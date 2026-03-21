2026. március 21. szombat Benedek
Térkép Kubáról.
Nyitókép: Getty Images/beyhanyazar

Kuba a hiánygazdasággal ismerteti meg az Egyesült Államokat

Infostart / MTI

Kuba nem engedélyezte, hogy az Egyesült Államok havannai nagykövetsége dízelt importáljon generátorai működtetéséhez az ország súlyos energiaválsága közepette - számolt be a Washington Post amerikai lap.

A kubai külügyminisztérium egy diplomáciai jegyzékben utasította el a kérelmet, amelyben "szégyentelennek" nevezte azt az igényt, hogy a nagykövetség olyan privilégiumot élvezzen, amely a kubai lakosság számára nem elérhető. A lap szerint a szállítmányt a hét elején a marieli kikötőben feltartóztatták a hatóságok.

Washington az elmúlt hónapokban jelentősen korlátozta Kuba olajellátását, többek között a beszállítókkal szembeni vámfenyegetésekkel és a venezuelai import visszaszorításával, miközben az ország villamosenergia-termelése nagymértékben függ az olajtól.

A Washington Post értesülései szerint a nagykövetség jelezte Washingtonnak, hogy a blokád fennmaradása esetén a következő hetekben csökkentenie kell személyzete létszámát. A dolgozókat már most közös szállásokon helyezték el, és energiamegtakarítás céljából részben otthoni munkavégzésre állították át őket.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Magyarország is komoly bajba kerülhet, ha nem zárul le nagyon gyorsan a háború

Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

