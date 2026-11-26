Ékes Ilona november 13-án zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt tett feljelentést a kormányfő ellen, a Fidesz közleménye szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszternek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság előtt tett nyilatkozataira, valamint a nyilvánosságra került sajtóhírekre és rendelkezésre álló adatokra alapozva.

A feljelentés szerint „Magyar Péter 2023 januárjában, a közös otthonukban, Varga Judit tudta és hozzájárulása nélkül hangfelvételt készített. A felvételt – amelyet a sértett állítása szerint soha nem mutatott meg neki – 2023 januárjától 2024 márciusáig zsarolásra használta: Varga Juditot rendszeresen fenyegette azzal, hogy a felvételre alapozva feljelentést tesz, börtönbe juttatja, illetve tönkreteszi, amennyiben a válást folytatja vagy számára kedvezőtlen vagyoni és gyermekelhelyezési feltételeket fogad el. A fenyegetések hatására a sértett a válás elhalasztására, illetve kedvezőtlen feltételek elfogadására kényszerült, ami vagyoni hátrányt okozott neki, a hosszú időtartamú, rendszeres nyomásgyakorlás pedig lelki terrort és kontrollt valósított meg a házastársi kapcsolatban” – írta akkori közleményében a Fidesz.