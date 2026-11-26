A minisztérium sajtóeseményén a tárcavezető arról is beszélt, hogy a sikeres agrárországok nem az alaptámogatásra építik a mezőgazdaságukat, hanem jól működő, jól szervezett, egészséges élelmiszert előállító projektekre.
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A minisztérium sajtóeseményén a tárcavezető arról is beszélt, hogy a sikeres agrárországok nem az alaptámogatásra építik a mezőgazdaságukat, hanem jól működő, jól szervezett, egészséges élelmiszert előállító projektekre.
Cikkünk bővül!
Németországnak további két, rendkívül nehéz évre kell felkészülnie Donald Trump amerikai elnöksége alatt – figyelmeztetett a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) vezetője. Marcel Fratzscher azután nyilatkozott a Reutersnek, hogy az Egyesült Államok újabb vámokat jelentett be, amelyek komoly bizonytalanságot okoznak, és ronthatják a német gazdaság 2027-es növekedési kilátásait.
A téli időjárás mellett az adathalászok is megnehezíthetik az ünnepi utazást: a Wizz Air fontos tanácsokat adott.
As the holiday weekend begins, both US coasts are experiencing severe weather - New York's iconic Macy's Thanksgiving Day Parade is among the events that have been postponed.