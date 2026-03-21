Infostart.hu
2026. március 21. szombat Benedek
Nyitókép: Az Iráni Atomenergia Szervezet által 2019. november 5-én közreadott kép a közép-iráni Natanzban lévő urándúsító üzem centrifugáiról. (MTI/AP/Iráni Atomenergia Szervezet)

Atomlétesítményt ért támadás Iránban

Újabb támadás érte Irán egyik legfontosabb nukleáris létesítményét, a natanzi urándúsító üzemet szombaton - jelentette a Tasznim hírügynökség iráni tisztviselőkre hivatkozva.

A beszámoló szerint a föld alatti létesítményt támadás érte, azonban radioaktív anyag nem jutott ki a környezetbe, és a környéken élő lakosság nincs veszélyben.

Irán hivatalosan is tájékoztatta az Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget az incidensről. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve közölte: nem észleltek a létesítményen kívüli sugárzásszint-emelkedést, és vizsgálják a történteket.

A natanzi létesítmény Irán nukleáris programjának kulcseleme. Ebben a hónapban korábban az ügynökség már megerősítette, hogy károk keletkeztek a föld alatti dúsítóüzem bejárati létesítményeiben.

A női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint plusz motivációt jelentett a csapatnak az isztambuli világbajnoki selejtezőben, hogy nem sikerült kijutni a 2024-es párizsi olimpiára. A szakember az InfoRádióban arról is beszélt, hogy mindenképpen a vb-kijutás volt a cél, de előzetesen úgy gondolta, hogy két győzelem is elég lesz a bravúrhoz, ami 28 év után sikerült újból. Végül az olimpiai ezüstérmes japánokat, Argentínát és Törökországot is sikerült legyőzni.
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

