Az iskola udvarán nem nagyon szabad verekedni, persze néha előfordul; ugyanígy az interneten sem szabad bántani egymást – hívta fel a figyelmet az InfoRádió Aréna című műsorában Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke.

„Egyszerű, ha azt mondjuk Pistikének, hogy »Pistike, hát azért micsoda dolog az, hogy Marikáról csinálsz egy fotót, és azt írod, hogy milyen csúnya«. Ezt viszonylag könnyen megérti a gyerek. Azt már nehezebben érti meg, hogy azért törvények is vannak emögött; például ha Pistike csinál Marikáról egy meztelen fotót, mert olyan helyzetben voltak, és ezt megosztja az osztálytársai között, az már bűncselekmény. Beperlik, bíróság elé kerül, és például eltilthatják egész életére a gyerekekkel kapcsolatos munkától, tehát nem lehet belőle tanár, gyerekorvos, gyermekvédelmi felügyelő sem, bírósági döntés alapján” – tette világossá Edvi Péter.

A gyerekeknek, mint folytatta, azt is tudni kell, hogy a túlzott játék az interneten nemcsak az idegrendszerüket terheli le nagyon, hanem az egészségüket is.

„Két-három éve minden internettel kapcsolatos konferenciánkon vannak orvosok is, akik elmondják, hogy sajnos oda kell figyelni, mert az idegrendszer ha a fejlődése során túl sok terhelést kap, minden idegszálon van egy védőburkolat, és ez a védőburkolat rosszabbul fejlődik ki, ezáltal az idegrendszer rosszabbul funkcionál” – figyelmeztetett.

A Heim Pál Gyerekkórházban például van egy ambulancia, ahol alvás- és emésztészavaros gyerekeket fogadnak, akik a túlzott internethasználat miatt küzdenek alvászavarral, emésztészavarral. Ilyen ambulancia már a Semmelweis Egyetemen és a Bethesda Kórházban is létrejött, ami jelzi, ez a probléma elterjedt, kezelésére igény van.

Ezzel párhuzamosan viszont egy mai gyereknek például a két hüvelykujja sokkal mozgékonyabb, mint ezelőtt tíz évvel volt, ez is a használatból következő adottság.

Hogy miként lenne átalakítható a közösségimédia-használat, arról azt mondta, szerinte el fog jönni az az idő, amikor Magyarországon meg kell húzni a 14-15 éves korhatárt, annyira elszabadult a helyzet, kártékony és durva.

„Az, hogy ma valaki káromkodik a közösségi médiában, az teljesen természetes, legfeljebb csinálnak egy, sípjelet, de azt sem mindig. Ez teljesen egyértelműen rontja a közerkölcsöt, a hangulatot. Lehet, hogy a szülők, a nagyszülők nem értenek annyira az internethez, mint a gyerek, ugyanakkor a morális felkészültségük sokkal jobb. Tehát ha beül a gyerek mellé, és azt mondja, hogy »édes fiam, mutasd, hogy mivel játszol, játszunk együtt, nem vagyok olyan gyors, mint te, meg nem tudok olyan gyorsan figurákat lekaszabolni vagy autót vezetni, de hát legfeljebb majd elveszítem, játszunk egy kicsit együtt«. Ha a gyerek odavezeti őket egy olyan játékhoz, ahol mondjuk az idős bácsit elütni 50 pont, a fiatal gyereket elütni már 100 pont, és a sportolót elütni már sokkal nehezebb, 200 pont, akkor azt fogja mondani a gyerekének, hogy »hát ez ugyan egy nagyon erős és érdekes játék, de nem tudnánk valami mást játszani? Mert azért ez egy erkölcstelen játék, próbáljunk meg mondjuk városépítőt vagy bármi mást játszani, ami meg sokkal előnyösebb és sokkal jobb.« Rengeteg lehetőség van ebben, ezért van az, hogy mi minden évben a Safer Internet Programon keresztül körülbelül 30 ezer gyereket tanítunk az országban, ami csak egy csepp a tengerben. Hozzá ötezer szülőt és tanárt” – részletezte Edvi Péter.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.