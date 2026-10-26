ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.91
usd:
327.22
bux:
142988.31
2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ellenzéki Egyetemista Lista gyõzelmét ünneplik emberek a szerbiai elõre hozott parlamenti választást követõen Belgrádban 2026. október 25-én. Aleksandar Vucic korábbi államfõ, az Egyesült Szerbia listavezetõje elismerte vereségét.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Hatalomváltás lesz Szerbiában, miután az Egyetemista Lista legyőzte Aleksandar Vucic választási szövetségét, pártját. Az új kormányra nehéz feladatok várnak, többek között az, hogy a titkosszolgálatot megtisztítsa a szervezetbe beépült maffiatagoktól – mondta az InfoRádióban Bódis Gábor Balkán-szakértő, részletezve, kik a választáson nyertes erők és hogy milyen viszonyban van és lehet később Szerbia az EU-val és Magyarországgal.

Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előrehozott parlamenti választáson. Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője már vasárnap este elismerte vereségét, az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.

Bódis Gábor Balkán-szakértő az InfoRádióban kiemelte: az Egyetemista Lista nem párt. Az összefogás a majdnem pontosan két évvel ezelőtti újvidéki tragédia után jött létre, amikor lezuhant a vasútállomás előtetője. A balesetben 16 ember, főleg fiatalok lelték halálukat, és ez indított el egy tömeges, elsősorban diákmozgalmat. Ennek tagjai

a korrupció ellen hirdették meg a harcukat, de később, néhány hónap múlva már a korrupció által átitatott szerb hatalom, elsősorban Vucic elnök leváltását követelték. A két év alatt több hatalmas, több százezres nagygyűlést tartottak, főleg Újvidéken és Belgrádban.

Az utolsó a kampánycsend előtt, csütörtökön zajlott Belgrád egyik terén, mintegy 150 ezer résztvevővel. A választásra nem alakultak párttá, hanem csak listát alapítottak.

„A listán nem szerepelnek egyetemisták, tehát nem a tüntetők szerepelnek, hanem minden egyetemen megszavazták ezeket a listákat, melyeken különböző közéleti személyek, egyetemi tanárok, politológusok, sportolók szerepelnek, így a listavezető is egy Ilija Srdanovic nevű újvidéki kardiológus, egyetemi tanár. És ez a lista elsöprő győzelmet aratott. Az 52-38-as arány most már véglegesnek tekinthető. Ez magyarországi választási körülmények között kétharmados többséget jelentene” – összegzett a szakértő. Megjegyezte: hasonlít a magyarországi választásokra az is, hogy Vucic volt elnök már este tíz óra előtt elismerte a választási vereségét, mert akkora volt a különbség, hogy nem volt mit vitatni.

Bódis Gábor szerint Vucic vereséget jól példázza az is, hogy

a választási bizottság döntése előtt, az urnák bezárása után Belgrád központi parkjában fölvonultak az elnök maszkos emberei fegyverekkel, botokkal, és sátrakat építettek.

„Ezek Vucic emberei, akik mindig is ott voltak a belgrádi tüntetéseken, és sokszor rátámadtak a tüntető diákokra, akik végig, két éven keresztül teljes békében tüntettek, semmilyen incidens nem írható a számlájukra. Megjelentek, és amint az elnök elismerte a vereségét, levonultak, kivonultak a térről, szabad helyet adva az ünneplő diákoknak” – mondta.

A választási eredményekkel kapcsolatban kiemelte:

ugyanaz történt, mint Magyarországon, az óellenzék megsemmisült, így az ottani olyan párt, mint itthon a DK, amely az Egyetemista Lista megjelenése óta a legerősebb ellenzéki pártnak számított, ez az Európai Szerbiáért, összesen 0,3 százalékot kapott.

A Fidesz stratégiai partnere Szerbiában a Vajdasági Magyar Szövetség az eddigi hat mandátummal szemben most csak hármat szerzett, vagyis csak három parlamenti helye lesz.

Az, hogy nem egy párt, hanem egy lista nyert, amelyen ugyan tekintélyes emberek szerepelnek, de nem politikusok, felveti azt a lehetőséget, hogy szakértői kormány fog alakulni. Bódis Gábor szerint ez most a nap kérdése, de szerinte más nem is alakulhat, mint szakértői kormány, éppen a politikai tapasztalat hiánya miatt.

Felidézte: „Szerbiában már volt 2000-ben egy hatalmas tömegmegmozdulás, amely után megbuktatták Slobodan Milosevic hatalmát, őt magát pedig később elvitték Hágába a nemzetközi bíróságra, de még az ítélet előtt meghalt. 2000-ben Zoran Dindic került hatalomra, és úgy nézett ki, mint a jelenlegi helyzet, hogy a demokratikus változások elkerülhetetlenek. Három évig volt hatalmon, utána meggyilkolták. Azután Boris Tadic került hatalomra, és 2012-ben az ő vereségével jöttek vissza a Milosevic-féle erők – akikhez Aleksandar Vucic is tartozik, aki Milosevic egyik minisztere volt –, és akiknek mostanáig tartott a hatalmuk”.

