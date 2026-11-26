Anant Szingh nemcsak arról ismert, hogy több mint húsz éve, 2005 óta elnöke az északkeleti Bihár állam parlamentjének, hanem arról is, hogy jelenleg több ügyben, köztük egy gyilkosságiban is vizsgálatot folytat ellene az igazságszolgáltatás.

Szingh a szülőfalujában, Nadavanban megrendezett drága esküvőre és lakodalomra a környék falvainak és nagyobb településeinek teljes lakosságát meghívta, emellett vendége volt összes politikai szövetségese és számos más közéleti szereplő az élet minden területéről, India távolabbi részeiből is. A hatalmas vendégsereggel jótékonysági célja is lehetett, miután a Nepállal közvetlenül szomszédos Bihár India legszegényebb szövetségi állama.

Az egyik szervező, Munna Szingh elmondta, hogy

ötszáz szakács készítette el a lakodalom ételeit, amelynek az elfogyasztása után félmillió szelet süteménnyel kínálták a násznépet.

Az esküvő és a lakodalom történelmi méretű közlekedési dugókat okozott Nadavanban és környéken. A Times of India című lap az ünnepi előkészületekből azt emelte ki, hogy a közelben kialakítottak öt helikopter-leszállóhelyet a vendégek fogadására. Egy ott közismert, de meg nem nevezett parlamenti képviselő pedig csak úgy tudott időben odaérni az ebédre, hogy kiszállt a dugóban rekedt autójából, és egy traktorral a mezőn át lerövidítette az utat.

A Press Trust of India hírügynökség felvételein látható, hogy sok olyan ember is kíváncsi volt az eseményre, akit nem hívtak meg, ők fákra, villanyoszlopokra felmászva próbáltak meg bepillantani.

India mindig híres volt népes esküvőiről, amelyeknek a megszervezéséről egy kiterjedt iparág gondoskodik. A KPMG nemzetközi gazdasági tanácsadó cég becsült adatai szerint évente több mint tízmillió esküvőt tartanak az országban, és ezek 40-50 milliárd dollár értékű bevételt adhatnak a szektorban tevékenykedő társaságoknak.