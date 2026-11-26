A miniszter elmondta: tart a Mezőkövesdnél történt vasúti baleset vizsgálata, a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével vizsgálják, hogy pontosan mi történt.

Mint mondta, az előírásoknak megfelelően két jegyvizsgáló teljesített szolgálatot a vonaton és volt forgalmi szolgálattevő is, aki megadta a vonat indulására a felhatalmazást. A vasutasok meghallgatását a rendőrség és a vasútbiztonsági szervek végzik, és bár a MÁV-nak már van egy vizsgálati részeredménye, a nyomozóhatóságnak kell feltárnia, mi történt.

Közölte: az ügy megítélése szempontjából érdemi fejlemény, hogy bár szerdán még úgy tudták, nincs felvétel az eseményről, mert sem a vonaton, sem az állomáson nem volt kamera, mostanra kiderült, hogy egy közeli Volánbusz kamerája rögzítette az eseményeket, a felvételt a hatóságoknak átadták. Jelezte: a videófelvétel érdemben megkönnyíti annak megismerését, hogy mi történt pontosan.

Szólt arról is, hogy beszélt telefonon a sérült lány apjával, akinek kifejezte a minisztérium, a kormányzat és a MÁV-csoport együttérzését és sajnálatát. A család megköszönte a támogatást, amit az emberektől kap, és megismételte, hogy Viviánának továbbra is vérre van szüksége, ezért az édesapja arra kér mindenkit, akinek lehetősége van rá, jelentkezzen véradásra. A lányt továbbra is kritikus állapotban ápolják.

Vitézy Dávid elmondta: ötmillió forint gyorssegélyt biztosít a MÁV-csoport a családnak.

A miniszter egy kérdésre válaszolva úgy vélekedett, méltatlan volt a parlamentben, hogy szerdán az építésügy vitájának végén, amikor már nem válaszolhat, a Fidesz képviselője lemondásra szólította fel a baleset miatt. Úgy fogalmazott: ez „olyan mélyre süllyesztése a közbeszédnek, amihez nehéz viszonyulni”. A miniszter a sérültnek a lehető legteljesebb testi és lelki felépülést kívánta.

Mint mondta, ki kell vizsgálni, hogy rendszerszintű technikai kérdés vagy emberi hiba áll a baleset mögött,

és felhívta a figyelmet arra, nem véletlen, hogy a vasúti járműpark megújításával kezdte tevékenységét a Tisza-kormány, de még évek munkája a vasúti járműpark megújítása.

A miniszter lemondásával összefüggésben Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, „a Fidesz lement a legaljára”, és a felvetés hajmeresztő, galád. Felhívta a figyelmet arra: vannak olyan személyes drámák, amelyek mindenkit felkavarnak és – mint fogalmazott – visszataszító, amikor valaki ebből a személyes drámából azért, mert rosszul áll a közvélemény-kutatásban, politikai tőkét akar kovácsolni.

Vitézy Dávid egy felvetésre elmondta azt is, a baleset egy nemzetközi Intercityn következett be, ezt a járatot motorvonattal nem tudják teljesíteni. Hozzátette: európai uniós forrásból az IC-járműpark egy részét korszerűre tudják majd cserélni, ehhez hamarosan kiírják a tendert. Az új járművek olyan emeletes motorvonatok lesznek, amelyek a lehetőségét is kizárják, hogy ilyen baleset történjen – jegyezte meg.

Elmondta azt is, 1567 személyszállító kocsija van a MÁV-nak, ebből 438 nem rendelkezik azzal a képességgel, amely nem engedi a vonatot elindulni addig, amíg nincs minden ajtó visszaigazoltan bezárva. Hozzátette: ha egy régi kocsi van a szerelvényben, már nem működik a rendszer, így volt ez az érintett vonaton is.

Megjegyezte: az utasítás ugyanakkor világos, a vonat csak akkor indulhat el, ha a vasutasok meggyőződtek arról, hogy minden ajtó bezáródott, a technikai garancia egy magasabb biztonsági szintet jelent.