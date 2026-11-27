A film rendezője, Hartung Attila az InfoRádióban elmondta, hogy az alkotás fejlesztése során azt keresték, hogyan lehet a társadalmi kérdéseket műfaji keretben megjeleníteni. Veres Attila forgatókönyvíró szerint a munka során hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a történetnek sötétebb irányba kell elmozdulnia, ezért a thriller- és horror-elemek tudatosan épültek be a történetbe. Hartung Attila hangsúlyozta, hogy nem kizárólag az elmúlt évek közéleti folyamatairól akartak filmet készíteni, hanem „sokkal nagyobb, generációkon átívelő történetet akartak elbeszélni a bűn továbböröklődéséről, valamint arról, hogyan söprik szőnyeg alá a múlt vétkeit a családok és a közösségek”. A rendező szerint a film egyik fontos kérdése, hogy az egyén képes-e felismerni a rá örökített mintákat és traumákat. Veres Attila ehhez kapcsolódva kiemelte: „a mi generációnknak felelőssége van, hogy ezeket a bűnöket, elhallgatásokat feltárja”.

Az állami támogatás nélkül készült film forgatása mindössze 12 napig tartott, az előkészítés és az utómunka azonban éveket vett igénybe. Hartung Attila külön méltatta a szereplőgárda és a stáb együttműködését, valamint Duszka Péter vágó munkáját, aki csaknem két és fél éven át dolgozott a film sajátos, osztott képekre és kollázsokra épülő vizuális világának kialakításán.

„Mindig az a kérdés, hogy mennyire adod fel önmagad”

Tenki Réka szerint A pokol élővilága már az első percekben magával ragadja a nézőt. Úgy fogalmazott, hogy a film olyan, „mint egy gyorsvonat”, amelyre felszállva a közönségnek nincs ideje megállni vagy levegőt venni, mert „egyik kockáról a másikra derül ki, hogy mi fog történni”, miközben fokozatosan áll össze a történet minden részlete. A színművész Szandrát, Szentiványi Tibor feleségét alakítja, akit alapvetően kiszolgáltatott figurának tart. Szerinte a karakter legfontosabb vonása, hogy „mindent elvisel, csak azért, hogy itt maradjon ebben a családban”, mert a valahová tartozás igénye erősebb benne, mint a változtatás bátorsága. Tenki Réka szerint a film egyik központi kérdése, hogy az ember meddig képes alárendelni magát másoknak. Mint mondta: „mindig az a kérdés, hogy mennyire adod fel önmagad”, illetve hogy miért marad valaki egy olyan helyzetben, „hogy neked már nagyon rossz legyen”.

A történet egyik fontos rétegének nevezte a hatalom kérdését is. Úgy fogalmazott: „A hatalom mindig létezni fog. Kérdés az, hogy aki hatalmat kap, az hogyan gyakorolja azt.” Szerinte senki sem tudhatja biztosan, miként változtatná meg őt egy olyan helyzet, amelyben korlátlan befolyással rendelkezik. Tenki Réka az InfoRádiónak adott interjúban arról is beszélt, hogy a magyar filmre nézőként is büszke, és azt kívánja, hogy minél többen váltsanak jegyet hazai alkotásokra. „Nézzük egymást, és legyünk nyitottak, és hozzunk létre egy olyan magyar filmvilágot, amire mindannyian büszkék lehetünk!” – fogalmazott.

Két arc, egy karakter

A kamera előtt a hitelesség a legfontosabb, mert a legapróbb érzelmek és gondolatok is láthatóvá válnak – erről már Mészöly Anna beszélt az InfoRádiónak. A színművész Anitát, a Szentiványi család legfiatalabb lányát alakítja, és azt mondja: a filmes játék egyik legnagyobb ereje éppen az, hogy nem feltétlenül igényel nagy gesztusokat. A karakteréről elárulta, hogy a rendezővel tudatosan többféle árnyalatot kerestek. Két verziót vettek fel mindig, az egyik egy szerethetőbb, emberibb, a másik pedig egy sötétebb verzió volt. Hozzátette: fontosnak tartotta, hogy a néző számára ne legyen azonnal egyértelmű a szereplő valódi természete. A felkészülésről azt mondta, szeret minél alaposabban elmélyülni az általa alakított figurák hátterében. „Szeretem tudni, hogy mit játszom, szeretem körbejárni, és az emlékeimből is társítani ezeket a fiktív alakokat valamilyen konkrét élményhez” – mondta

Mészöly Anna, aki szerint egy alkotás akkor éri el a célját, ha valamilyen érzelmi reakciót vált ki a közönségből. „A lényeg, hogy valahogy hasson” – fogalmazott.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúi alapján készült, a beszélgetéseket meghallgathatja alább.