A Balkán-szakértő szerint

a következő 72 óra lesz a legfontosabb, és ennek az egyik legsürgetőbb feladata az, hogy a mindenható szerb titkosszolgálatot (BIA) meg kell tisztítani a vezetőitől. Az Egyetemista Lista szlogenje is az volt, hogy „Szerbia vagy maffia?”,

ezt kérdezték a választóktól. Ez azért volt kiemelt téma, mert a maffiavezérek beépültek a szerb hatalomba: főleg az eddigi szerb elnök, Aleksandar Vucic testvére, fivére volt az összekötő kapocs, erről vannak lehallgatott telefonbeszélgetések és számtalan bizonyíték, csak eddig ezt nem vizsgálták ki – emelte ki Bódis Gábor, hangsúlyozva, hogy óriási feladat az új kormányzat számára a maffiával való leszámolás is az ország újraépítése mellett.

Az viszont biztos, hogy

az új kormánnyal Szerbia szalonképesebbé válik az EU vezetése számára, Brüsszelnek ugyanis szerinte „nagyon elege volt már” Aleksandar Vucicból.

„Brüsszel támogatta Vucicot, ha nem is nyilvánosan, hiszen az volt a még a merkeli időkből származó politika – stabilokráciának nevezik ezt Szerbiában –, hogy inkább legyen stabil, akár diktatórikus rendszer is, csak legyen béke a Balkánon. Ebből a kiindulópontból aztán évtizedekig támogatták ezt a hatalmat. Egyébként Milosevicet is, amikor éppen nem vezetett háborút, akkor a béke harcosaként titulálták. Ez megtörtént Vuciccsal is, de az utóbbi időben már nyíltan bírálták, és megvonták azokat a pénzösszegeket, amelyeket az uniós felvételre váró országok kapnak. Az országjelentések is sorra nagyon negatívak voltak” – emelte ki Bódis Gábor.

Hozzátette még, hogy

Szerbia szinte az összes szomszédjával rossz viszonyban van.

Horvátországgal is, Boszniával is – ott a Milorad Dodik vezette szerb résszel volt Vucic szövetségben, amelynek a nyíltan vállalat célja, hogy kettészakítsak Bosznia-Hercegovinát.

Magyarországgal az Orbán-korszak alatt kivételesen jók voltak a kapcsolatok, de az majd kiderül, milyen lesz a mostani magyar kormánnyal.

Eddig nem lehetett tudni hivatalos kapcsolatfelvételről, amire a szakértő most lát esélyt, miután Magyar Péter kormányfő már a választási eredmények kihirdetése előtt posztolt a szerbiai választásokról, később pedig beszámolt arról, hogy beszélt az Egyetemista Lista vezetőivel, gratulált nekik és bízik a jó együttműködésben.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

szerbia

választás

aleksandar vucic

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt
Hatalomváltás lesz Szerbiában, miután az Egyetemista Lista legyőzte Aleksandar Vucic választási szövetségét, pártját. Az új kormányra nehéz feladatok várnak, többek között az, hogy a titkosszolgálatot megtisztítsa a szervezetbe beépült maffiatagoktól – mondta az InfoRádióban Bódis Gábor Balkán-szakértő, részletezve, kik a választáson nyertes erők és hogy milyen viszonyban van és lehet később Szerbia az EU-val és Magyarországgal.
 

Hajnalig tartott a népünnepély Szerbiában, miután megbukott Aleksandar Vucic – videók

„Ismerős?” – Magyar Péter is üzent Szerbiáról

Így reagált az EU a szerbiai választási eredményekre

Gyengén szerepelt a magyar párt a szerbiai választásokon

12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere, a volt elnök elismerte a vereségét

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!

Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!

A múlt hét végén az AI körüli aggodalmak mellett az Irán elleni újabb amerikai csapások veszélye is nyomást helyezett a tőzsdékre. Donald Trump azonban néhány órával a hétfői kereskedés kezdete előtt jelezte, hogy egyelőre nem indítanak támadást Irán ellen. A fordulat hatására fellélegezhetnek a befektetők: az amerikai határidős részvényindexek már emelkednek, az olajár pedig esésben van. A befektetők az iráni események mellett elsősorban a harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezonra, valamint a Fed szerda esti kamatdöntő ülésére figyelnek majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva éjszakai támadás Ukrajnában: kritikus energetikai létesítményt ért találat

Durva éjszakai támadás Ukrajnában: kritikus energetikai létesítményt ért találat

Négy ember megsebesült orosz légicsapásban hétfőre virradóra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában.

BBC
Business Sport Travel Science
Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Lula, 80, overturns the outcome from the first round of voting, but Bolsonaro calls the result "inexplicable" and refuses to concede.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 26. 09:34
A németek háromnegyede már várja az új választásokat
2026. október 26. 08:22
Így reagált az EU a szerbiai választási eredményekre
×
×