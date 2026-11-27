Mint közösségi oldalukon írják: a kölykök és anyjuk, Banu még jó ideig a belső tér melegét és biztonságát élvezik, a kétgyermekes párducmamának így is akad bőven teendője.

A kicsik ugyanis egyre gyakrabban indulnak felfedezőútra. Bár a járáson még van mit gyakorolniuk, nem egyszer előfordul, hogy mire Banu az egyik kölykét gyengéden visszaviszi a helyére, a másik már útnak is indul.

A párduckölykök vakon születnek, szemük nagyjából egyhetes korukban nyílik ki, két-három hetesen pedig már az önálló járással is próbálkoznak.