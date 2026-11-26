A Budapesti Közművek távhőszolgáltatási divíziójának tájékoztatása szerint a Pusztakúti útnál futó 700 milliméter átmérőjű távhő-gerincvezeték a hét elején meghibásodott. Cseréjét a társaság a jövő évre ütemezte, a mostani üzemzavar elhárítását azonban a hideg időjárásra és egy nagyobb mértékű szolgáltatáskiesés megelőzése érdekében sürgősen el kell végezni.

Az érintett távvezeték 12 316 lakossági, 50 kommunális (óvodák, iskolák, rendelőintézetek) és 136 egyéb közületi (üzletek, szolgáltatók) fogyasztó távhőigényét biztosítja.

A munkálatok péntek este 20.00 órától kezdődnek.

Ekkor a teljes békásmegyeri ágon szüneteltetik a szolgáltatást, a csővezetéket leürítik. A javítási munkálatok várhatóan másnap délutánig tartanak, ezt követően kezdődik meg a rendszer visszatöltése és fokozatos újraindítása. A helyszíni adottságok alapján a munkavégzés mintegy 24 órát vesz igénybe, így

a távhőszolgáltatás a tervek szerint szombaton 20.00 óráig helyreáll.

Az önkormányzat közölte, hogy a kialakult helyzet miatt Kiss László polgármester azonnali rendelkezéseket hozott, két helyszínen, az Ezüsthegyi Könyvtárban és a Csillaghegyi Közösségi Házban melegedőket alakítanak ki.

Arra kérik a lakosokat, hogy amennyiben megoldható, a pénteki napon ne szellőztessék ingatlanjaikat, és mindenképpen biztosítsanak 22 fokot a lakásokban a rendszer kikapcsolásáig.

Az önkormányzat folyamatos kapcsolatban van a szolgáltatóval, figyelemmel kísérik a javítási munkálatokat, és minden fontos fejleményről tájékoztatást adnak – írták a közleményben.