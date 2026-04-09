Elhunyt Bugár Imre

Bugár Imre 1955. április 14-én a Dunaszerdahely melletti Csallóközkürtön született. Sportolói tevékenysége a prágai Duklához, a hadsereg katonai sportegyesületéhez kapcsolódik.

A múlt század hetvenes éveinek végétől Csehszlovákiát, majd 1992 után Csehországot képviselő magyar származású sportoló pályafutásának csúcspontjai közé tartozik az 1980-as olimpiai ezüstérem Moszkvában, az 1982-es Európa-bajnoki cím Athénban 66,64 méteres dobással, valamint az 1983-as első atlétikai világbajnokságon, Helsinkiben szerzett aranyérem. Akkori dobása 67, 72 méter volt.

Bugár Imre legjobb dobása – 71,26 méter – 1985-ből származik és a mai napig cseh rekord. A diszkoszvetés csehszlovák rekordját hat alkalommal döntötte meg, és 17 szezonon keresztül (1978–1994) összesen 15 országos bajnoki címet is szerzett.

A diszkoszvetőt 1980 és 1985 között hat alkalommal az év legjobb férfi atlétájának választották meg Csehszlovákiában, 1982-ben pedig ő lett az országban az év legjobb sportolója is. Aktív sportolói karrierét 1995-ben, negyven évesen fejezte be. Hosszú évekig aktív szerepet játszott a Cseh Olimpiai Bizottság vezetésében.

Az évtizedek óta Prágában élő diszkoszvetőt tavaly karácsony előtt a cseh Sportújságírók Klubja hivatalosan Emil Zátopek díjjal tüntette ki. Ezzel mindkettőjüket beválasztották a cseh sport legendái közé.