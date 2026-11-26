Mint írja, „a Bogyay Katalin nagykövet, az ENSZ Társaságok Világszövetségének elnöke kezdeményezésére létrejött eseményen Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, valamint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondott nyitóbeszédet. A konferencia évtizedes diplomáciai munka eredményeként valósult meg, amelynek köszönhetően 2016-ban mintegy 1500 oldalnyi, korábban zárolt ENSZ-dokumentum vált kutathatóvá az 1956-os magyar üggyel és az ENSZ különbizottságának munkájával kapcsolatban.”

A házelnök közleménye szerint „a rendezvény különös személyes jelentőséggel bírt Ban Ki-moon számára is, aki dél-koreai diákként annak idején maga olvasta fel iskolájában a Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkárnak címzett, a magyarok szabadságküzdelmét támogató levelet, főtitkárként pedig segítette az archív iratok megnyitását. A történelmi helyszínen magyar és nemzetközi kutatók, valamint diplomaták elemezték mind 1956 tanulságait, mind a világszervezet mai válságkezelési kihívásait.”