Magyarországon az idei első három negyedévben a műtrágya-forgalmazók 926,3 ezer tonna műtrágyát adtak el közvetlenül mezőgazdasági termelőknek, a tavalyi azonos időszakhoz képest 12,1 százalékkal kevesebbet – írja a honlapján közzétett összesítésében az Agrárközgazdasági Intézet.

A teljes mennyiségen belül az egykomponensű és az összetett műtrágyák aránya 80:20-ra módosult, egy évvel korábban 74:26-on állt, vagyis az egyszerű műtrágyák részesedése nőtt. A forgalmazók nitrogénműtrágyából 4,1 százalékkal, káliumból 23,3 százalékkal adtak el kevesebbet a végfelhasználóknak tavalyhoz képest, a foszforműtrágya iránti kereslet ugyanakkor 17,1 százalékkal nagyobb volt.

Hozzátették, hogy a 10 legnagyobb műtrágya-forgalmazó vállalat értékesítette a tárgyidőszakban közvetlenül a mezőgazdasági termelők felé a teljes műtrágyamennyiség 87 százalékát. Az adatgyűjtés teljes körű, az adatszolgáltatás a műtrágya-előállítással, illetve a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelmével foglalkozó vállalkozásokra kötelező.