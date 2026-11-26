Videójában a kormányfő úgy fogalmazott: szörnyű baleset rázta meg Magyarországot. Kedden a mezőkövesdi vasútállomáson eddig ismeretlen körülmények között az induló vonat magával rántott egy 18 éves lányt, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az orvosok jelenleg is küzdenek Viviána életéért – mondta.

A miniszterelnök közölte, hogy a legmélyebb együttérzéséről biztosítja az egész családot, és mielőbbi felépülést kíván Viviánának. Egyben ő is megköszönte „az országszerte tapasztalható példátlan összefogást”. Azt mondta,

rengetegen vettek részt az irányított véradáson, így az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint már elegendő vér áll rendelkezése.

Magyar Péter ugyanakkor közölte: miközben az egész ország egy emberként reménykedik Viviána felépülésében, döbbenetes módon az ellenzék és az előző kormány közlekedési minisztere, meg sem várva a baleset körülményeinek vizsgálatát, „egészen embertelen módon, egy ilyen szörnyű tragédiából igyekszik politikai tőkét kovácsolni”. Azt mondta, az a Lázár János követeli most Vitézy Dávid felelősségre vonását, aki 2022-ben leállította 33 darab InterCity-szerelvény beszerzését. „Ha akkor nem állítják le a vasúti beszerzést, akkor ma már új, modern és sokkal biztonságosabb szerelvények közlekednének szerte az országban” – tette hozzá.

„Amit a bukott kormánypárt politikusai ebben az ügyben művelnek, az egy olyan morális mélypont, ami a jóérzésű emberek számára felfoghatatlan” – fogalmazott Magyar Péter.