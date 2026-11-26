A kórház minden szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérült ellátásához.

A Mávinform kedden azt közölte honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után.

Az Origo viszont azt írta, hogy az áldozat táskájának pántját csípte be az ajtó, majd a szerelvény több száz méteren át vonszolta magával a lányt. A portál elérte a sérült édesanyját, aki a beszámoló szerint azt mondta, hogy gyermekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája. A lábai menthetetlenül roncsolódtak, ezért amputálni kellett őket, a lányon szerda délelőtt életmentő műtétet hajtottak végre – mondta a nő. A lány édesapja a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy gyermekének irányított véradásra van szüksége.

Szerdán együttérzését fejezte ki a megsérült utasnak és családjának Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig közösségi oldalán egyebek között arról írt, hogy a mezőkövesdi vonatbaleset arra is rámutat, mennyire fontos a magyar vasúti járműpark megújítása.