleges kapacitásnál többet beletölteni egy-egy autóba ahhoz, hogy valóban tele legyen. Ebben a kategóriában 2024-ben a Honda e:Ny1 szerepelt a legjobban mindössze 2,52%-os töltési veszteséggel, 2023-ban pedig a kínai Aiways U6 5,9%-kal. 2025-ben az Audi A6 Sportback e-tron a korábbiakhoz képest rossz, de összességében még mindig elfogadható 5,9%-kal győzött. Idén a Volvo EX60-as volt a legjobb 4,7%-os eredménnyel, a Kia EV2 pedig a sereghajtó, 18,2-vel.
Töltési veszteségek
|MÁRKA
|MODELL
|EcoC 3
|TÉNYLEGESEN BETÖLTÖTT ENERGIAMENNYISÉG
|NETTÓ AKKUKAPACITÁS
|(%)
|(kWh)
|NET (kWh)
|Kia
|EV2
|18,2
|68,53
|58
|Xpeng
|P7+
|17,3
|85,65
|73
|Peugeot
|e-5008
|16,7
|85,21
|73
|Opel
|Grandland
|16,7
|86,01
|73,7
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|16,0
|85,46
|73,7
|Mercedes-Benz
|CLA
|15,0
|97,71
|85
|Leapmotor
|B10
|14,3
|74,32
|65
|BYD
|Atto 2
|12,9
|50,91
|45,1
|Tesla
|Model Y
|12,5
|67,47
|60
|Renault
|Twingo
|12,3
|30,89
|27,5
|Mazda
|6e
|10,6
|75,24
|68
|Audi
|Q4 e-tron
|10,3
|84,91
|77
|BMW
|iX3
|10,0
|119,59
|108,7
|Zeekr
|7GT
|7,5
|104,23
|97
|Volvo
|EX60
|4,7
|96,32
|92
A három mutató kiszámításához szükséges mérésekben idén is – mint eddig mindig - az olasz a Power Cruise Control szakemberei segítettek, az általuk kifejezetten erre kifejlesztett telefonos applikációt, és az autók OBD csatlakozójába dugott mérőeszközöket használtuk. Az EcoC3 mérési eredményeinek értelmezésekor a cég vezető mérnöke is kiemelte, hogy a töltés energiavesztesége a külső hőmérséklettől és a töltőoszlopok szerkezetétől is erősen függ. Mivel azonban a teszten minden autót ugyanúgy töltöttünk, az összehasonlíthatóság sértetlen.
Az EcoC4 mutató éppen a veszteségeket veszi figyelembe a fajlagos fogyasztás kiszámításánál, ugyanis az EcoC2-vel ellentétben nem az akku tényleges kapacitása, hanem a teljes betöltött energiamennyiség alapján (vagyis a veszteségeket is beszámítva) adja meg a fajlagos fogyasztást (km/kWh). Ez azért is fontos, mert autótöltéskor a teljes felvett energiamennyiség alapján fizetünk, azaz a veszteség is mindig pénzbe kerül!
Egy kWh kapacitással megtehető távolság (a teljes betöltött energiamennyiség alapján)
|MÁRKA
|MODELL
|EcoC 4
|VALÓS HATÓTÁV
|VALÓS BETÖLTÖTT ENERGIAMENNYISÉG
|(km/kWh)
|km
|kWh
|Renault
|Twingo
|7,41
|229
|30,89
|Tesla
|Model Y
|6,91
|466
|67,47
|Mercedes-Benz
|CLA
|6,27
|613
|97,71
|Kia
|EV2
|5,79
|397
|68,53
|Audi
|Q4 e-tron
|5,57
|473
|84,91
|BMW
|iX3
|5,35
|640
|119,59
|BYD
|Atto 2
|5,15
|262
|50,91
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|5,10
|436
|85,46
|Volvo
|EX60
|5,07
|488
|96,32
|Mazda
|6e
|5,05
|380
|75,24
|Peugeot
|e-5008
|4,95
|422
|85,21
|Opel
|Grandland
|4,94
|425
|86,01
|Xpeng
|P7+
|4,89
|419
|85,65
|Leapmotor
|B10
|4,80
|357
|74,32
|Zeekr
|7GT
|4,58
|477
|104,23
A töltési jellemzőket külön is vizsgáltuk: 22 kW-os váltóáramú és 400 kW-os (!) egyenáramú oszlopról is feltöltöttük az összes tesztautót. Az egyenáramú esetben 20-tól 80%-ig töltöttünk; ekkora teljesítményt persze egyik tesztautó sem tudott felvenni, de meglepetésre az Audi és a BYD is többre volt képes a gyár által megadottnál. Az élen a Volvo végzett, 347 kW-tal, igaz gyártója szerint 370-re lehetne képes.
