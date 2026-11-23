Aleksandar Vucic hétfő reggel, a Pink televízió műsorában beszélt erről, miközben ismét azzal vádolta az új hatalmat, hogy politikai ellenfeleit akarja eltávolítani a közéletből – írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Vucic szerint egyre gyakrabban kerül szóba az esetleges letartóztatása, ő azonban nem látja, milyen jogalapon indíthatnának ellene eljárást. Állítása szerint köztársasági elnökként nem írt alá pénzügyi döntéseket, ezért nem érti, milyen bűncselekménnyel vádolhatnák meg.

Hozzátette, hogy szerinte politikai ellenfelei mindenáron börtönbe szeretnék juttatni, de ezzel nem tudják megfélemlíteni. A volt államfő ezután arról beszélt, hogyan reagálna, ha mégis letartóztatnák.

„Mihez kezdenének a harmadik napon, amikor egyszerűen úgy döntenék, hogy rendben van, mivel ezt is a teljes jogrend semmibevételével tették meg, akkor éhségsztrájkba kezdek? Ezt én nem élhetném túl, ehhez semmi kétség nem fér” – jelentette ki. Vucic szerint egy ilyen helyzet súlyos társadalmi következményekkel járhatna. „És akkor mit kezdenének egymillió emberrel az utcán? Akármilyenek is, bármennyire félnek is, a szerbek abban a pillanatban, amikor ez megtörténne, ki mernének menni az utcára, hogy leróják végső tiszteletüket. És akkor mi lenne?” – kérdezte.

Hangsúlyozta, hogy az éhségsztrájkot nem jelképes tiltakozásnak szánná, hanem a végsőkig kitartana mellette. Marinika Tepic és Bosko Obradovic korábbi éhségsztrájkjaira utalva azt mondta, „ő nem játszadozna azzal, hogy este süteményt, napközben pedig gyümölcsöt eszik.”

Vucic nem először beszél arról, hogy a börtönben halna meg: a Szerb Haladó Párt (SNS) főbizottságának novemberi ülésén pedig kijelentette, hogy kész lenne magára vállalni a felelősséget azokban az ügyekben is, amelyekben korábbi munkatársai ellen indulhat eljárás. Akkor azt is kijelentette, hogy ha börtönbe kerülne, naponta tíz-tizenkét órát aludhatna, és kedvére írhatna könyveket, ugyanakkor ismét felvetette a haláláig tartó éhségsztrájk lehetőségét. Arról beszélt, hogy ebben az esetben koporsóban kellene kivinniük a börtönből, és szerinte egymillió ember jelenne meg az utcákon.