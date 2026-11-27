Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek rendkívüli találkozóját követően újságíróknak nyilatkozva Magyar Péter közölte: Magyarország szempontjából fontos, hogy a következő hosszútávú uniós költségvetésben nem lehet csökkenteni sem a kohéziós forrásokra, sem pedig a közös agrárpolitikára szánt pénzeket, és csak olyan új forrásokat lehet bevezetni, amelyek nem terhelik meg túlzottan a magyar költségvetést.

„Nincsen jelentősége, hogy a költségvetés főösszege kevesebb vagy magasabb. Egyéb fejezetek összegeit lehet csökkenteni, de magyar szempontból az a lényeg, hogy a kohézióra és a közös agrárpolitikára fordítandó források ne csökkenjenek” – fogalmazott.

Az unió hosszútávú költségvetésének és Ukrajna uniós finanszírozásának összekapcsolásáról Magyar Péter elmondta: Magyarország körülbelül 32-34 milliárd eurót kaphat a hétéves költségvetésből, és körülbelül 15 milliárd eurós nettó nyereséggel „jöhet ki” a hétéves időszak alatt. Ehhez képest a javaslatban az szerepel, hogy Ukrajna akár 100 milliárd eurót kapna és emellett „korlát nélküli” hitelfelvételre és kamatok finanszírozására is meg lehetne nyitni az uniós költségvetést. Ez nem elfogadható – jelentette ki a kormányfő.

Szavai szerint vannak tagállamok, melyek a saját módjukon támogatják és vállalnak szolidaritást a háborúban álló Ukrajnával. Azt viszont nem tudják elfogadni, hogy sokkal magasabb összegben, központi direktívák alapján kelljen nagyon nehéz költségvetési helyzetben támogatniuk Ukrajnát. Magyarország ezzel az álláspontjával nincsen egyedül: a visegrádi négyek, sőt, a 19 tagállamot számláló kohézió barátai is kiállnak amellett, hogy ne csökkenjen a kohézióra, a közös agrárpolitikára szánt pénz, és hogy ne nőjenek jelentősen a saját források, a befizetendő adók.

Magyarország azt az utat választja, hogy saját maga mondja meg, hogy milyen egészségügyi, vagy energetikai projektekre, és Ukrajna mely területén nyújt támogatást – hangoztatta a kormányfő.

Kijelentette: szolidárisnak kell lenni egy háborúban álló országgal, viszont annak a tagállamnak kell megmondania, hogy mire, hogyan, milyen ellenőrizhető módon menjen a pénz, amely azt a pénzt adja.

Mivel nekünk ott van a kárpátaljai magyarság, elsősorban az ott élő magyarok megmaradását, egészségügyi ellátását, vagy éppen a fűtését kell támogatnunk. Mi továbbra is ezt fogjuk tenni – fogalmazott.

Közölte: nagyon kevés esélyt lát arra, hogy a jelenlegi javaslatok alapján decemberben kompromisszum születhet, és elfogadott 2027 utáni hétéves költségvetése lesz az Európai Uniónak.

„A mai egy teljesen felesleges tanácsülés volt”, a hosszútávú uniós költségvetést illetően távolabb vannak egymástól a tagállami álláspontok, mint csütörtök reggel voltak – jelentette ki. Mivel nem született kompromisszum, a tagállami vezetők abban maradtak, hogy december 16-án újra összegyűlnek Brüsszelben és folytatják a megbeszéléseket karácsonyig az egyhangúság eléréséig – tette hozzá nyilatkozatában Magyar Péter.