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Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. október 26-án.
Nyitókép: InfoRádió

Direkt nem volt kormányfőjelöltjük a szerb egyetemistáknak – Németh Ferenc az Arénában

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A lejárató kampányoktól is védeni akarta jelöltjeit a szerbiai választáson győztes egyetemista lista azzal, hogy nem állította őket a kampány középpontjába – mondta Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.

Ilija Srdanovic kardiológus professzor vezeti a szerb választásokat megnyerő egyetemisták listáját. Ő lesz-e a miniszterelnök? – kérdezte az InfoRádió Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértőt.

„Egyelőre nem biztos. Ez egy tudatos stratégiája volt az Egyetemista listának, hogy a választási időszakban sem fókuszáltak kifejezetten egy jelöltre, vagy nem mutatták be azokat a személyeket, akik adott esetben meghatározó tárcákat kapnának. Emiatt jelenleg is csak találgathatunk, hogy valóban ez az orvos kardiológus professzor úr lesz-e a miniszterelnökük. A stratégia célja az volt az egyetemisták érvelése alapján, hogy ne lehessenek lejárató kampányok célpontjai, „ne lehessen leszedni őket menet közben” – fogalmazott.

Ez volt az egyik legnagyobb eltérés a magyar és a szerb választási kampány között, és úgy látszik, hogy ez be is jött a szerbeknek, hogy a kampányban alapvetően nem az egyénekre, nem a listán szereplő emberekre fókuszáltak, hanem

egyfajta népszavazásként tekintettek a szavazásra. Vucicra szavaz valaki vagy Vucic ellen? A rendszer ellen szavaz, vagy a rendszer mellett áll? Szerbia vagy korrupció?

Ezt tették föl a plakátokra mindenhol, és meggyőző győzelem született – mondta az elemző, aki viszonylag zökkenőmentes kormányalakításra számít Szerbiában, mert az egyetemista lista abszolút többsége megkönnyítheti az új kormány felállítását. Erről, és hogy hogyan változik a Délvidéken élő magyarság helyzete a szerbiai választások után, arról is beszélt Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértőt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.

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