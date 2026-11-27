A legfontosabb változás az, hogy a terrorizmus ma már nem a nemzetközi biztonságpolitika első számú problémája, mint a 2001. szeptember 11-i támadásokat követő két évtizedben, tekintettel arra, hogy a nagyhatalmi versengés, az orosz–ukrán háború, a regionális konfliktusok előtérbe kerültek, de ettől a terrorizmus nem szűnt meg, hanem alkalmazkodott az új körülményekhez – mondta Tálas Péter az InfoRádióban.

Mint arra rámutatott, megváltozott a földrajzi súlypontja, szervezeti felépítése, technológiai eszköztára és részben a politikai célrendszere is. Vagyis nem egyszerűen az a kérdés, hogy több vagy kevesebb terrorizmussal kell számolnunk, hanem hogy más természetű terrorfenyegetettséggel állunk szemben.

„Földrajzilag ma elsősorban a szubszaharai Afrika, illetve Dél-Ázsia az, ami a legfontosabb területe, illetve ezen belül is paradox módon a határvidékek, mert a terrorcselekmények háromnegyedét 100 kilométerre az adott határtól követték el”

– hangsúlyozta.

Elmondása szerint a legfontosabb változás, hogy három fő szervezési forma létezik ma a terrorszervezetek tekintetében.

Vannak úgynevezett területet ellenőrző kvázi állami szervezetek, mint az al-Sabáb,

vannak nemzetközi hálózatok, mint az Iszlám Állam és regionális szervezetei, és

olyan magányos elkövetők vagy kisebb csoportok, amelyek közvetlen szervezeti irányítás nélkül radikalizálódnak. Ezt tapasztaljuk például Nyugaton és Európában.

Arról is szólt, hogy a technológiai fejlődés mind a három működését befolyásolja. Nagy szerepe van a közösségi médiának, a mesterséges intelligenciának és a dróntechnológiai új lehetőségeknek. A mesterséges intelligencia egyébként a propaganda és a toborzás területén, a drón már az erőszak alkalmazásának területén is.

„A legfontosabb újdonság, hogy bizonyos képességek megszerzéséhez ma már a kisebb szervezeti háttér és a kevesebb erőforrás is elegendő, ez gyakorlatilag a terrorizmus elleni védekezést is átalakítja, mert sokkal nehezebbé teszi a terrorizmus felderítését”

– állította.

Kiemelte: az európai elkövetők túlnyomó többsége magányos elkövető, aki a radikalizálódását nem magányosan hajtotta végre, hanem valamilyen online térben, de alapvetően a tevékenysége vagy a cselekmény elkövetését egyedül tudja végrehajtani. Ez azt is jelenti, hogy ezek a terrorcselekmények kisebb pusztítással járnak, mint a nagy, komplex, korábban terrorszervezetek által megszervezett terrorcselekmények.

Tálas Péter az esetleges magyarországi veszélyekről is beszélt: az egyik legnagyobb probléma véleménye szerint az, hogy úgynevezett vegyes ideológiájú terrorizmus kezd kialakulni, tehát nincsenek nagyon éles profilok, nagyon gyakran nem is politikai motivációk, hanem sokkal inkább érzelmi alapú egyéni sérelmek, vagy egész egyszerűen erőszakkultusz miatt, vagy az online radikalizáció hatására követik el ezeket.

„Én azt gondolom, hogy ilyenekre mindenkinek fel kell készülnie Európában, de természetesen Magyarország továbbra is azon európai országok közé tartozik, ahol egyébként a hagyományos vagy az átalakult terrorizmus típusok ritkán jelentkeznek”

– fogalmazott, megjegyezve: a dzsihadista, a szélsőbaloldali, a szeparatista, vagy akár a szélsőjobboldalira terrorizmusra is gondolhatunk.

Szerinte gyakrabban vagy jobban fel kell készülnünk pont az olyan motivációkra, mint például a krakkói támadás. Mint ismert, 2026. november 7-én egy 24 éves lengyel férfi, Michał Oksiński autóval hajtott a krakkói Főtérre (Rynek Główny), és lőfegyverrel tüzet nyitott a járókelőkre. A támadásban hat járókelő meghalt, tizenhatan megsérültek, emellett a férfi otthonában három családtagja holttestére is rátaláltak.

Tálas Péter hangsúlyozta: még mindig nem tudjuk, hogy mekkora volt a politikai motiváció és mekkora az egyéni sérelem az elkövetett cselekményben.

„Nagyon fontos azt is látni, hogy a terrorizmus mellett megjelennek olyan, nagyon sokszor a terrorizmussal összekötött tevékenységek is, mint a szabotázs vagy a hibrid műveletek, de ezeket azért külön kell választani a terrorcselekményektől, még akkor is, ha egyébként tulajdonképpen az elhárításnak nemcsak a terrorista cselekményeket, hanem ezeket a hibrid műveleteket, illetve a szabotázsokat is meg kell akadályozniuk vagy ezekkel szemben is védeni kell a társadalmat” – mondta.

A terrorista támadásokra való felkészülésről szólva úgy vélekedett: bár a hagyományos felderítési módok, mint a katonai hírszerzési, rendészeti is kulcsfontosságú, de a legtöbben azt mondják, hogy az új típusú terrorizmusokra, vagy inkább erre, ahol a radikalizációnak nem feltétlenül politikai motívumai vannak, ott gyakorlatilag a társadalmi környezet, az oktatás, a szociális ellátórendszer, vagyis azok az intézmények, amelyek körülveszik ezt az egyént, kulcsfontosságúak.

„A társadalomnak kell jobban odafigyelni az ilyen típusú személyekre, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a társadalomnak és a társadalom intézményeinek kéne megakadályozni a radikalizálódást, és ez több módon történhet”

– állította.

Megjegyezte: ez azt jelenti például, hogy a politikai terrorizmus mellett az ilyen erőszakkultusszal járó vagy személyi sérelmekkel járó radikalizálódást is figyelnie kell a terrorelhárító, vagy egyáltalán a rendészeti szerveknek, és ezáltal tudják valószínűleg megakadályozni, illetve felderíteni.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.