Atomlétesítményt ért támadás Iránban

A beszámoló szerint a föld alatti létesítményt támadás érte, azonban radioaktív anyag nem jutott ki a környezetbe, és a környéken élő lakosság nincs veszélyben.

Irán hivatalosan is tájékoztatta az Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget az incidensről. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve közölte: nem észleltek a létesítményen kívüli sugárzásszint-emelkedést, és vizsgálják a történteket.

A natanzi létesítmény Irán nukleáris programjának kulcseleme. Ebben a hónapban korábban az ügynökség már megerősítette, hogy károk keletkeztek a föld alatti dúsítóüzem bejárati létesítményeiben.