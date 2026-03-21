Elszámoltatható képviselőket ígért kampánykörútja újabb állomásain a Tisza párt elnöke - a nap hírei

Az áprilisi választás nem csak Magyarországról szól, hanem arról is, hogy le tudják-e győzni a progresszív globalistákat Brüsszelben - jelentette ki a miniszterelnök a CPAC Hungaryn mondott beszédében. Orbán Viktor úgy vélte, hogy az európai demokrácia haldoklik, mert sikertelen a gazdaság, behálózta a politikai cenzúra, és mert közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. A miniszterelnök méltatta Donald Trump amerikai elnököt, szerinte az ő győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ. Donald Trump videóüzenetet küldött a CPAC-re, amelyben ismét feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktort.

Elszámoltatható képviselőket ígért országjárása újabb állomásain a Tisza párt elnöke. Magyar Péter Zircen, majd Csornán és Sopronban folytatta országjáró körútját. A Tisza párt elnöke szerint április 12-én egy orbáni háborús pszichózis és egy békés, valóban biztonságos ország között választhatnak a magyarok. Emellett Zircen felszólította a kormányt, hogy már semmilyen katonai kötelezettséget ne vállaljon az ország nevében az áprilisi választásokig.

Bemutatta 19. törvényjavaslatát a Demokratikus Koalíció a jogállam helyreállításáról és az igazságügyi rendszer átalakításáról. Az indítvány alapján az ellenzéki párt megerősítené a bíróságok és az ügyészség függetlenségét és átalakítaná az Alkotmánybíróság működését. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke azt közölte: az igazságügyi javaslatokat a kormányváltás utáni új Országgyűlés legelső ülésein tervezik benyújtani.

Elrendelte a kormány a védelem megerősítését a védelmi ipari gyáraknál a csehországi terrorakció után – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videóban azt is közölte, hogy a csehországi gyújtogatásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánították, tagjaikat elfogják, ha Magyarország területére próbálnak lépni. Csehországban péntek hajnalban egy Izrael-ellenes palesztin csoport felgyújtotta egy cseh-izraeli fegyvergyár egyik raktárépületét Pardubicében. A cseh hatóságok terrorcselekmény gyanújával vizsgálják az ügyet.

Az Egyesült Államok 30 napos mentességet adott az iráni eredetű, tengeren szállított kőolaj értékesítésére, hogy enyhítse a globális ellátási zavarokat és az emelkedő árakat. A washingtoni pénzügyminisztérium döntése csak azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án, új vásárlásokat nem engedélyez. Az intézkedés április 19-ig marad érvényben.

Kevesebb földgáz tartalékolására kéri a tagállamokat jövő télre az Európai Bizottság. A brüsszeli testület célja, hogy mérsékelje a közel-keleti háború miatt megemelkedett energiaárakra nehezedő nyomást. Azt javasolja a tagállamoknak, hogy jövő télre inkább csak 80 százalékot tartalékoljanak, hogy megnyugtassák a piaci szereplőket.

Az Egyesült Államok közel került iráni céljai eléréséhez – közölte az amerikai elnök. Donald Trump tájékoztatása szerint az iráni rakétarendszerek és katonai képességek jelentős részét megsemmisítették, és folyamatban van a védelmi ipar felszámolása. Hozzátette: fontolgatják a katonai műveletek intenzitásának csökkentését. Ugyanakkor Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter az iráni hatalmi gépezet elleni izraeli- amerikai támadások folytatását ígérte a következő napokban.

Irán natanzi urándúsító létesítményét támadták szombat reggel az amerikai és izraeli erők. A helyi hírügynökségek arról számoltak be, hogy a nukleáris komplexumban nem történt radioaktív szivárgás, a lakosság nincs veszélyben, amit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is megerősített.

Új támadási hullámot készít elő az iráni Forradalmi Gárda, hogy megtorolja az ország infrastrukturális létesítményei ellen mért csapásokat. Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetőjének külpolitikai tanácsadója szerint Izrael és az Egyesült Államok a nyilatkozatokkal csak magukat akarják meggyőzni, hogy nyerésre állnak.

Kuba megtiltotta, hogy az Egyesült Államok havannai nagykövetsége dízelt importáljon generátorai működtetéséhez az ország súlyos, energiaválsága közepette. A szállítmányt a kubai hatóságok feltartóztatták. Az Egyesült Államok az utóbbi időben korlátozta a szigetország olajimportját.

Kampánycsend lépett életbe Olaszországban az igazságügyi reformról vasárnap és hétfőn tartandó népszavazás előtt. Csaknem 51,4 millió olaszt várnak az urnákhoz a kormány által javasolt változtatásról vasárnap reggel héttől este tizenegy óráig, majd hétfőn reggel héttől délután háromig. Az eredményt nem befolyásolja a választási részvétel.

Nagy-Britanniában már 34-re nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma, a járvány eddig két fiatal életét követelte. A Sky News beszámolója szerint a brit Egészségbiztonsági Ügynökség adatai szerint a járvány gócpontjának számító Kent megyében egy nap alatt hét új esetet regisztráltak. A fertőzés eddig négy helyi iskola diákjait érintette, de már Londonban is azonosítottak egy beteget.