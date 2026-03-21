Kuba a hiánygazdasággal ismerteti meg az Egyesült Államokat

A kubai külügyminisztérium egy diplomáciai jegyzékben utasította el a kérelmet, amelyben "szégyentelennek" nevezte azt az igényt, hogy a nagykövetség olyan privilégiumot élvezzen, amely a kubai lakosság számára nem elérhető. A lap szerint a szállítmányt a hét elején a marieli kikötőben feltartóztatták a hatóságok.

Washington az elmúlt hónapokban jelentősen korlátozta Kuba olajellátását, többek között a beszállítókkal szembeni vámfenyegetésekkel és a venezuelai import visszaszorításával, miközben az ország villamosenergia-termelése nagymértékben függ az olajtól.

A Washington Post értesülései szerint a nagykövetség jelezte Washingtonnak, hogy a blokád fennmaradása esetén a következő hetekben csökkentenie kell személyzete létszámát. A dolgozókat már most közös szállásokon helyezték el, és energiamegtakarítás céljából részben otthoni munkavégzésre állították át őket.