Egyenáramú töltés
|MÁRKA
|MODELL
|EcoC 7
|A FELVETT TÖLTŐTELJESÍTMÉNY MAXIMUMA
|A GYÁRI CSÚCSÉRTÉK
|(óra:perc)
|(kW)
|(kW)
|Volvo
|EX60
|0:04
|347
|370
|BMW
|iX3
|0:04
|343
|400
|Xpeng
|P7+
|0:04
|341
|446
|Zeekr
|7GT
|0:04
|326
|420
|Mercedes-Benz
|CLA
|0:05
|310
|320
|Audi
|Q4 e-tron
|0:10
|183
|165
|Tesla
|Model Y
|0:06
|171
|175
|Mazda
|6e
|0:09
|162
|165
|Peugeot
|e-5008
|0:15
|157
|160
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|0:14
|155
|160
|Opel
|Grandland
|0:15
|154
|160
|Leapmotor
|B10
|0:12
|147
|168
|Kia
|EV2
|0:12
|111
|112
|BYD
|Atto 2
|0:20
|67
|65
|Renault
|Twingo
|0:22
|37
|50
A váltóáramú töltéssel 0%-ról indultunk, itt a tesztautók többsége (a 15-ből 12) csak 11 kW-tal dolgozott, mindössze hárman vették fel a néveleges 22-t. Azt is megmértük, hogy milyen gyorsan tudunk 100 km-nyi hatótávot az akkukba „gyömöszölni”. Az időeredmények a teljes töltési idő és a teljes hatótáv „átlagolásával” születtek, azaz nem vettük figyelembe, hogy az első 100 km „betankolása” általában gyorsabb, mint az utolsó 100-é.
Váltóáramú töltés
|MÁRKA
|MODELL
|EcoC 6
|VÁLTÓÁRAMÚ TÖLTŐTELJESÍTMÉNY
|(óra:perc)
|(kW)
|Kia
|EV2
|0:50
|22,0
|Volvo
|EX60
|0:57
|22,0
|Zeekr
|7GT
|1:04
|22,0
|Tesla
|Model Y
|1:20
|11,0
|Renault
|Twingo
|1:22
|11,0
|Mercedes-Benz
|CLA
|1:30
|11,0
|Audi
|Q4 e-tron
|1:38
|11,0
|BMW
|iX3
|1:44
|11,0
|BYD
|Atto 2
|1:49
|11,0
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|1:57
|11,0
|Leapmotor
|B10
|1:58
|11,0
|Mazda
|6e
|2:00
|11,0
|Peugeot
|e-5008
|2:00
|11,0
|Xpeng
|P7+
|2:02
|11,0
|Opel
|Grandland
|2:02
|11,0
Végezetül álljanak itt a tesztelt 15 autó részletes, hivatalos adatai, ezekhez viszonyították a teszteken mért adatokat. Jó böngészést!
|Márka
|Modell
|Teljesítmény
|Akkumulátorkapacitás
|WLTP hatótáv
|WLTP Fogyasztás
|Töltőteljesítmény
|(kW)
|Bruttó (kWh)
|Nettó (kWh)
|Min. (km)
|Max. (km)
|Min. (kWh/100 km)
|Max. (kWh/100 km)
|Váltóáram (kW)
|Egyenáram (kW)
|Audi
|Q4 e-tron
|210
|82
|77
|511
|562
|15,8
|17,5 (16,6)
|11,0
|165
|BMW
|iX3
|345
|113,4
|108,7
|737
|737
|17,5
|17,5
|11,0
|400
|BYD
|Atto 2
|130
|46,5
|45,1
|312
|312
|17,4
|17,4
|11,0
|65
|Citroën
|ë-C5 Aircross
|157
|80
|73,7
|498
|520
|17,0
|17,6
|11,0
|160
|Kia
|EV2
|99,5
|61
|58
|418
|418
|16,3
|16,3
|22,0
|112
|Leapmotor
|B10
|160
|67,1
|65
|434
|434
|17,3
|17,3
|11,0
|168
|Mazda
|6e
|190
|68,8
|68
|479
|479
|16,6
|16,6
|11,0
|165
|Mercedes-Benz
|CLA
|200
|90
|85
|772
|791
|12,3
|12,7
|11,0
|320
|Opel
|Grandland
|157
|80
|73,7
|521
|521
|17,3
|18,2
|11,0
|160
|Peugeot
|e-5008
|157
|80
|73
|487
|504
|17,1
|18,4
|11,0
|160
|Renault
|Twingo
|60
|29
|27,5
|261
|261
|13,0
|13,1
|11,0
|50
|Tesla
|Model Y
|220
|64
|60
|525
|525
|14,0
|14,0
|11,0
|175
|Volvo
|EX60
|375
|95
|92
|614
|660
|16,2
|17,4
|22,0
|370
|Xpeng
|P7+
|230
|74,9
|73
|530
|530
|16,4
|16,4
|11,0
|446
|Zeekr
|7GT
|475
|100
|97
|558
|558
|19,8
|19,8
|22,0
|420
|Átlag
|211
|75
|72
|510
|521
|16
|17
|13
|222
A cikk szerzője Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője, az Autobest zsűri magyar tagja