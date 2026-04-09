gyász mécses
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Bugár Imre

Infostart / MTI

Hetvenéves korában szerdán Prágában elhunyt Bugár Imre diszkoszvető világbajnok, a cseh (csehszlovák) atlétika legendás személyisége – közölte csütörtökön a Dukla Praha sportegyesület a családra hivatkozva.

Bugár Imre 1955. április 14-én a Dunaszerdahely melletti Csallóközkürtön született. Sportolói tevékenysége a prágai Duklához, a hadsereg katonai sportegyesületéhez kapcsolódik.

A múlt század hetvenes éveinek végétől Csehszlovákiát, majd 1992 után Csehországot képviselő magyar származású sportoló pályafutásának csúcspontjai közé tartozik az 1980-as olimpiai ezüstérem Moszkvában, az 1982-es Európa-bajnoki cím Athénban 66,64 méteres dobással, valamint az 1983-as első atlétikai világbajnokságon, Helsinkiben szerzett aranyérem. Akkori dobása 67, 72 méter volt.

Bugár Imre legjobb dobása – 71,26 méter – 1985-ből származik és a mai napig cseh rekord. A diszkoszvetés csehszlovák rekordját hat alkalommal döntötte meg, és 17 szezonon keresztül (1978–1994) összesen 15 országos bajnoki címet is szerzett.

A diszkoszvetőt 1980 és 1985 között hat alkalommal az év legjobb férfi atlétájának választották meg Csehszlovákiában, 1982-ben pedig ő lett az országban az év legjobb sportolója is. Aktív sportolói karrierét 1995-ben, negyven évesen fejezte be. Hosszú évekig aktív szerepet játszott a Cseh Olimpiai Bizottság vezetésében.

Az évtizedek óta Prágában élő diszkoszvetőt tavaly karácsony előtt a cseh Sportújságírók Klubja hivatalosan Emil Zátopek díjjal tüntette ki. Ezzel mindkettőjüket beválasztották a cseh sport legendái közé.

Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában, aki szerint Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is így maradhat.
 

Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

Orbán Viktor bejelentést tett a Nemzeti Petícióról

NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

A betegek és az egészségügyi dolgozók is szavazhatnak a kórházakban vasárnap

Javulnak az RSV-számok, de három kórházi mutató elrontja az összképet

A közismert nevén - helytelenül - influenzaszezonnak nevezett időszak az év tizennegyedik hetében tovább enyhült, de a kórházi számok nem tükrözik a javulást, sőt, az egyik ilyen mutató szerint a helyzet rosszabb, mint az elmúlt három légúti megbetegedéses szezon bármelyikében. A kórházi kezelések 44 százaléka még mindig a légúti óriássejtes vírushoz (RSV) köthető, ami az elmúlt évek messze legmagasabb aránya. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt és - megfejelve még a tavalyi negatív rekordot is - a 13. hét végére elérte a 397-et.

Örökre megváltozhat a filmkészítés: hihetetlen trükkre képes a Netflix legújabb fejlesztése

A VOID AI nemcsak eltünteti a tárgyakat, de a fizikai következményeket is kezeli.

Israel issues new warnings for Beirut as Iran says attacks breach ceasefire

Israel's military orders residents in southern Beirut to evacuate as Iran says Israeli attacks on Lebanon "blatantly violate" the ceasefire.

