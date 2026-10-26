Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előrehozott parlamenti választáson. Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.

Bódis Gábor Balkán-szakértő az InfoRádióban kiemelte: az Egyetemista Lista nem párt. Az összefogás a majdnem pontosan két évvel ezelőtti újvidéki tragédia után jött létre, amikor lezuhant a vasútállomás előtetője. A balesetben 16 ember, főleg fiatalok lelték halálukat, és ez indított el egy tömeges, elsősorban diákmozgalmat. Ennek tagjai

a korrupció ellen hirdették meg a harcukat, de később, néhány hónap múlva már a korrupció által átitatott szerb hatalom, elsősorban Vucic elnök leváltását követelték. A két év alatt több hatalmas, több százezres nagygyűlést tartottak, főleg Újvidéken és Belgrádban.

Az utolsó a kampánycsend előtt, csütörtökön zajlott Belgrád egyik terén, mintegy 150 ezer résztvevővel. A választásra nem alakultak párttá, hanem csak listát alapítottak.

„A listán nem szerepelnek egyetemisták, tehát nem a tüntetők szerepelnek, hanem minden egyetemen megszavazták ezeket a listákat, melyeken különböző közéleti személyek, egyetemi tanárok, politológusok, sportolók szerepelnek, így a listavezető is egy Ilija Srdanovic nevű újvidéki kardiológus, egyetemi tanár. És ez a lista elsöprő győzelmet aratott. Az 52-38-as arány most már véglegesnek tekinthető. Ez magyarországi választási körülmények között kétharmados többséget jelentene” – összegzett a szakértő. Megjegyezte: hasonlít a magyarországi választásokra az is, hogy Vucic volt elnök már este tíz óra előtt elismerte a választási vereségét, mert akkora volt a különbség, hogy nem volt mit vitatni.

Bódis Gábor szerint Vucic vereséget jól példázza az is, hogy

a választási bizottság döntése előtt, az urnák bezárása után Belgrád központi parkjában fölvonultak az elnök maszkos emberei fegyverekkel, botokkal, és sátrakat építettek.

„Ezek Vucic emberei, akik mindig is ott voltak a belgrádi tüntetéseken, és sokszor rátámadtak a tüntető diákokra, akik végig, két éven keresztül teljes békében tüntettek, semmilyen incidens nem írható a számlájukra. Megjelentek, és amint az elnök elismerte a vereségét, levonultak, kivonultak a térről, szabad helyet adva az ünneplő diákoknak” – mondta.

A választási eredményekkel kapcsolatban kiemelte:

ugyanaz történt, mint Magyarországon, az óellenzék megsemmisült, így az ottani olyan párt, mint itthon a DK, amely az Egyetemista Lista megjelenése óta a legerősebb ellenzéki pártnak számított, ez az Európai Szerbiáért, összesen 0,3 százalékot kapott.

A Fidesz stratégiai partnere Szerbiában a Vajdasági Magyar Szövetség az eddigi hat mandátummal szemben most csak hármat szerzett, vagyis csak három parlamenti helye lesz.

Az, hogy nem egy párt, hanem egy lista nyert, amelyen ugyan tekintélyes emberek szerepelnek, de nem politikusok, felveti azt a lehetőséget, hogy szakértői kormány fog alakulni. Bódis Gábor szerint ez most a nap kérdése, de szerinte más nem is alakulhat, mint szakértői kormány, éppen a politikai tapasztalat hiánya miatt.

Felidézte: „Szerbiában már volt 2000-ben egy hatalmas tömegmegmozdulás, amely után megbuktatták Slobodan Milosevic hatalmát, őt magát pedig később elvitték Hágába a nemzetközi bíróságra, de még az ítélet előtt meghalt. 2000-ben Zoran Dindic került hatalomra, és úgy nézett ki, mint a jelenlegi helyzet, hogy a demokratikus változások elkerülhetetlenek. Három évig volt hatalmon, utána meggyilkolták. Azután Boris Tadic került hatalomra, és 2012-ben az ő vereségével jöttek vissza a Milosevic-féle erők – akikhez Aleksandar Vucic is tartozik, aki Milosevic egyik minisztere volt –, és akiknek mostanáig tartott a hatalmuk”.

