2026. március 21. szombat Benedek
Nyitókép: Unsplash

Meghátrált az USA olajügyben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok 30 napos, ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű, tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait - közölte az amerikai pénzügyminisztérium.

A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án; új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-ig marad érvényben, és bizonyos térségekre - köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre - nem terjed ki.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Hozzátette: Irán várhatóan nehezen fér hozzá a bevételekhez, és Washington fenntartja a "maximális nyomásgyakorlást" Teheránnal szemben.

Az intézkedéssel az amerikai kormányzat az olajárak emelkedését igyekszik megfékezni, amelyek mintegy 50 százalékkal nőttek a február vége óta tartó amerikai-izraeli katonai műveletek nyomán. A konfliktus súlyosan megzavarta a Hormuzi-szoroson áthaladó szállításokat, ahol a forgalom a korábbi szint töredékére esett vissza.

Washington az elmúlt hetekben hasonló könnyítéseket jelentett be orosz és venezuelai olajra, valamint stratégiai készletek felszabadításáról is döntött a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával.

A lépés várhatóan különösen Ázsiában, mindenekelőtt Kínában fejthet ki hatást, amely az iráni olaj legnagyobb vásárlója, és ahová a szállítmányok néhány napon belül eljuthatnak finomításra.

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban
Annak ellenére, hogy mit állítanak a szövetséges Egyesült Államok és Izrael vezetői, világossá vált, hogy eltérő a két ország érdeke az iráni háborúban. Ezt mondja néhány beosztott és több kommentátor. Mindez különösen az iráni Dél-Parsz földgázlétesítmény elleni támadás után vált nyilvánvalóvá.
 

Donald Trump békefeltételei

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője nagy bejelentést tett

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Szinte láthatatlanok a fociban, mégis brutális, amit csinálnak: mikor értékelődik fel végre a szerepük?

Szinte láthatatlanok a fociban, mégis brutális, amit csinálnak: mikor értékelődik fel végre a szerepük?

Egy elemzés rávilágít, hogy bár igen keveset beszélnek róluk a közbeszédben, a labdarúgásban egyre fontosabb szerephez jutnak a csapatok másodedzői.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

2026. március 20. 19:32
Lassan luxuscikk is lehetne a dízel
2026. március 20. 17:08
Újabb kőolajszankciókat oldanak fel
