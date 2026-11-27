Mint arról az Infostart is beszámolt, az amerikai hadsereg a civil tiltakozás és a bírósági végzés ellenére is végre tervezte hajtani annak a régi, instabillá vált ólom-azid készletnek az irányított felrobbantását, ami évtizedek óta hevert érintetlenül egy iowai fegyverraktárban. A fegyveres erők arra hivatkoztak, hogy vegyi úton nem semlegesíthető a robbanóanyag, és ha nem lépnek, bármikor bekövetkezhet a spontán detonáció.

Végül szerda reggel került sor az irányított robbantásra az Iowa államban található Middletown egyik fegyvergyárának területén – írja a hvg.hu. A művelet előtt körülbelül 8 kilométeres körzetben mindenkit evakuáltak, a keletkező füstfelhő viszont délnyugati irányba, Missouri állam felé indult meg.

Az aggodalmakat az váltotta ki, hogy az ólom-azid-alapú vegyület felrobbantásával jelentős mennyiségű, köztudottan mérgező ólom kerülhet a talajba, a talajvízbe és a levegőbe is. Az ólom károsítja az idegrendszert, gyerekekre nézve pedig különösen veszélyes.

Egy stáb élőben közvetítette a robbantást. A riporter, bár viszonylag messze állt, még így is érezte a lökéshullámot:

Az amerikai környezetvédelmi hivatal (EPA) vezetője, Lee Zeldin a robbantás után fél órával a CNN adásában megadott egy telefonszámot, amit elmondása szerint a lakosok felhívhatnak, ha kérdésük van az esettel kapcsolatban. A CNN műsorvezetője élő adásban közölte vele, hogy próbálták hívni a számot, de az nem működött. A hírcsatorna inkább az EPA saját számát ajánlotta a nézőknek. A környezetvédelmi hivatal weboldalán egyelőre nem jeleztek ólomszennyezést a műszerek a térségben.

A hadsereg vezetése egy sajtótájékoztatón „sikeresnek” és „várakozásokat felülmúlónak” nevezte a robbantást. A kérdéses ólom-azid készleteket több katonai támaszpontjáról szállították a létesítménybe, nagyjából 2009 óta.

Az állam frissen megválasztott demokrata szenátora vizsgálatot követel az esetleges mulasztások feltárására, amelyek oda vezettek, hogy fel kellett robbantani a veszélyes készletet.

A USA Today az előkészületekről készült felvételeket is közzétett: