A hírportál információi szerint Pablo Hernández de Cos, aki jelenleg a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezeti, a tagállami vezetők tárgyalásai során a holland jegybank korábbi elnökével, Klaas Knottal szemben került ki győztesen.

Christine Lagarde október végén jelentette be, hogy lemond, és 2027. február 7-én távozik az Európai Központi Bank elnöki székéből. Megbízatása hivatalosan 2027 októberéig szól.

Pablo Hernández de Cos 2019 és 2024 között a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) elnöke volt, emellett az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) tanácsadó bizottságát is vezette. 2018-2024 között a Spanyol Nemzeti Bank elnöke, ezáltal az EKB Kormányzótanácsának is tagja volt. 2025. július 1-je óta „a központi bankok központi bankjaként” is emlegetett Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) vezérigazgatója.

A hírportál tájékoztatott arról is, hogy a csütörtöki megállapodás értelmében Markus Brunnermeier német közgazdász lehet az EKB új vezető közgazdásza, Laurence Boone francia közgazdász pedig csatlakozhat a bank igazgatóságához.

A frankfurti székhelyű Európai Központi Bank igazgatóságának hat tagját, köztük az elnököt és az alelnököt az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel. Döntését a tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa (ECOFIN) ajánlása alapján, az Európai Parlamenttel (EP) és az EKB kormányzótanácsával folytatott konzultációt követően hozza meg.

Az európai parlamenti meghallgatást várhatóan december 7-én tartják, a tagállami vezetők pedig december 17-én, a következő brüsszeli uniós csúcstalálkozó alkalmával véglegesíthetik a kinevezést.

Az EKB elnöke nyolcéves, nem megújítható mandátumot tölt be.