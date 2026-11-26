A BBC Sport értesülései szerint az adatszivárgás nem érintette a vitatott „Fifa Forward Enterprise” javaslattal – Gianni Infantino elnök azon kudarcba fulladt tervével, amely a világbajnokság jogainak értékesítésére irányult – kapcsolatos dokumentumokat.

Debbie Hewitt, az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) elnöke a héten hozzáférést kapott az iratokhoz, azzal a feltétellel, hogy titoktartási nyilatkozatot ír alá.

Úgy tudni, nem a világszövetség rendszereinek vagy technológiájának meghibásodásáról van szó; a bűnözők úgy jutottak hozzá a dokumentumokhoz, hogy másnak adták ki magukat, és visszaéltek a munkatársak bizalmával.

„A FIFA megerősíti, hogy bűncselekménynek minősülő kibertámadás érte, amely lehetővé tette az illetéktelen hozzáférést bizonyos személyes és üzleti adatokhoz” – áll a FIFA közleményében.

Továbbá: „A FIFA szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, köztük a bűnüldöző szervekkel. A FIFA a leghatározottabban elítéli az információk – különösen a személyes adatok – jogellenes megszerzését és közzétételét. Az ilyen cselekmények a magánélet súlyos és elfogadhatatlan megsértését jelentik, és jelentős következményekkel járhatnak az érintett személyekre nézve.”

A támadásért az interneten a „Handsome Boy Hacking Club” nevű csoport vállalta a felelősséget; a csoport a múlt héten képernyőfotókat tett közzé a FIFA fájljaiból. A csoport állítása szerint 12 GB-nyi adathoz fértek hozzá. Az elemzések alapján ez a FIFA birtokában lévő összes adat kevesebb mint 0,1%-át teszi ki, és a támadás célpontja maga a szervezet volt, nem pedig egyes magánszemélyek.