A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) második ülését követő sajtótájékoztatón Karácsony Gergely közölte: a főváros a rákosrendezői terület vételárának első részletén felül többet már nem fizet az államnak. Az első törlesztőrészlet, illetve a ráfordításokat figyelembevéve, így nagyjából 25-30 százaléknyi arányban lesz tulajdonosa a létrejövő, kormánnyal közös , a fejlesztést megvalósító projektcégnek.

Az elfogadott tervek szerint a rákosrendezői területen 21. századi zöld városrész épül majd

– mondta Karácsony Gergely.

Vitézy Dávid jelezte: az érintett terület a fővárosi tulajdonban van, de a vételár többségében nincs kifizetve, de a főváros még nincs késedelemben a fizetéssel. A vételárhátralék fejében az állam tulajdont szerez, így közösen fogják a területet fejleszteni és egy zöld, fentartható, európai lakónegyedet létrehozni, minél több megfizethető lakhatással és a szükséges közlekedési kapcsolatokkal. Jelezte, a megállapodásból törvényalkotási feladat következik, és a Fővárosi Közgyűlésnek is döntenie kell egyes kérdésekben.

A főpolgármester közölte azt is, hogy nagyon régi adósságot törlesztenek azzal, hogy a tervek szerint szintén a kormánnyal közös cég keretében rendbe teszik a budapesti hajózás kérdését. Hosszú évtizedek óta sem a mindenkori fővárosi vezetés, sem a mindenkori kormány nem tudta megugrani azt a feladatot, hogy a főváros, illetve az állam tulajdonában lévő part- és mederszakasz egységes hasznosítása megvalósuljon - mondta Karácsony Gergely, kiemelve: ez nagyon sok kárt okozott Budapestnek, a partot használó városlakóknak és a turizmusnak is.

Ötven-ötven százalékos közös tulajdonban, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy divíziójában hasznosítják 2028. január 1-jétől a budapesti Duna-partokat

– közölte a főpolgármester. Szavai szerint ezzel kiszámítható viszonyt teremtenek a hajózási szereplők számára, továbbá hozzáférhetőbbé kívánják tenni a Duna-partokat a városlakók számára. A hajózásból származó bevételeket visszafordíthatják a Duna-part fejlesztésére.

Vitézy Dávid kiemelte: az FKT-ülésen megállapodtak abban, hogy 2028-tól a BKK látja el az állami és fővárosi vagyon hasznosítását, a bevételeket pedig közcélokra fordítják, a part megújítására, a kikötők rendbetételére.

Karácsony Gergely beszámolt arról is, hogy

az FKT ülésén európai uniós projektek elindításáról is döntöttek.

Ezek között sorolta

a pesti Nagykörút komplex megújításának megkezdését,

a 3-as metró meghosszabbításának előkészítését, továbbá

a Bajcsy Zsilinszky úti villamosvonal megépítését.

A Nagykörút megújítása 2027 első negyedévében elkezdődhet, és 2029 végéig befejeződhet.

A másik két projekt 2030 végéig valósulhat meg.

Döntöttünk arról, hogy a két utóbbi projekt esetében a gyors megvalósítás érdekében a kormány vállalja, hogy ezek kiemelt beruházások lesznek – közölte.

A főpolgármester közölte azt is, hogy

11 milliárd forintos lakhatási csomagot tud elindítani a főváros.

Nagyjából 5 milliárd forint értékében üresen álló iskolaépületek lakhatási célú hasznosítását kezdeményezi. A másik részből pedig azt támogatja, hogy a hajléktalanságban élő, de egyébként szerény jövedelemmel rendelkező budapestiek számára biztosítson szociális és lakbértámogatást annak érdekében, hogy ki tudjanak kerülni a hajléktalanságból.

Kitért arra is, hogy előkészítés előtt van egy másik európai uniós program, amely kifejezetten a kerületi önkormányzatok szociális bérlakásépítési és felújítási projektjeit fogja támogatni. A tervek szerint a jövő év elején egy 16 milliárd forint támogatásról szóló pályázati felhívást tesznek közzé.

Vitézy Dávid a Városliget fejlesztésével kapcsolatban közölte: egyetértés van a kormány és a főváros között, így további épületek nem létesülhetnek a területen, a korábban a Petőfi Csarnok, a Közlekedési Múzeum és a Városligeti színház számára elkülöníttet területeket a minisztérium parkosítja.

A cél az, hogy a Városliget fokozatosan autómentes legyen, így a Kós Károly sétányon korlátozzák a forgalmat és a Hősök terét zöldíteni fogják – mondta.

Vitézy Dávid kijelentette: „beruházási dömping” jön Budapesten, egyszerre kezdődik

a HÉV-ek felújítása,

a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos építése,

a budai fonódó villamos meghosszabbítása,

a rakpartok és

a Nagykörút fejlesztése,

ez pedig "nehéz éveket fog okozni a városban".

Mint mondta, áttekintették a várható beruházásokat és azt, hogyan fogják ezeket összehangolni, illetve számba vették, milyen kérései vannak a fővárosnak például az adminisztráció, bürokrácia csökkentésében.

Szavai szerint az árvízvédelem és a víziközmű területén is dolgoznak az uniós források bevonásán.

