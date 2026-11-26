A Fidesz-frakció az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, választ várnak arra a kérdésre, hogyan fordulhat elő, hogy egy fiatal nőt az állomás peronján, majd több száz méteren át vonszol a vasúti szerelvény úgy, hogy azt senki nem veszi észre.

„Ki a felelős a 20 éves egyetemista tragikus és sokkoló balesetéért? Hány utas van még veszélyben?” – tette fel a kérdést az ellenzéki képviselőcsoport, amely szerint az egész országot mélyen megrázó baleset ügyében Vitézy Dávid nem tehet úgy, mintha kívülálló volna.

A közlekedési miniszter felelősséggel tartozik a közlekedés megszervezéséért, utasok százezreinek biztonságos közlekedéséért – írták, hangsúlyozva, hogy a magyar emberek tisztességes tájékoztatást és felelősségvállalást várnak el, nem a miniszter bujkálását és a vasúttársaság titkolózását.

A frakció együttérzését fejezte ki a baleset áldozatának és családjának.

A Mávinform kedden azt közölte a honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után. Az Origo viszont azt írta, hogy az áldozat táskájának pántját csípte be az ajtó, majd a szerelvény több száz méteren át vonszolta magával a lányt.

A portál elérte a sérült édesanyját, aki a beszámoló szerint azt mondta, hogy gyermekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája. A lábai menthetetlenül roncsolódtak, ezért amputálni kellett őket, a lányon szerda délelőtt életmentő műtétet hajtottak végre. A lány édesapja a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy gyermekének irányított véradásra van szüksége.

Szerdán együttérzését fejezte ki a sérültnek és családjának Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig közösségi oldalán egyebek között arról írt, hogy a mezőkövesdi vonatbaleset arra is rámutat, mennyire fontos a magyar vasúti járműpark megújítása.

Vitézy Dávid csütörtökön a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a MÁV-csoport 5 millió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült lány családjának.