Soós Csaba elmondta, hogy a jövő héttől induló síszezonban már nem lehet majd szánkózni a pályán, szombaton és vasárnap 10 és 17 óra között azonban teljesen ingyenesen adják át az 1-es pálya alját a szánkósoknak, mielőtt a jövő héten elstartol a hivatalos síelés.

Hozzátette: Eplényben már dolgoznak a hóágyúk, a pályafenntartók a fagypont alatti órákat kihasználva javában építik a tömörített hóalapot, és jövő hétre készen áll majd a sípálya.

A friss, hóágyúzott havon kialakított, biztonságosan elkülönített sávba mindenkit várnak, aki saját szánkóval érkezik.

A hivatalos sínyitás pontos napját – amely az időjárás és a hógyártás ütemének függvénye – hamarosan bejelentik a Síaréna Vibe Park felületein – fűzte hozzá.

(Nyitóképünk illusztráció.)