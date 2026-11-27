Nagy Erzsébet elmondta: ez a törvénycsomag nagyon nagy mértékben alapoz a szakszervezeti követelésekre, illetve azokra a javaslatokra, amelyeket korábban tettek, de ennek ellenére mégis jó lett volna, hogyha előzetesen sikerül a tervezetről benyújtás előtt egyeztetni, mert „azért lehetett volna ez jobb is”.

Hozzátette:

a rossz időket idéző Nemzeti Pedagógus Kar végre megszűnik,

és az erre kidobott pénzeket a hírek szerint a szakmai szervezetek működésére fogja majd fordítani a kormány. Ugyanakkor végre megtörténtek az oktatás irányításában olyan lépések is, melyek a sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai életbe való integrálását segíthetik, de ehhez majd a személyi feltételeket és a pénzt is biztosítani kell – mondta.

„A státusztörvény voltaképpen egy bosszútörvény, és voltak benne olyan rendelkezések, amelyeket a kormányváltás óta folyamatosan szoktam jelezni, hogy nagyon változtatni kéne rajtuk. Például, ha valakinek rendkívüli felmentéssel, azonnali hatállyal megszüntetik a jogviszonyát, és utána pert nyer, és kiderül, hogy neki volt igaza, nem kérhette a visszahelyezését” – hangsúlyozta.

Kiemelte: ezt nyilvánvalóan a sztrájkfolyamatok alatt, illetve a polgári engedetlenség miatt hozta meg az előző kormányzat. Mindez rendkívül hátrányos, igazságtalan eljárást eredményezett,

Nagy Erzsébet arról is beszélt, hogy a tankönyvkínálat is bővülni fog.

„Az pozitív, hogy tantárgyanként nem kettő, hanem legfeljebb öt tankönyvet lehet választani, de az baj, hogy nem történt meg az előzetes egyeztetés, illetve a jogalkotó jobban is tájékozódhatott volna véleményünk szerint”

– fogalmazott.

Megjegyezte: még tervezetként a szakszervezetekkel sem volt egyeztetés.

„Az a baj ezekkel a kései egyeztetésekkel, mert hát nyilván most is még nekiállhatunk, meg adhatunk be módosítókat, hogy most már csak azoknak a paragrafusoknak a módosítására van lehetőség, amelyeket megnyitottak ezzel a tervezett benyújtással, pedig lehet, hogy máshoz is hozzá kellett volna nyúlni” – jegyezte meg.

Nagy Erzsébet szerint az új törvénycsomag ugyanakkor a közoktatás olyan alapvető problémáit, mint

a pedagógushiány, a helyettesítések, a magas óraszámok, a pedagógusok munkaterhelése, illetve az esetleges béremelés,

egyáltalán nem kezeli.

„Elképzelés szintjén egyeztetünk véleményeket, például arról, hogyan kellene bértáblát bevezetni, hogy kellene a kötelező óraszámot visszavezetni, a többletmunkát ki kéne fizetni, csökkenteni kéne az óraszámot és egyáltalán a munkaterhelést, de ezek így csak későbbi jogszabály-módosításoknak lehetnek tárgyai”

– mondta.

Megemlítette: van még egy nagyon lényeges módosítás, ez pedig az iskolába lépés, tehát a tankötelezettség megkezdésének szabályozásával kapcsolatos dolog, amiről már nagyon régóta egyeztettek, és végre bekerül a törvénybe a régi szabályozás – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője az InfoRádióban.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.