Karácsony Gergelyt kérdezték a Főpolgármesteri Hivatal elbocsátásási terveiről. Erre reagálva arról beszélt, a főváros a kormánnyal történt megállapodás alapján valóban vállalta, hogy 20 milliárd forinttal csökkenti jövő évtől a kiadásait, ugyanakkor hangsúlyozta: a létszámcsökkentésre vonatkozó javaslat elsősorban nem pénzügyi természetű, hanem szeretnék hatékonyabbá tenni a Főpolgármesteri Hivatal működését.

Mint mondta, át kell tekinteni, milyen feladatoknál kell erősíteni és hol van felesleges kapacitás. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: a nagy szervezeteknél mindig van megcsontosodás, amit meg kell törni, hogy hatékony legyen a működés.

Karácsony Gergely felhívta a figyelmet: a javaslat az álláshelyek kevesebb mint 6 százalékát érinti, és arra törekszenek, hogy többek között képzési és álláshely-keresési programokkal segítsék a munkavállaókat.

Jelezte: biztos benne, hogy így az elbocsátottak a Budapest-családon belül el tudnak majd helyezkedni.

A Népliget fejlesztéséről is érkezett kérdés, erről a főpolgármester azt mondta, a Népliget fontos területe a fővárosnak, de elvesztette korábbi presztízsét és funkcióhiányos, részben a Planetárium bezárása miatt. Mint mondta,

összeszedték a legjobb terveket a Népliget megújítására, ugyanakkor nincs realitása annak, hogy a főváros a közeli jövőben saját forrásból fejleszteni tudja a parkot.

Vitézy Dávid miniszter a téma kapcsán arról beszélt, a tér három oldalán vannak állami beruházások: a kőbányai oldalon a Közlekedési Múzeum, a Könyves Kálmán körúton a Planetárium fejlesztése és mielőbbi újraindítása, míg az Üllői út felőli oldalon a Déli körvasúthoz kapcsolódva egy új vasúti megálló kialakítása a terv. Hozzátette: vizsgálják, a kormány uniós forrásokkal hogyan tud a Népliget fejlesztéséhez hozzájárulni.

A 3-as metró meghosszabbításáról a főpolgármester kifejtette, az a kerületnek is érdeke, és véleménye szerint a területszerzés nem fogja akadályozni a projekt előrehaladását.

Vitézy Dávid a KRESZ tervezett módosítására vonatkozó kérdésre elmondta:

a bérelt rollereknél nem lesz előírás a bukósisak használata, mert – mint mondta – nem látták életszerűnek a „bérbukósisakot”, ugyanakkor a bérelt rollerek csak óránkénti 20 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd.

Szavai szerint a szakértők egyetértettek abban, hogy ez a sebességkorlátozás jelent akkora kockázatcsökkentést, amely ellensúlyozza a bukósisak hiányát.

Karácsony Gergely elmondta: egyetért a kormány javaslatával, hogy csak kivételes esetekben lehessen járdán rollerezni.

Hozzátette: azon dolgoznak, hogy több kerékpárút legyen és biztonságosabb legyen a közlekedés mindenki számára, ezért nevezte fontosnak a parkolás egységesítését, mert abból évi 10-15 milliárd forinttal tudnák bővíteni az útfelújítási keretet.

Vitézy Dávid szerint

az uniós forrásokból jelentős kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztés valósulhat meg Budapesten is, ezek előkészítése már tart.

Felhívta a figyelmet arra, hogy vidéken is vannak olyan helyek, ahol biztonságosabb a járdán rollerezni, mint az országos főúton.

Rákosrendezőről a miniszter kifejtette: a kormány az összes, a megállapodásban szereplő beruházás megvalósításán dolgozik, vagy – mint a Kisföldalatti meghosszabbításánál – biztosítja az ahhoz szükséges forrást a fővárosnak.

Karácsony Gergely kérdezték a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közgyűlésén tett kijelentéséről, amely szerint 10-15 éven belül teljesen kivezetné Budapestről az Airbnb-típusú lakáskiadást.

A főpolgármester azt mondta: szerinte amit felvázolt, az egy nagyon jelentős lassítása a jelenlegi folyamatnak. Jelenleg szerinte végtelenül átgondolatlan, az előző kormány által hozott szabályozás révén a rövid távú lakáskiadás szabályozása kerületi hatáskör – mutatott rá a főpolgármester.

Kiemelte: az lenne a helyes, ha országos, egységes szabályozás és állandó stratégia mentén születne fővárosi szabályozás. Szerinte ha a kerületekre bízzák ezt a feladatot, akkor nem 10 éven belül, hanem 1 éven belül lesz bezárva minden rövid távú lakáskiadási lehetőség Budapesten, és ez nagyon súlyos kérdéseket vetne fel a turizmus szempontjából, hiszen jelenleg a vendégéjszakák közel 40 százalékát biztosítják ma a rövid távú lakáskiadáshoz kötődő szolgáltatások.

Ezt nyilván nem lehet kiváltani egyik pillanatról a másikra – mondta Karácsony Gergely, hangsúlyozva: éppen ezért kell felkészülési idő, világos, egyértelmű és a szereplők számára követhető menetrend. Álláspontja szerint Budapestnek az az érdeke, hogy ezeket a kapacitásokat a turizmus és a szállodaipar fejlesztésével tudja a főváros kiváltani.

A főpolgármester kitért arra is, hogy szerinte teljesen elhibázott az a szabályozás, hogy ma kisebb az adóterhe a rövid távú lakáskiadásnak, mint a hosszú távúnak. Ezért kifejezetten szeretné, ha hosszú távú lakáskiadás adóterheit csökkentenék.