A Balkán-szakértő szerint

a következő 72 óra lesz a legfontosabb, és ennek az egyik legsürgetőbb feladata az, hogy a mindenható szerb titkosszolgálatot (BIA) meg kell tisztítani a vezetőitől. Az Egyetemista Lista szlogenje is az volt, hogy „Szerbia vagy maffia?”,

ezt kérdezték a választóktól. Ez azért volt kiemelt téma, mert a maffiavezérek beépültek a szerb hatalomba: főleg az eddigi szerb elnök, Aleksandar Vucic testvére, fivére volt az összekötő kapocs, erről vannak lehallgatott telefonbeszélgetések és számtalan bizonyíték, csak eddig ezt nem vizsgálták ki – emelte ki Bódis Gábor, hangsúlyozva, hogy óriási feladat az új kormányzat számára a maffiával való leszámolás is az ország újraépítése mellett.

Az viszont biztos, hogy

az új kormánnyal Szerbia szalonképesebbé válik az EU vezetése számára, Brüsszelnek ugyanis szerinte „nagyon elege volt már” Aleksandar Vucicból.

„Brüsszel támogatta Vucicot, ha nem is nyilvánosan, hiszen az volt a még a merkeli időkből származó politika – stabilokráciának nevezik ezt Szerbiában –, hogy inkább legyen stabil, akár diktatórikus rendszer is, csak legyen béke a Balkánon. Ebből a kiindulópontból aztán évtizedekig támogatták ezt a hatalmat. Egyébként Milosevicet is, amikor éppen nem vezetett háborút, akkor a béke harcosaként titulálták. Ez megtörtént Vuciccsal is, de az utóbbi időben már nyíltan bírálták, és megvonták azokat a pénzösszegeket, amelyeket az uniós felvételre váró országok kapnak. Az országjelentések is sorra nagyon negatívak voltak” – emelte ki Bódis Gábor.

Hozzátette még, hogy

Szerbia szinte az összes szomszédjával rossz viszonyban van.

Horvátországgal is, Boszniával is – ott a Milorad Dodik vezette szerb résszel volt Vucic szövetségben, amelynek a nyíltan vállalat célja, hogy kettészakítsak Bosznia-Hercegovinát.

Magyarországgal az Orbán-korszak alatt kivételesen jók voltak a kapcsolatok, de az majd kiderül, milyen lesz a mostani magyar kormánnyal.

Eddig nem lehetett tudni hivatalos kapcsolatfelvételről, amire a szakértő most lát esélyt, miután Magyar Péter kormányfő már a választási eredmények kihirdetése előtt posztolt a szerbiai választásokról, később pedig beszámolt arról, hogy beszélt az Egyetemista Lista vezetőivel, gratulált nekik és bízik a jó együttműködésben.

A 3-as jelentősége

A kampány során a három ujj felmutatása volt a legegyszerűbb módja annak, hogy a mozgalom támogatására buzdítsanak („szavazz a 3-asra”). A győzelmi ünnepléseknél ez a jelzés a sikeres összefogásra és a listára leadott szavazatokra utal. A három ujj felmutatása (mintha széthúzott hüvelyk-, mutató- és középső ujjal hármast mutatna valaki) egy hagyományos szerb nemzeti üdvözlés. Az Egyetemista Lista kampánya rendkívül tudatosan használta ki ezt az egybeesést, mivel így egy meglévő, mélyen rögzült nemzeti szimbólumot tudtak átültetni a saját politikai vizuális eszköztárukba. A kampány végén, de főleg az ünneplők körében látható, hogy az Egyetemista Lista támogatói 3-ast mutatnak a kezükkel. Ennek kettős jelentése van:

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.