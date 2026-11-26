A minisztérium sajtóeseményén a tárcavezető arról is beszélt, hogy a sikeres agrárországok nem az alaptámogatásra építik a mezőgazdaságukat, hanem jól működő, jól szervezett, egészséges élelmiszert előállító projektekre.

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A sertéstartók támogatnák a behozatalt, a Magosz tiltakozik

A gyenge idei kukoricatermés következményeire rövid távon az ukrán gabona szigorú felügyelet melletti beengedése lehet a megoldás – közölte hétfőn a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. Az érdekképviselet az európai szintű hiány miatt sürgeti az importot. Abszurdnak nevezték, hogy számos európai államba érkezik ukrán kukorica, így máshol 10-15 százalékkal alacsonyabbak a takarmányköltségek, az olcsó külföldi sertéshús aztán Magyarországra eljutva tönkreteszi a magyar sertéstartókat, vágóhidakat. A kisebbek több mint 10 százaléka már felhagyott a termeléssel, és több magyarországi nagyüzemben is megállították már a termékenyítéseket. Veszélybe kerülhet az önellátás is sertéshúsból, az emberi fogyasztásra nem alkalmas kukorica kereslete pedig csökkenni fog belföldön – írták.

Súlyos piaci és élelmiszerbiztonsági következményekkel járna, ha Magyarország feloldaná az ukrán kukorica behozatali tilalmát – közölte az MTI-vel csütörtökön a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). A hivatalos indokolás szerint csak a hiányzó mennyiség, vagyis mintegy 2 millió tonna érkezne, de a Magosz szerint a gyakorlatban ezt szinte lehetetlen ellenőrizni. Úgy látják továbbá, hogy az ukrán árakkal a magyar gazdák nem tudnak versenyezni az uniós előírások betartása mellett, és a fogyasztóknak sem kedvez az intézkedés, mert súlyos növényegészségügyi és élelmiszerbiztonsági kifogások merülhetnek föl az importtal szemben, Ukrajna ugyanis nem felel meg az EU-s előírásoknak.